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Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне
Фото: picture-alliance/dpa/A. Dedert

Франкфуртская книжная ярмарка

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Крупнейшая книжная ярмарка мира. Проходит ежегодно в середине октября во Франкфурте-на-Майне.