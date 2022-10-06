Лиман был оккупирован в конце мая. Этот город - важный транспортный узел в Донецкой области, а поэтому его освобождение для Киева - крупный стратегический успех. Контроль над Лиманом позволяет ВСУ продолжать наступление в Луганской области. Многие СМИ отмечали и символичность этого события. Ведь произошло оно на следующий день после объявления Москвой об аннексии оккупированных территорий Украины.