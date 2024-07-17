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10 лет катастрофе МН-17: "Процесс для учебников истории"

Михаил Бушуев
17 июля 2024 г.

17 июля наступает десятая годовщина трагедии рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом. Суд над виновными прошел, что осталось? Интервью с профессором международного уголовного права из Нидерландов.

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Останки "Боинга-777", летевшего рейсом MH17, фото 17 июля 2014 года
Останки "Боинга-777", летевшего рейсом MH17 Фото: Dmitry Lovetsky/AP/dpa/picture alliance

Для родственников 298 погибших этот день навсегда останется в памяти: кадры дымящихся останков "Боинга-777", сбитого 17 июля в небе над Донбассом. Как установил уголовный суд в Нидерландах, самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбила ракета, выпущенная из российского ЗРК "Бук". ЗРК находился в этот момент на контролируемой РФ территории Восточной Украины. Расследование трагедии и последовавшие за ними уголовные и гражданские судебные процессы во многом были беспрецедентными по масштабу и сложности. Несмотря на то, что виновные не понесли наказание, правосудие взяло верх, говорит в интервью DW в преддверии 10-й годовщины трагедии Марике де Хун, профессор международного уголовного права в Амстердамском университете.

DW: В среду пройдет 10 лет с момента, как был сбит MH17. Для родственников погибших боль не пройдет никогда. Эта трагедия еще остается значимой в публичном пространстве в Нидерландах?

Марике де Хун: Да, она все еще очень значима. Частично, конечно, для тех многих, кто не был связан непосредственно с жертвами, ближайшими родственниками и людьми, потерявшими близких, острота первичного шока за десять лет снизилась. Но для тех, кто был затронут, и для тех, кто был вовлечен в уголовные и прочие юридические разбирательства, это дело остается все еще очень актуальным. Когда родственникам говорят, что когда-то следует, мол, закрыть главу, то это отчасти абсурдно - они потеряли своих близких навсегда, и их никогда не вернуть, сколько бы времени ни прошло, сколько бы ни было юридических процедур.

- Главный уголовный процесс по делу о сбитом "Боинге" завершился в Нидерландах в ноябре 2022 года. Что о нем нужно знать тем, кто за ним не следил?

Марике де Хун во время оглашения приговора по делу MH17 в Гааге, 17 ноября 2022 года
Марике де Хун во время оглашения приговора по делу MH17 в ГаагеФото: Bernd Riegert/DW

- С одной стороны, это был уголовный процесс, как и любой другой. Погибли люди, и тех, кто был ответственен за их гибель, судили. К сожалению, преступники не присутствовали на суде, но это не редкость. С другой, это был особенный процесс в том смысле, что он показал, что война, от которой украинцы страдают сегодня, началась еще в 2014 году. Но в этом процессе было много и другого, например, возможность противостоять дезинформации. Россия сбила этот самолет, но отрицала этот факт, игнорировала свидетельства и фабриковала ложные доказательства. Не всегда, но очень часто с потоком дезинформации мы не можем ничего поделать. И для укрепления, для поддержания международного права было важно, что правительство Нидерландов провело черту и заявило, что будет преследовать Россию в Европейском суде по правам человека, в Международной организации гражданской авиации и тем самым признавать не только право ближайших родственников на справедливость, но и, в некотором смысле, бороться с дезинформацией.

Многие люди ошибочно считают, что успех судебного разбирательства заключается в том, посадят ли людей в тюрьму или заставят ли государство выплатить компенсацию. Думаю, что дело MH17 отправило в мир очень важное послание, которое заключается в том, что уголовный процесс - это нечто большее. Ближайшие родственники погибших пассажиров  практически с самого начала знали, что идеальный вариант маловероятен, что этим людям дадут спрятаться в России, и что они никогда не приедут, и что Россия будет все отрицать, что, конечно, очень жаль.

Но этот случай показал, как важно признать страдания родственников жертв, показать им в рамках публичного уголовного процесса и на основе правовых процедур, какова была правда, каковы были доказательства, и как они были взвешены судом, какова их надежность, и так далее. Этот процесс для учебников истории. Такой судебный процесс, как дело MH17 и, надеюсь, другие дела в Международном уголовном суде, могут внести реальный вклад, чтобы и через 100 лет была известна правда о том, что же произошло.

- Нидерланды ведь изначально требовали созвать международный трибунал, но попытка провалилась из-за сопротивления России в Совете Безопасности ООН. Уголовный процесс в итоге был национальным. С юридической точки зрения, как вы оцениваете это решение?

- Да, дискуссии ведутся о том, что лучше - международные или национальные судебные процессы. Конечно, в случае с MH17 международный трибунал мог бы означать, что приговор произнесен от имени международного сообщества. Но практически и юридически международные судебные процессы чрезвычайно сложны, поскольку требуют, чтобы самые разные государства пришли к определенным правилам. Необходимо найти финансирование, определить место проведения и так далее, это занимает массу времени, так что с прагматической точки зрения проводить суды по национальному законодательству зачастую гораздо легче, но и даже лучше с юридической точки зрения в том смысле, что судебные дела в Нидерландах и во многих других странах находятся под пристальнейшим вниманием правозащитников. Например, в рамках Европейской конвенции по правам человека суд всегда выносит решение о том, как эти суды соблюдают стандарты в этой области.

Главный обвиняемый по делу MH17 Игорь Гиркин (Стрелков) - сидит за решеткой, но в России, и по другому делу. Фото из архива 11 июля 2014 года
Главный обвиняемый по делу MH17 Игорь Гиркин (Стрелков) - сидит за решеткой, но в России, и по другому делу. Фото: Dmitry Lovetsky/AP Photo/picture alliance

И поэтому в более широком плане мы видим поворот, что в дополнение к Международному уголовному суду все чаще проводятся национальные уголовные процессы за международные преступления. И в этом смысле процесс по делу о крушении MH17 продемонстрировал, что будущее международного правосудия не ограничивается только рамками МУС.

- Что нового принес уголовный процесс в Нидерландах?

- То, что в суде широко использовались цифровые доказательства и доказательства из открытых источников (OSINT). Мы увидели, что сторона обвинения перепроверила все OSINT-улики, который собирали такие организации, как Bellingcat, в институтах криминалистики, проверив их на надежность. И у судов не возникло никаких проблем с принятием к рассмотрению таких улик, они оказались очень ценными доказательствами, и это было первое крупное дело, в котором был признан этот новый тип доказательств, обладающий огромным потенциалом.

- Уголовный процесс по делу MH17 в Нидерландах был не единственным делом. Вы могли бы дать общую картину того, какие еще есть дела, связанные с этим происшествием? Какие судебные разбирательства продолжаются?

- Уголовный процесс был направлен против лиц, причастных к сбитию самолета рейса MH17. Апелляции не было, это дело завершено. Но продолжается судебное разбирательство против уже не отдельных лиц, а против России как государства, в частности, в Европейском суде по правам человека. Устные слушания по существу дела только что состоялись (12 июня 2024 года - Ред.), в прошлом году уже было вынесено решение о том, что Россия действительно может нести юридическую ответственность за события, произошедшие на востоке Украины. Теперь речь идет о том, какую ответственность она несла или должна была нести. Решение по этому вопросу ожидается примерно через год, ориентировочно, весной 2025 года.

Судьи Гаагского суда во время рассмотрения дела MH17
Судьи Гаагского суда во время рассмотрения дела MH17Фото: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP

Еще есть Международная организация гражданской авиации ИКАО, туда с жалобой обратились власти Нидерландов и Австралии за то, что Россия нарушила основной договор о безопасности полетов, сбив самолет MH17 (Россия вышла из спора - Ред.). Этот вопрос также находится в стадии рассмотрения, и, как ожидается, решение по нему будет принято примерно через год.

И есть еще несколько типов судебных исков. Так, завершено рассмотрение дела Украины против России в Международном суде ООН, которое началось еще в 2017 году. Речь шла, как о Восточной Украине по делу о финансировании терроризма в связи с делом MH17, так и о расовой дискриминации в Крыму. Суд (в январе 2024 года - Ред.) частично признал нарушения, но воздержался от вынесения решения, в частности, по эпизоду с MH17. И чисто технически это верно, потому что договор о финансировании терроризма был признан более узким по своей сфере действия, чем утверждала Украина.

Также в настоящее время рассматривается судебный иск одного из родственников погибших, Томаса Шэнсмена, в США против некоторых российских банков, которые финансировали сепаратистов в Донбассе - вопрос там в том, нарушили ли эти банки закон, предоставив поддержку, благодаря которой и с помощью которой мог быть сбит MH17. Также в ЕСПЧ рассматривается индивидуальный иск против Украины. Его подали четыре семьи родственников погибших, обвиняя власти страны в том, что они не закрыли полностью воздушное пространство над территорией конфликта. Но я уже несколько лет ничего не слышала об этом деле, так что, думаю, оно все еще находится на стадии рассмотрения, ожидая решения о приемлемости самого иска.

 

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