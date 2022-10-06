Украинские города и села после российской оккупации
К середине октября ВСУ удалось освободить часть украинских территорий, оккупированных РФ. Что происходит в Лимане, Изюме и других городах и селах после ухода российских военных - в фотогалерее DW.
Украина возвращает свои территории
В конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге и востоке Украины. К середине октября Киеву удалось вернуть под свой контроль несколько десятков населенных пунктов, в том числе на тех территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, которые после проведения там псевдореферендумов РФ аннексировала.
Разрушенная деревня под Херсоном
Сообщая об успехах ВСУ, украинские власти указывают лишь некоторые названия освобожденных из оккупации населенных пунктов - "из-за необходимости поддерживать режим информационной тишины". На многих териториях региона жилые дома оказались разрушены в ходе боев - как и в этой деревне в Херсонской области.
Освобождение Лимана - стратегический успех ВСУ
Лиман был оккупирован в конце мая. Этот город - важный транспортный узел в Донецкой области, а поэтому его освобождение для Киева - крупный стратегический успех. Контроль над Лиманом позволяет ВСУ продолжать наступление в Луганской области. Многие СМИ отмечали и символичность этого события. Ведь произошло оно на следующий день после объявления Москвой об аннексии оккупированных территорий Украины.
Груды уничтоженной военной техники
1 октября Минобороны РФ официально признало, что российские войска покинули Лиман. На обочине дороги на выезде из города они оставили разбитые танки, грузовые машины и прочую уничтоженную военную технику. В самом Лимане ВСУ ообнаружили также неиспользованные российскими военными боеприпасы.
Массовое захоронение в Лимане
7 октября представитель Нацполиции Украины Евгений Жуков заявил, что после ухода российских военных в Лимане нашли массовое захоронение с телами 180 человек. "В братских могилах лежат целые семьи, есть захоронения детей 2019-2021 годов рождения", - написал он в Telegram. По сообщению ТАСС, "ДНР" заявили, что за братские могилы Киев выдает официальные захоронения на кладбище Новое Масляковское.
Без электричества и воды
С середины мая многим жителям Лимана приходилось жить без электричества, центрального отопления и водоснабжения. На этом фото мужчина набирает воду из колонки, за его спиной - разрушенный многоквартирный дом.
Продовольственная помощь для жителей
Вернув себе контроль над Лиманом, украинские власти приступили к раздаче продовольственной и медицинской помощи жителям города. За продуктами выстраивались длинные очереди.
Разрушенные школы
В этом здании в мирное время находилась школа. Теперь перед ним снова установлен украинский флаг.
Поселок Дробышево после активных боев
В районе расположенного под Лиманом поселка Дробышево в середине сентября шли интенсивные бои. На фото изображен один из жителей поселка, проезжающий на велосипеде мимо разрушенного в ходе войны здания.
Успешное наступление ВСУ под Харьковом
В середине сентября Украина провела также успешное наступление под Харьковом, вернув себе большую часть территории области и перехватив, как утверждают наблюдатели, стратегическую инициативу. 14 сентября регион посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Ключевая роль Изюма
Изюм был захвачен ВС РФ в начале апреля. До его освобождения в сентябре город использовался как одна из главных баз снабжения российских войск на фронте в Донбассе. На фото - многоэтажные жилые дома, полностью разрушенные во время обстрелов.
У развалин жилых домов
Жители освобожденного Изюма пытаются выжить в трудных условиях: без света, газа и питьевой воды. Многие дома, как и городская инфраструктура пострадали от обстрелов.
Дрова из бревен российских блиндажей
Некоторые жители Изюма разбирают на бревна блиндажи, построенные российскими военными. Потом их пилят на дрова и отапливают ими свои лишившиеся центрального отопления жилища.
Разрушения инфраструктуры
Во время боев за город постарадали также многие объекты инфраструктуры. На фото - временный мост, который был возведен в Изюме взамен уничтоженного.
Раздача продуктов волонтерами
Жители Изюма, как и других украинских городов, освобожденных из российской оккупации, с благодарностью принимают от волонтеров продукты питания и предметы первой необходимости.
Безымянные могилы в Изюме
По заявлениям украинских властей, после российской оккупации в Изюме были найдены сотни безымянных могил. На останках некоторых похороненных в них людей имелись следы пыток. К месту массового захоронения в Изюме отправится миссия ООН.
Разбитые российские танки
Как и под Херсоном, в Харьковской области осталось много разбитой военной техники РФ. На фото - уничтоженные ВСУ российские танки на дороге, соединяющей Харьков и Изюм.