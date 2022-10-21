Украинская литература: интерес к ней высок как никогда

Украинский национальный стенд находится в самом конце длинного павильона Франкфуртской книжной ярмарки, где в этом году разместились зарубежные издательства. На книжных полках - новинки современных писателей и новые издания украинских классиков, слева от стеллажей с книгами - подиум с расположенными напротив рядами стульев, на спинках которых - украинские флаги с хештегом #StandWithUkraine.

Президент Украины 20 октября обратился к участникам книжной ярмарки по видеосвязи. Владимир Зеленский заявил, что невежественными людьми легче манипулировать, и призвал писать, издавать и распространять книги Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

"Издательство Старого Льва": в книгу нужно "влюбить"

С начала войны к Украине приковано внимание всего мира. Вырос интерес к культуре и литературе страны, об этом говорят издатели, приехавшие на Франкфуртскую книжную ярмарку. Оживленная атмосфера у стенда с книгами украинских издательств - лучшее этому доказательство. Все столы для переговоров, установленные перед полками с книгами, заняты: западные книготорговцы общаются с украинскими коллегами, знакомятся с каталогами изданий и книжными новинками. Особенно людно у стола, за которым сидит руководитель отдела авторских прав львовского "Издательства Старого Льва" Иван Федечко.

"Популярность украинской книги сильно возросла. У нас есть сеть издателей, которые очень внимательно следят за нашими каталогами. Сейчас они еще активнее стали покупать права и переводить книги украинских авторов", - рассказывает Федечко. За первые два дня ярмарки издатели из "Видавництва Старого Лева" уже провели переговоры с издателями из Германии, Швейцарии, Австрии, Словакии, Чехии, Польши, Тайваня, Южной Кореи. На книжных ярмарках редко удается заключить контракт о покупке прав на издание книги: вначале потенциальные покупатели прав должны ее прочитать и обговорить с коллегами, объясняет Федечко. По его словам, нужно "влюбить" издателя в книгу, чтобы он убедил своих коллег купить ее. Львовянам это удалось: представители Словении уже выразили желание купить права на одну из книг "Издательства Старого Льва".

Украинский книжный рынок переживает тяжелые времена

Издатели и литераторы из Украины возлагают большие надежды на новые международные контракты, которые могут помочь книжной отрасли. Сейчас украинский книжный рынок переживает сложные времена, рассказывает глава отдела по связям с общественностью Государственного института дома книги Зоя Шевчук. Десятки типографий и книжных складов пострадали от ракетных ударов. Сотрудники издательств пошли воевать или выехали из страны, спасаясь от обстрелов.

По данным Государственного института книги, количество изданных наименований в первой половине 2022 года сократилось почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года: 2357 вместо 4383. Общий тираж упал на 70 процентов. К середине лета книжная индустрия отчасти приспособилась к тяжелым условиям: в начале июля работали уже 74 процента украинских издательств.

"Франкфуртская книжная ярмарка поддерживает тесные контакты с украинской книжной индустрией на протяжении многих лет. Именно поэтому мы хотели бы предложить прямую поддержку нашим украинским коллегам уже сейчас, пока они противостоят российской атаке. Будучи ежегодным местом встречи представителей отрасли, мы особенно заинтересованы в том, чтобы украинская литература и книгоиздательство получили известность во всем мире", - подчеркивает директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Бос (Juergen Boos).

Упорство украинских книгоиздателей

Куратор украинского стенда София Челяк Фото: Marina Baranovska/DW

В этом году во Франкфурт-на-Майне приехали представители 43 украинских издательств. Организацией национального стенда занимался институт книги совместно с отделением Гете-Института в Украине. Место для стенда площадью в 100 квадратных метров бесплатно предоставила Франкфуртская книжная ярмарка - в знак солидарности с Украиной, рассказывает куратор стенда София Челяк. "Организаторы Франкфуртской книжной ярмарки проявили максимальное участие и эмпатию, - говорит Челяк. - Они находились с нами в постоянном контакте с самого начала военного вторжения России в Украину, почти сразу же опубликовали официальное заявление, осуждающее российскую агрессию, и отказали в участии в ярмарке национальному стенду из РФ".

Девиз Украинского национального стенда в этом году - "Упорство существования" ("Наполегливість існування"). Украинцы, приехавшие во Франкфурт-на-Майне, хотят рассказать западным коллегам и посетителям крупнейшего в мире книжного форума о том, что пережила страна за восемь месяцев войны. Поэтому на украинском подиуме проходят встречи не только с литераторами (писателями Сергеем Жаданом, Юрием Андруховичем, Андреем Курковым, Оксаной Забужко), но и с журналистом Станиславом Асеевым, бывшим узником печально известной тюрьмы "Изоляция" в так называемой "ДНР", украинским парамедиком Юлией Паевской с позывным "Тайра", освобожденной из российского плена, Александрой Матвийчук - главой организации "Центр гражданских свобод", удостоенной в этом году Нобелевской премии мира.

В поисках новых звезд современной литературы

На украинском стенде - детские книги и украинский нон-фикшн, новые романы украинских современных авторов и классика, книги по истории Украины и книги о войне с Россией. Отдельный стеллаж занимают книги украинских современных писателей на иностранных языках. На немецком языке - новый роман "Радио ночь" Юрия Андруховича, фейсбук-дневник Сергея Жадана "Небо над Харьковом" (обе книги опубликованы издательством Suhrkamp Verlag), книга Артема Чеха "Точка ноль", вышедшая в издательстве Arco, роман Андрея Куркова "Самсон и Надежда" издательства Diogenes и десятки других.

Новая книга Андрея Куркова на стенде издательства Balans Фото: Marina Baranovska/DW

Еще одна новая книга Андрея Куркова - "Дневник вторжения" - стоит в центре стенда нидерландского издателя Balans, специализирующегося на нехудожественной литературе в области истории, политики, экономики и культуры. Его основатель Геурт Гаарландт говорит, что в Нидерландах сейчас - всплеск интереса к украинским книгам. "Сегодня важно все, что касается Украины. Все мы живем с войной, которая идет в Украине, и мысль об этом не дает нам спокойно спать, - говорит он. - А литература дает возможность больше узнать о стране, понять ее и людей, которые там живут". "Дневник вторжения" Андрея Куркова стал первой украинской книгой, которую опубликовало издательство Balans. Сейчас писатель готовит к выходу вторую часть дневника - Геурт Гаарландт намерен издать и ее.

При этом зарубежные издатели интересуются не только книгами украинских литературных мэтров. "У наших известных писателей уже есть свои агенты, и права на их новые книги уже куплены. А те издатели, которые еще не работали с украинским книжным рынком, открывают для себя и своих читателей молодых украинских авторов и надеются зажечь новые звезды," - говорит куратор украинского национального стенда София Челяк.