Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной

Программу Франкфуртской книжной ярмарки-2022 во многом определили политические события. Из-за войны в Украине РФ была исключена из числа участников, а в центре внимания оказались украинские писатели и издатели.

Франкфуртская книжная ярмарка ежегодно становится самым ожидаемым событием для тысяч издателей, представителей книготорговых фирм и литературных агентов со всей планеты. К крупнейшему в мире книгоиздательскому и литературному форуму, проходящему в середине октября в немецком Франкфурте-на-Майне, загодя готовятся все основные издательские группы из Европы и США, а количество стран, представленных на выставке, исчисляется трехзначными цифрами.

В 2020 году Франкфуртскую книжную ярмарку из-за пандемии вынуждены были проводить в режиме онлайн, а в 2021 году форум прошел в "гибридном" формате, и многим книгоиздателям и литераторам вместо живого и многолюдного общения пришлось довольствоваться виртуальными встречами. В 2022 году устроители Франкфуртской книжной ярмарки надеются вернуть ей репутацию самого значительного форума международной книжной и издательской индустрии.

На этот раз на 172 тысячах квадратных метров выставочной площади разместятся около 4000 экспонентов из 85 стран, для участия в книжной ярмарке во Франкфурт-на-Майне приедут около тысячи писателей, поэтов и драматургов: дебютантов, надеющихся, что их книги найдут своих читателей, и авторов мировых бестселлеров. В числе последних - лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна и создательница знаменитого "венецианского цикла" детективных романов, американская писательница Донна Леон.

Гость Франкфуртской книжной ярмарки - Испания

По традиции ежегодно одна из стран присутствует на форуме в качестве почетного гостя. В 2022 году им стала Испания. На проходящей в 74 раз Франкфуртской книжной ярмарке современную испанскую литературу представят около 200 писателей, среди которых такие авторы с мировым именем, как Артуро Перес Реверте, Антонио Муньос Молина, Хавьер Серкас, Фернандо Арамбуру.

Королева Испании Летисия, король Испании Фелипе VI, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, его жена Эльке Буденбендер Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Девизом испанской делегации стали слова "Creatividad Desbordante" - "Искрящееся творчество", а возглавили ее король Испании Фелипе VI и королева Летисия. Монаршая пара приняла участие в открытии

Франкфуртской книжной ярмарки, состоявшемся 18 октября в Конгресс-центре Messe Frankfurt. Совместное выступление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) и испанского короля транслировалось в режиме livestream.

В центре внимания - Украина

Обычно страна - почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки в значительной степени формирует программу многочисленных литературно- и окололитературных мероприятий. Но на этот раз коррективы в программу ярмарки внесла война в Украине. В знак солидарности с украинским народом Франкфуртская книжная ярмарка уделила особое внимание украинским книгоиздателям и авторам. На отдельном стенде площадью 100 квадратных метров с собственным подиумом свои книги представят более 30 украинских издательств и авторов, среди которых - Юрий Андрухович, Андрей Курков, Таня Малярчук, Оксана Забужко.

В четверг, 20 октября, с видеообращением к представителям международной книжной и издательской индустрии обратится президент Украины Владимир Зеленский. Его жена Елена Зеленская в субботу, 22 октября, ответит на вопросы журналистов немецкого журнала "Brigitte" - беседа в режиме livestream будет транслироваться на сайте издания. А в последний день выставки, 23 октября, состоится церемония награждения лауреата Премии мира немецких книготорговцев - украинского писателя Сергея Жадана.

Сергей Жадан представит свою новую книгу "Небо над Харьковом"

Литераторы, издатели и правозащитники из Украины станут главными участниками мероприятий, которые в субботу, 22 октября, пройдут на одном из самых посещаемых подиумов Франкфуртской книжной ярмарке - открытой площадке "Агора". Программа, посвященная Украине, будет включать дискуссии о культуре, культурной политике и средствах массовой информации в условиях войны, презентации новых книг украинских писателей и выступления музыкантов.

"Франкфуртская книжная ярмарка поддерживает тесные контакты с украинской книжной индустрией на протяжении многих лет. Именно поэтому мы хотели бы предложить прямую поддержку нашим украинским коллегам уже сейчас, пока они противостоят российской атаке. Будучи ежегодным местом встречи представителей отрасли, мы особенно заинтересованы в том, чтобы украинская книжная индустрия стала известна во всем мире", - говорит директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос (Juergen Boos).

Без российских стендов, но с российской оппозицией

В этом году на Франкфуртской книжной ярмарке не будет представлено ни одного российского издательства - дирекция еще весной опубликовала официальное заявление, в котором осудила агрессивную войну России в Украине и заявила, что в этих условиях "ни о каком сотрудничестве с российскими государственными учреждениями, ответственными за российский национальный стенд, не может быть и речи". И хотя в заявлении подчеркивалось, что эта мера не направлена против российских авторов и издателей, почти никого из них на ярмарке также не будет.

Леонид Волков - участник одной из дискуссий на Франкфуртской книжной ярмарке Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Тем не менее, на Франкфуртской книжной ярмарке все же пройдут два мероприятия, в которых примут участие российские писатели и правозащитники, в настоящее время находящиеся за границей. 20 октября в одном из павильонов состоится дискуссия "Сколько нас? О положении российской оппозиции". В ней примут участие Ирина Щербакова из организации "Мемориал", только что удостоенной Нобелевской премии мира, доверенное лицо оппозиционного политика Алексея Навального и автор книги "Путинлэнд" Леонид Волков, а также живущий в Швейцарии известный литератор Михаил Шишкин. В этот же день российский писатель Дмитрий Глуховский, объявленный в России "иностранным агентом", представит свою книгу "Истории с родины", вышедшую в Германии в издательстве Heyne Verlag.

Иран отказался от участия

В этом году на Франкфуртской книжной ярмарке не будет не только российских, но и иранских стендов. Первоначально страна подавала заявку на участие, однако отозвала ее за несколько дней до начала, обвинив организаторов в "открытом вмешательстве во внутренние дела Ирана". Иранское государственное информационное агентство IRNA также сообщило, что устроители Франкфуртской книжной ярмарки якобы письменно предупредили иранскую делегацию, что не могут гарантировать безопасность национального стенда Исламской Республики Иран.

Руководство книжной ярмарки отрицает эти обвинения. Официальный пресс-секретарь Катрин Грюн (Kathrin Grün) сообщила DW, что дирекция форума действительно вела переписку с иранской стороной, однако безопасность всех участников книжной ярмарки была гарантирована. По ее словам, Франкфуртская книжная ярмарка тесно сотрудничает с полицией и службой безопасности, работающей на ярмарке. "Во все дни проведения мероприятия в павильонах будут находиться усиленные наряды полиции, которые будут немедленно реагировать на любые признаки угроз", - заверила Грюн.