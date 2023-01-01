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Фото: picture-alliance/dpa/A. Dedert
Франкфуртская книжная ярмарка
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Крупнейшая книжная ярмарка мира. Проходит ежегодно в середине октября во Франкфурте-на-Майне.