Виктор Орбан - слуга двух господ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский, Киев, 2 июля 2024 года Фото: Zoltan Fischer/Hungarian PM's Press Office/AP Photo/picture alliance

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые с начала полномасштабной войны в Украине приехал 2 июля в Киев и сразу предложил украинцам в одностороннем порядке прекратить огонь - для того, чтобы начать переговоры о мире с Россией, страной-агрессором. Разумеется, он получил отказ. При этом Москва не скрывает, что внимательно следит за его активностью. Чем же эта активность объясняется - только ли тем, что Венгрия за день до визита Орбана стала страной-председательницей Евросоюза?

Виктор Орбан не первый раз в Киеве

Глава правительства Венгрии последний раз приезжал в Украину в далеком 2015 году, когда он встречался с Петром Порошенко, а до этого - в 2012 году, для встречи с Виктором Януковичем. Этот украинский президент, судя по политике самого Орбана, ему был гораздо ближе и понятнее, чем Владимир Зеленский, с которым пришлось вести переговоры в этот раз. Как и сам Орбан, Янукович был ориентирован на сотрудничество с Россией, как и венгерского премьера его обвиняли в том, что он стремится превратить свою страну в мафиозное государство. У Януковича не получилось, и он теперь живет на даче в Ростовской области, в России, под охраной путинских спецслужб.

В отличие от него Виктор Орбан остается у власти в Венгрии. А теперь его страна заняла на полгода пост главы Совета ЕС, а сам премьер, похоже, старается занять место сразу на двух стульях: друга Владимира Путина и альтернативного лидера Европейского Союза. Но даже несмотря на всю альтернативность венгерской внешней и внутренней политики по отношению к общим ценностям и курсу ЕС два этих амплуа слишком отличаются. И попытка Орбана их совместить напоминает о таком психиатрическом диагнозе как раздвоение личности.

Иван Преображенский Фото: Privat

Кремлевские дивиденды для Венгрии

Предложение Виктора Орбана вначале прекратить огонь, а потом уже начинать переговоры было для Украины очевидно неприемлемым. И Владимир Зеленский даже не стал лично ничего на эту тему говорить, хотя его подчиненные четко сказали, что в Киеве отвергли подобную идею. И понятно почему: никакого доверия к Владимиру Путину нет, и даже если бы речь была о перемирии (чего Орбан не может гарантировать, да и не пытался обещать), оно бы все равно означало успех для России, а не для Украины, давая Кремлю возможность сохранить за собой временно оккупированные территории и подготовиться к новому натиску. Для Киева в нынешней ситуации прекращение огня логичнее всего сравнивать просто с капитуляцией.

Впрочем, Орбан отказом не расстроился. Пока он ездил в Украину, его министр иностранных дел Петер Сийярто созванивался с главой российского МИД Сергеем Лавровым . Так что венгры в режиме реального времени информировали Кремль об том, как Орбан в Киеве фактически защищает интересы Москвы. Главное - демонстрация добрых намерений в отношении России - состоялось, и Венгрия может рассчитывать на дивиденды со стороны Кремля.

Повестка председательства Венгрии в ЕС

В хронологию внешней политики Венгрии в последние дни надо добавить сделанное накануне поездки заявление о намерении создать "на паях" с чешским экс-премьером и популистом Андреем Бабишем и Австрийской партией свободы правопопулистскую фракцию "Патриоты за Европу". До ее создания еще далеко, нужны депутаты еще как минимум из четырех стран ЕС. Но сама заявка отчетливая: Венгрия становится на 6 месяцев председательницей в Евросоюзе, а ее премьер претендует на роль лидера "альтернативной"- или, как им самим хотелось бы называть, "патриотической" - Европы. При этом, что важно в контексте войны России против Украины, Европы готовой к налаживанию отношений с Кремлем.

Другой пункт повестки венгерского председательства в ЕС - миграционная политика. Здесь пересматривают свою политику в сторону ужесточения даже Франция и Германия - и Орбан, в целом, в тренде. Но в отличие от лидеров демократических стран этот авторитарист может себе позволить говорить совсем нетолерантные вещи про мигрантов, что он и делает.

Орбан: плохой парень Европы

По сути, попытку Орбана усидеть на двух стульях - друга Путина и европейского альтернативного "патриота" - можно рассматривать и как молчаливый запрос части европейских стран. Им трудно заниматься популярными среди избирателей, но неприемлемыми для элит нетолерантными антимиграционными мерами. Кроме того, некоторым европейским политикам хотелось бы, чтобы Украина начала переговоры с Россией, но они не предложает ей этого, заранее понимая причины отказа.

И тут как чертик из коробочки выскакивает Орбан, готовый лично заниматься этими сложными темами. Как ему кажется, он таким образом строит себе репутацию, ну а другие европейские лидеры просто ждут: если ему удастся, они не будут возражать, ни в области миграционной политики, ни в смысле переговоров Украины с РФ, они просто присоединятся с собственной повесткой, альтернативной венгерской. А если Орбан провалится - тоже неплохо. Возможно, провал будет такой глубокий, что в самой Венгрии сменится власть и в Евросоюзе станет одной автократией меньше.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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