Путин 25 лет у власти: от друга до врага ЕС и НАТО

9 августа 1999 года Владимир Путин стал премьер-министром, а спустя несколько месяцев и президентом России. Начав свою политическую карьеру в качестве партнера Запада, автократ Путин в итоге превратился в его противника.

"Я заглянул ему в глаза и увидел, что это человек прямой и достойный доверия. Мы провели очень хороший диалог. И я сумел почувствовать его душу". Такими словами президент США Джордж Буш-младший описал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным во время саммита в Словении, в июне 2001 года.

21 год спустя уже другой президент США дал совершенно противоположную оценку Путину. "Я считаю его военным преступником", - сказал Джо Байден о Путине в марте 2022 года, вскоре после того, как российский президент отдал приказ о вторжении в Украину. Байден добавил, что кремлевский правитель - "диктатор-убийца, чистый преступник, который ведет аморальную войну против народа Украины".

Взгляд США, ведущей державы НАТО, на российского лидера полностью изменился за 25 лет, прошедшие с момента его назначения на пост премьер-министра тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным в августе 1999 года. Из стратегического партнера Путин превратился во врага, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.

Владимир Путин и Борис Ельцин (1999 год). 25 лет назад Путин был назначен премьером Фото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS

Сближение РФ с НАТО в первые годы Путина у власти

За два года до того, как Путин возглавил правительство, Россия подписала "Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности". Таким образом Ельцин прекратил сопротивляться возможному расширению западного военного альянса за счет стран из бывшей советской сферы влияния. НАТО открыла информационное бюро в Москве, а Россия - дипломатическое представительство при НАТО в Брюсселе. Позже был создан официальный орган - Совет Россия-НАТО, в котором обсуждались вопросы сотрудничества, разоружения и будущего расширения альянса на восток. Владимир Путин изначально не возражал против этого. Более того, он даже намекал, что Россия сама может однажды присоединиться к НАТО.

В сентябре 2001 года, всего через две недели после разрушительных исламистских терактов в США, Путин выступил с программной речью в бундестаге - на немецком языке. Он предложил Европе совместную борьбу с террором и партнерство в сфере безопасности. При этом российский президент вновь не исключил возможность вступления России в НАТО и членство в Европейском Союзе, которое, безусловно, являлось одной из опций для России, переживавшей экономические трудности. Но уже в той речи Путин пожаловался, что решения принимаются без учета мнения России, хотя холодная война между сверхдержавами закончилась.

2021 год. Владимир Путин и Джо Байден в последний раз встречались еще не будучи врагами Фото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Выгодный бизнес с "безупречным" демократом

Российские нефть и газ стали двумя важнейшими энергоносителями для ЕС. Опасения по поводу возможной зависимости от политически и экономически нестабильной России были в 2006 году отвергнуты тогдашним председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. По той причине, что хотя Россия была самым важным поставщиком, Европа также была и самым важным потребителем. Таким образом, существовала взаимозависимость. Брюсселю было известно, что под контролем Владимира Путина был монополизирован экспорт нефти и газа в государственных компаниях. Еврокомиссия потребовала либерализации российских энергетических рынков, чтобы предоставить доступ другим компаниям. Однако Владимир Путин резко отверг это требование.

К тому времени у Путина было много сторонников в ЕС, прежде всего, канцлер Германии, социал-демократ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), который уверял, что российский президент - "безупречный демократ". Путин по своему видению восстанавливает государство после коммунистического правления и перестроечного хаоса. Очевидно, что "не все происходит идеально", заявлял Шрёдер в 2004 году. Путин уже тогда пресекал деятельность критически настроенных СМИ, представителей оппозиции и неугодных олигархов. После встречи с канцлером Шрёдером в 2004 году российский президент говорил об "управляемой демократии", к которой он стремится. Еще в 2013 году Жозе Мануэль Баррозу рассуждал об общем "экономическом и человеческом" пространстве от Лиссабона до Владивостока как о долгосрочной перспективе отношений ЕС и РФ.

Владимир Путин и Герхард Шрёдер (2018 год). Их дружба продолжается по сей день Фото: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Путин меняет курс

Владимир Путин никогда не скрывал, что Россия должна оставаться великой державой, мировой державой, даже сверхдержавой. Вступив в должность премьер-министра 25 лет назад, бывший глава спецслужб заявил: "Мы должны наращивать свой авторитет и не стыдиться своих интересов и сфер влияния. Россия была и остается великой державой. Мы не должны допустить, чтобы наше мнение игнорировалось". Он также повторил это требование в своей речи в немецком бундестаге в 2001 году, которую тогда восприняли скорее как направленную на сотрудничество.

Но когда США как ведущая мировая держава самостоятельно начали войну в Ираке, а в 2004 году НАТО вопреки возражениям РФ расширилась за счет трех постсоветских стран Балтии, а также Румынии, Болгарии, Словакии и Словении, у Владимира Путина накопилось достаточно поводов для недовольства.

В 2007 году на Международной конференции по безопасности в Мюнхене он разразился гневной речью. Расширение НАТО на восток, в сторону России, "это серьезная провокация, которая снижает уровень взаимного доверия. Мы вправе спросить, против кого направлено это расширение. И что стало с гарантиями, которые наши западные партнеры давали нам после распада Варшавского договора? Где сегодня эти декларации?", - критиковал Путин.

Ужин после саммита НАТО в 2008 году: Путин смеется, но не доволен перспективой вступления Украины и Грузии в НАТО Фото: Vladimir Rodionov/dpa/picture-alliance

Представители НАТО и ЕС отметили, что никто не принимал на себя подобные обязательства ни в 1990 году, когда произошло воссоединение Германии, ни позднее. В 1997 году Россия сама дала согласие на расширение НАТО при условии, что войска альянса не будут долговременно размещены в новых странах-членах организации. Речь в Мюнхене рассматривается как поворотный момент в отношениях между путинской Россией и западными странами. Договоры о контроле над вооружениями и разоружении рушились, Россия пыталась улучшить отношения с Китаем и получить больше влияния на Балканах, в Африке и Азии. Путин хотел доказать, что Россия по-прежнему является великой державой. Западные комментаторы высмеивали его как "оскорбленного царя".

Война против Грузии и Украины

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года в присутствии Владимира Путина в качестве гостя альянс словами тогдашнего генерального секретаря Яапа де Хооп Схеффера заявил, что "дверь для дальнейшего присоединения остается открытой". Украине и Грузии твердо пообещали членство в альянсе, хотя и без указания конкретной даты.

При этом США уже тогда хотели назвать конкретные сроки. Однако этому помешали Германия и Франция, которые не хотели слишком раздражать российского президента. Тем не менее Путин воспринял саммит в Бухаресте как унижение и ответил по-своему. В августе 2008 года Россия начала войну с Грузией и взяла под свой контроль принадлежавшие кавказской республике территории Абхазии и Южной Осетии. Главы МИД стран ЕС тщетно пытались вести переговоры.

В 2014 году настала очередь Украины. После того, как к власти в Киеве пришли проевропейские политики, а пророссийский президент Виктор Янукович бежал из страны, Владимир Путин аннексировала Крым в нарушение международного права и поддержал сепаратистов, лояльных России, на востоке Украины.

Европейский Союз ввел первые санкции против РФ, а Франция и Германия попытались выступить посредниками. Некоторое время спустя в белорусской столице Минске были подписаны соглашения, которые должны были привести к миру в Украине и к политическому урегулированию конфликта. Но они так и не были реализованы. В 2014 году президент США Барак Обама высмеял Россию как слабеющую "региональную державу", что, как говорят, глубоко оскорбило Путина.

Россия как угроза для НАТО

После аннексии Крыма, военных действий на востоке Украины и сбитого над Донбассом малайзийского пассажирского самолета, на борту которого погибли 298 иностранных граждан, отношения РФ с ЕС и НАТО стремительно пошли под откос. После саммита ЕС в Брюсселе в 2021 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила: "Обдуманные решения и агрессивные действия российского правительства в последние годы создали негативную нисходящую спираль. Формирование отношений с Россией остается стратегической задачей для ЕС". Однако, несмотря на все политические разногласия, импорт энергоносителей из России в ЕС не прекращался.

Владимир Путин подписывает указ об аннексии части украинских территорий Фото: Dmitry Astakhov/Sputnik/REUTERS

Когда после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года Владимир Путин перекрыл подачу газа европейцам, ЕС осознал, насколько уязвимым он оказался для российского шантажа. Разразился энергетический кризис, вслед за этим последовал полный отказа от российской нефти и трубовопроводного газа. Сжиженный газ, транспортируемый в танкерах, по-прежнему продолжает поступать из России в Европу.

Путинская Россия сейчас подвергается масштабным экономическим санкциям ЕС и США, при этом почти весь Запад поддерживает Украину. Несмотря на плохие политические отношения, большое число немецких компаний по-прежнему активно работает в России. Торговля продуктами питания, фармацевтическая и химическая промышленность - самые важные отрасли, на которые не распространяются санкции ЕС в отношении РФ.

Перевооружение западных армий и территориальная оборона вновь становятся главными задачами НАТО. "Россия остается самой большой и непосредственной угрозой безопасности партнеров по альянсу", - говорится в декларации саммита НАТО, принятой в Вашингтоне в июле 2024 года. Все связи в Совете Россия-НАТО разорваны. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) также выступает за "сдерживание" России и хочет, чтобы в Германии были размещены новые американские крылатые ракеты.

Последний друг Путина в Европе

Только одна страна в ЕС и НАТО смотрит на происходящее по-другому: Венгрия, которая в данный момент председательствует в Совете ЕС.

Виктор Орбан и Владимир Путин в Москве (июль 2024 года) Фото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, поддерживающий хорошие экономические связи с Россией, всего несколько дней назад восхищался Владимиром Путиным - которого подозревают в совершении военных преступлений и в отношении которого МУС выдал ордер на арест - за то, что России удалось избежать чрезмерного ущерба от западных санкций. "Поэтому неправильно описывать Россию как жесткую, неосталинскую автократию. Скорее, мы говорим о стране, которая демонстрирует технологическую, экономическую и, как мы увидим, возможно, социальную гибкость", - заявил Виктор Орбан во время выступления в Румынии. Так что в итоге у Владимира Путина, спустя 25 лет пребывания у власти, остался всего лишь один верный друг в Европе.