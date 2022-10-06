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КонфликтыУкраина
Александра Иванова
13 октября 2022 г.
https://www.dw.com/ru/ukrainskie-goroda-i-sela-posle-rossijskoj-okkupacii/g-63374146
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