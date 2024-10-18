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Американка Энн Эпплбаум раскритиковала Запад и Меркель

Павел Мыльников | Анастасия Буцко
18 октября 2024 г.

Премию мира немецких книготорговцев получит журналистка, писательница и историк Энн Эпплбаум. Выпускница Йельского университета пишет об автократах, ГУЛАГе, железном занавесе, критикует не только Путина, но и Запад.

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Американская журналистка, писательница и историк Энн Эпплбаум
Энн ЭпплбаумФото: privat

В рамках Франкфуртской книжной ярмарки традиционно проходит вручение Премии мира немецких книготорговцев. В 2024 году лауреаткой одной из самых престижных литературных наград в Германии стала американская журналистка, писательница и историк Энн Эпплбаум. Она является экспертом по Восточной Европе и в своих выступлениях и статьях не раз предупреждала об опасностях политического курса президента России Владимира Путина.

Работа Энн Эпплбаум является чрезвычайно важным вкладом в сохранение демократии и мира в эпоху, когда демократические достижения и ценности все чаще изображаются в карикатурном виде и подвергаются нападкам, указал оргкомитет премии. Она провела глубокий анализ коммунистических и посткоммунистических систем Советского Союза и России, раскрыла механизмы авторитарного захвата и удержания власти и сделала осязаемыми благодаря свидетельствам очевидцев, пояснили члены комитета. Исследуя взаимодействие экономики и демократии, а также влияние дезинформации и пропаганды на демократические общества, Эпплбаум показывает, насколько они хрупки - особенно когда успехи автократов на выборах подрывают демократии изнутри, указало жюри, обосновав свой выбор.

Йель, Лондон, Оксфорд и СССР

Энн Эпплбаум родилась в Вашингтоне в семье реформистских иудеев. Она изучала российскую историю и русскую литературу в Йельском университете, а затем - международные отношения в Лондонской школе экономики и политических наук, а также в Оксфордском университете. Летом 1985 года она провела два месяца в Санкт-Петербурге, который тогда назывался Ленинградом.

Карьеру в журналистике Эпплбаум начала в 1988 году в качестве иностранного корреспондента британского еженедельника The Economist в Польше. За время работы в журнале она в числе прочего описала падение Берлинской стены, находясь на месте событий, а позднее сотрудничала еще с несколькими британскими изданиями. С 2002 года она на протяжении четырех лет входила в редакционную коллегию американской газеты The Washington Post и до 2019 года являлась ее обозревателем. Последние пять лет Эпплбаум пишет в основном для журнала The Atlantic.

Сегодня журналистка и писательница, по ее собственным словам, примерно одинаковое количество времени проводит в своем доме в Вашингтоне и в Польше. Она замужем за министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, воспитывает двоих сыновей.

Пулитцеровская премия

Книга Энн Эпплбаум "ГУЛАГ. Паутина Большого террора" была переведена на десятки языков и в 2004 году была удостоена Пулитцеровской премии. Оргкомитет особо выделил первую попытку полностью задокументировать историю советской лагерной системы и назвал произведение "неизгладимым вкладом в сложный, постоянный и необходимый поиск истины".

Среди иных литературных наград Эпплбаум - Национальная книжная премия США (2003), Премия Кандилла (2013), Премия Даффа Купера (2003 и 2017), Премия фонда Антоновичей. Кроме того, она удостоена государственных наград Польши, Украины и Эстонии.

В ряде произведений Энн Эпплбаум затрагивает исторические темы - "Красный голод. Война Сталина против Украины" или "Железный занавес. Подавление Восточной Европы". В то же время она не забывает о злободневных вопросах, свидетельством чему служат ее книги "Сумерки демократии: соблазнительная приманка авторитаризма" и "Выбор", в которой писательница и польский политик Дональд Туск обсуждают, перед каким выбором стоят Польша, Европа и мировое сообщество.

Новая книга - об автократиях мира

Немецкий перевод новой книги Энн Эпплбаум об автократах
Немецкий перевод новой книги Энн Эпплбаум об автократахФото: Siedler Verlag 2024

Новая книга Энн Эпплбаум, которая вышла и в Германии и название которой с немецкого можно перевести как "Ось автократов", рассказывает об антидемократических режимах на планете, поддерживающих друг друга, незаконно обогащающихся и подавляющих оппозицию. В публикации нашлось место России и Китаю, Ирану и Венесуэле, Северной Корее и Сирии, а также другим государствам. Речь идет не о кучке политиков, собирающихся под одной крышей и обсуждающих свои коварные замыслы, а о группе государств, лидеры которых работают вместе лишь тогда, когда это отвечает их интересам, пояснила автор в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit.

Точкой отсчета для "клуба автократов" Эпплбаум считает 2013 год, когда в интернет утек документ Коммунистической партии Китая с перечислением явлений, которые эта политическая сила считала опасными. Первым номером в перечне стояла конституционная демократия, напомнила журналистка.

Критика в адрес стран Запада и кабинета Меркель

Энн Эпплбаум критикует не только авторитарных государственных деятелей. Выступая в пятницу, 18 октября, на Франкфуртской книжной ярмарке, историк подчеркнула, что военное сдерживание и наращивание военной мощи являются главным условием, необходимым для защиты либеральных демократий от авторитарных систем. "Если Европа хочет в будущем остаться бастионом демократии, европейские государства и ЕС должны быть готовы постоять за себя без поддержки США - это включает и способность защитить себя военным путем", - отметила она на пресс-конференции. Эпплбаум уверена, что солидное военное сдерживание могло бы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину. По ее словам, Запад слишком долго игнорировал стратегические и политические цели России и наивно полагался на экономические отношения.

Ранее она также раскритиковала политику прежнего федерального правительства Германии под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel) в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Руководство ФРГ позволило продолжать прокладку газопровода даже после аннексии Крыма Россией в 2014 году, что Кремль расценил как сигнал: "Запад много говорит о демократии и верховенстве закона, но мы все равно можем вторгнуться в Украину". "Не осознать в то время, каким государством является Россия, было совершенно непростительной ошибкой", - подчеркнула Эпплбаум в беседе с Die Zeit.

В то же время лауреатка Премии мира немецких книготорговцев уверена, что демократия по-прежнему является более стабильной формой государственного правления, несмотря на укрепление авторитарных систем в Иране, России или Китае. "Не факт, что демократическая эра должна подойти к концу. И я также могу представить себе другой курс для России в какой-то момент", - отметила она на Франкфуртской книжной ярмарке. Однако, как подчеркивает журналистка и историк, демократические государства Европы, Азии и Северной Америки больше не должны недооценивать усиление и объединение авторитарных режимов. Она призвала к расширению международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, коррупцией, а также кампаниями ненависти и дезинформации в интернете.

Соосновательница "Мемориала": Награда - политическое высказывание

Вручение Премии мира немецких книготорговцев состоится по традиции в последний день работы Франкфуртской книжной ярмарки - 20 октября. Речь на церемонии вручения произнесет соосновательница Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Ирина Щербакова. Как она отметила в интервью DW, решение присудить Энн Эпплбаум одну из наиболее престижных литературных наград ФРГ является "четким политическим высказыванием". Своими публикациями журналистка "создала нарратив или, по крайней мере, внесла значительный вклад в появление нарратива, который можно противопоставить нарративу Путина и разжигателей войны (России против Украины. - Ред.)", указывает Щербакова. По ее словам, "ложные нарративы являются типичным оружием авторитарных режимов и популистов, у которых тоже есть собственные авторитарные претензии".

Эпплбаум пытается "разоблачить ложь и создать правдивую картину прошлого", говорит соосновательница "Международного Мемориала". Книги журналистки - о ГУЛАГе, Голодоморе, железном занавесе - написаны "на абсолютно читаемом языке" и отличаются четким и понятным повествованием, добавляет Щербакова.

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