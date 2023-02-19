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Комментарий: В Мюнхене депутинизация уже началась

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
44 мин. назад

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Украина стала частью западного мира. Она платит за это чудовищную цену, потому что Запад медленно учится, считает Роман Гончаренко.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает на форуме
Мюнхенская конференция по безопасностиФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Украина теперь часть Запада. На завершившейся в воскресенье, 19 февраля, Мюнхенской конференции по безопасности, страна получила столько внимания как никогда, словно пересев из последнего ряда в один из первых. Украинские флаги, рекордная делегация из Киева, выступление президента Владимира Зеленского на открытии. Украина твердо на пути в Евросоюз, ее армия благодаря западным поставкам стала одной из сильнейших в Европе. Формализация вступления в ЕС и НАТО еще впереди, но это произойдет, процесс необратим.

Все это - потому, что Россия год назад открыто вторглась в Украину, и картины варварства в центре Европы шокировали публику по обе стороны Атлантики. Одно такое фото высотой в три этажа висело на фасаде здания напротив гостиницы "Баварский двор", где проходил форум.

К Западу с опозданием вернулось зрение

Roman Goncharenko
Фото: DW

Вопрос: неужели нельзя было по-другому? Куда смотрели западные политики как минимум полтора десятка лет? Почему, как сказала в Мюнхене глава германского МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock), "мы не могли поверить, что в Европе возможна такая война?" Жаль, что никто в зале не спросил: "А как же мюнхенская речь президента России Владимира Путина в 2007 году? Что было в Грузии, Крыму, Донбассе?"

Бывший президент Украины Петр Порошенко с 2014 года на хорошем английском умолял, выпрашивал в Мюнхене оружие и жесткие санкции в отношении России. Он долго не получал ни того, ни другого. На некоторых выступлениях Порошенко зал был полупустым, в то время как Путина настойчиво приглашали, почти упрашивали выступить с речью каждый год, но он отказывался. В Мюнхен ездил глава МИД РФ Сергей Лавров, который всегда получал на конференции лучшее время для своих все более абсурдных рассказов о "фашистах" в Украине. Его внимательно слушали.

Теперь все это в прошлом, Запад с огромным опозданием прозрел. Не ко всем зрение вернулось одновременно. Кто-то, как США, Великобритания, страны Восточной Европы, начали помогать Украине оружием до вторжения и помогли выдержать первый удар. Немцы прозревали дольше остальных, но за год вышли в тройку лидеров.

О чем умолчали на Мюнхенской конференции

Прозрела и сама Мюнхенская конференция. Ее новый глава Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), бывший советник канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), выступает с жесткими заявлениями, которые раньше было невозможно себе представить из уст немецкого, пусть и отставного, дипломата. Одна только идея о необходимости "депутинизации" в России чего стоит.

Депутинизацию самой конференции Хойсген уже начал, не пригласив официальную делегацию РФ, но устроив дискуссию о будущем России после Путина с участием российских оппозиционеров и гражданских активистов. Она прошла поздно вечером в субботу, и в этом, конечно, есть символизм. Россия, по сути, совершила в Мюнхене обратный украинскому путь - ее пересадили из первого в один из последних рядов.

На форуме в Мюнхене было много правильных слов поддержки Украины, за которыми, можно не сомневаться, последуют новые поставки оружия. Их все еще недостаточно. Форуму не хватало одного - открытого признания ошибок в отношениях с Украиной и Россией, допущенных в предыдущие годы. О них большинство спикеров предпочли умолчать. Запад оказался медленным учеником, Украина платит за его ошибки чудовищно высокую цену. В Мюнхене их продолжили исправлять.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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