Франкфурт делает ставку на молодых

Крупнейшая книжная ярмарка мира собрала около 1000 авторов. Франкфурт приготовил много нововведений, включая площадки для геймеров и буктокеров, а также первый стенд Netflix.

Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне распахнула свои двери для посетителей уже в 76-й раз. Крупнейший в мире книжный форум проходит под девизом "Читайте. Размышляйте. Устанавливайте отношения" с 16 по 20 октября и предлагает гостям много нововведений.

Среди гостей - астронавт и участник "Евровидения"

О популярности Франкфуртской книжной ярмарки говорит статистика посещаемости. В 2024-м организаторы рассчитывают как минимум повторить успех прошлого года, когда форум принял 215 тысяч посетителей. Правда, до предпандемийного года этот показатель пока не дотягивает - в 2019-м ярмарку посетили 302 тысячи человек. Программа нынешнего года охватывает 650 мероприятий. В выставочных павильонах соберутся 4000 участников, включая около 1000 авторов. Не обойдется и без приглашенных звезд. Гостей ждут комик Бюлент Джейлан (Bülent Ceylan), актер и телеведущий Томас Готтшальк (Thomas Gottschalk), певец и музыкант Макс Мутцке (Max Mutzke), представлявший ФРГ на "Евровидении" в 2004 году, певец и композитор Петер Маффай (Peter Maffay), писательница Эльке Хайденрайх (Elke Heidenreich), а также немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer), который провел на Международной космической станции около полугода.

Маттиас Маурер представит во Франкфурте свою книгу комиксов о полетах в космос, написанную для детей Фото: ESA-M.Maurer/NASA/dpa/picture alliance

Дебаты об искусственном интеллекте и геополитике

Франкфуртская ярмарка позиционирует себя не только как форум любителей чтения, но и как международную платформу для общественно-политических дебатов. Дискуссии будут организованы при участии правозащитных организаций Amnesty International и "Мемориал", расследовательского журналистского проекта Correctiv и ПЕН-клуба, пояснил директор ярмарки Юрген Боос (Juergen Boos). Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать глобальные перспективы демократии, прав человека, искусственного интеллекта и изменения климата.

Так, израильский историк Юваль Ной Харари проведет дебаты с японским философом Кохэем Сайто, а также представит свою новую книгу об искусственном интеллекте. Кроме того, в ходе форума состоятся дискуссии на темы войны России против Украины, конфликта на Ближнем Востоке, "черного феминизма" и подъема популизма в мире.

Площадка для геймеров и книги на экране

Книжный форум в земле Гессен охватывает не только печатные, но и цифровые средства массовой информации. Теперь оргкомитет решил еще глубже погрузиться в цифровую среду и впервые представили отдельную площадку для геймеров - Games Business Centre, организованную в сотрудничестве с Болонской детской книжной ярмаркой. Этот шаг призван привлечь маркетологов компьютерных игр, их разработчиков и иных представителей игровой индустрии.

В нынешнем году вдвое больше места отведено аудиокнигам и подкастам. Появилась площадка "Книга на экран", где можно узнать о литературных произведениях, по которым сняты фильмы, а также о книгах, родившихся из фильмов. Кроме того, стриминговый сервис Netflix впервые оборудовал собственный стенд на Франкфуртской книжной ярмарке. Еще одним нововведением станет "Азиатская сцена". На этой площадке пройдут чтения и мероприятия на литературные и культурно-политические темы из государств Азии.

Рай для буктокеров и фанатов жанра нью-эдалт

Форум делает акцент на социальные сети, где представлены многие книжные магазины и издательства. Отдельная площадка в выставочных павильонах отведена буктокерам - книголюбам, размещающим в TikTok короткие видеоролики с личными книжными рекомендациями. Аналогичная тенденция пришла в YouTube и Instagram еще в 2010-х, но настоящий бум в отрасли начался именно с TikTok, подчеркивает профессор Центра книжных исследований при Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана Эрика Томалла (Erika Thomalla).

Отдельная площадка на ярмарке отведена буктокерам Фото: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN/picture alliance

В 2023 году на книжном рынке ФРГ зафиксирован рост продаж на 2,8 процента. Раньше наиболее безопасным считалось делать ставку на пожилую аудиторию, но сейчас стимулы для книжного бизнеса идут от молодежи, указывает глава Биржевого союза немецких книготорговцев Карин Шмидт-Фридерикс (Karin Schmidt-Friderichs). Сообщество буктокеров и иные рекомендации в соцсетях на тему "Что почитать" лишь способствуют популярности книг среди молодой аудитории, убеждена она.

Слова Шмидт-Фридерикс подкрепляет сухая статистика немецкого книжного рынка. Так, в 2023-2024 годах 27 процентов читателей в возрасте от 10 до 15 лет и даже 36 процентов читателей в возрасте от 16 до 19 лет отмечали, что интерес к чтению пробудился у них благодаря социальным сетям.

В нынешнем году организаторы форума отвели целый зал в 8000 квадратных метров литературе New Adult - для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Художественная литература в этой категории затрагивает темы отношений, взросления и поиска своего "я". Среди целевой аудитории таких книг много не просто читателей, а подлинных фанатов, которые хотят познакомиться с любимыми авторами вживую, горят желанием сфотографироваться перед стенами из книг и готовы часами просить автограф, отмечают организаторы.

Вечный город в компании Гёте

Помимо знакомства с книжными новинками и открытых чтений, программа ярмарки предлагает посетить квест-комнату в центре Франкфурта, где любой желающий может сопровождать Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) в его путешествии по Италии. Страна, издавна являющаяся объектом мечтаний немцев, произвела неизгладимое впечатление на немецкого поэта и драматурга, автора "Фауста" и самого спорного любовного романа. Организаторы квеста воссоздали квартиру Гёте на Виа дель Корсо в историческом центре Рима.

Квест-комната, посвященная поездкам Гёте по Италии Фото: Andreas Arnold/picture alliance/dpa

Итальянская тематика не заканчивается на квест-комнате, ведь в 2024 году Италия выступает на ярмарке в роли почетного гостя. Страна представляет на немецкоязычном рынке более 90 авторов и 220 новых изданий под девизом "Укоренившиеся в будущем". В Гессен съехались такие представители современной итальянской литературы, как Мелания Маццукко, Донателла Ди Пьетрантонио, Дача Мараини, Сузанна Тамаро, а также - не в составе официальной делегации, а по приглашению немецкого издательства - Роберто Савиано, автор бестселлера "Gomorra" о неаполитанской преступной организации.

Престижная литературная награда для критика Путина

В рамках форума традиционно проходит вручение Премии мира немецких книготорговцев. В 2024 году лауреатом одной из самых престижных литературных наград в ФРГ стала американо-британская журналистка, писательница и историк Энн Эпплбаум. Она является экспертом по Восточной Европе и в своих выступлениях и статьях неоднократно предупреждала об опасностях политического курса российского президента Владимира Путина.