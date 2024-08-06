ЕС осудил военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии

Европейский Союз осудил "продолжающееся военное присутствие России в оккупированных отколовшихся регионах (Грузии. - Ред.) - Абхазии и Южной Осетии". Соответствующая оценка содержится в заявлении, обнародованном официальным представителем Еврокомиссии Петером Стано во вторник, 6 августа. Комментарий приурочен к шестнадцатилетию войны в Грузии, начавшейся 7 августа 2008 года.

Права человека в затронутых конфликтом общинах Грузии продолжают нарушаться, в том числе в результате политики "бордеризации" - закрытия пропускных пунктов и нелегальных задержаний российскими военными и незаконными сепаратистскими властями, отметили в Брюсселе. "Ограничения свободы передвижения должны быть прекращены, нарушения прав человека должны быть расследованы, а правосудие должно быть обеспечено для всех жертв", - подчеркивается в документе.

ЕС по-прежнему полностью привержен мирному урегулированию конфликта, в том числе посредством участия Европейского Союза в качестве сопредседателя в Женевских международных дискуссиях (GID), работы спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, а также постоянного присутствия на местах Миссии наблюдателей ЕС. "Призываем всех участников GID к конструктивному участию в дискуссиях для достижения полного выполнения соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года", - добавили в Брюсселе.

"Пятидневная война"

"Пятидневная война" считается первой военной операцией Российской Федерации за пределами собственной территории. Она началась в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Цхинвали.

В регион были введены значительные российские силы. Боевые действия закончились 12 августа поражением грузинской армии. Российские военные совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили войска Грузии с территории неподконтрольной ей Южной Осетии и остановились под Тбилиси.

Российские военные в августовской войне 2008 года потеряли 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших. Всего около 850 человек стали жертвами пятидневного конфликта, ранения получили около двух тысяч человек. До 30 тысяч грузин были изгнаны из Южной Осетии, большинство до сих пор не может вернуться в свои дома.