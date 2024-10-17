В Германии показали, что общего между Сталиным и Путиным

Молодые люди начали собираться у входа на одну из дополнительных площадок Мюнхенского камерного театра (Münchner Kammerspiele) на Терезиенштрассе задолго до начала спектакля. Вечером 16 октября здесь показывали - первый и пока единственный раз - спектакль "Мемория", поставленный режиссером Анастасией Патлай, покинувшей Россию после начала войны в Украине. Места были раскуплены задолго до начала, и не все желающие, пришедшие в надежде на лишний билетик, смогли попасть в зрительный зал.

Стол, стул, расставленные на полу пары обуви, с десяток кассетных магнитофонов. В полумраке минималистически оформленной сцены не сразу замечаешь, что артисты уже здесь - они стоят по обе стороны огромного экрана, сшитого из белых рубашек, символизирующих людей, которых больше нет. Потом они окрасились в красный цвет. "Мы рассказываем о трех пластах памяти - 30-х, 80-х годах прошлого века и сегодняшнем времени", - пояснила в разговоре с DW режиссер Анастасия Патлай. С одной стороны, этот спектакль о судьбе немецкой актрисы Каролы Неер (Carola Neher), которая, спасаясь от нацистского режима, оказалась со своим мужем в 1934 году в СССР, но вместо защиты погибла в ГУЛАГе в 1942 году. С другой стороны, это история "Мемориала", правозащитной организации, которая занималась судьбой этой актрисы и многих других репрессированных. Это история о том, как память о жертвах ГУЛАГа вдруг становится политически неблагонадежным делом в современной России, а "Мемориал" - политическим врагом путинского режима.

О трагической судьбе актрисы, спектакль о которой по иронии судьбы показали на сцене того самого мюнхенского театра, в котором она некогда служила, зрители узнают из похожих на настоящие, основанных на реальных, записей на кассетных магнитофонах, а также из монологов, сделанных на основе отрывков из интервью соосновательницы "Мемориала" Ирины Щербаковой.

Спектакль, возрожденный из пепла

Первоначальный вариант спектакля был поставлен в России. Его премьера состоялась всего через несколько недель после запрета Международного общества "Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал". Драматург Нана Гринштейн создавала текст по "горячим следам" и с использованием документальных свидетельств. Премьерный показ прошел на сцене московского Центра имени Мейерхольда в феврале 2022 года. Как рассказала в беседе с DW Нана Гринштейн, предчувствие войны уже витало в воздухе: "Ощущался скорый апокалипсис, было страшно за зрителей, которые не побоялись прийти". После полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие участники постановки - режиссер, драматург, а также Ирина Щербакова - покинули Россию.

Анастасия Патлай Фото: Vladimyr Yarozkiy

"Мы восстановили спектакль из пепла в Германии", - говорит режиссер Анастасия Патлай. В 2023 году она стала первой участницей новой программы дома-музея Бертольта Брехта - Artist´s at Risk Residency для деятелей искусства, вынужденных покинуть свою страну. Это дало ей импульс возродить спектакль "Мемория", внеся в него некоторые коррективы - в частности то, что спектакль стал идти на двух языках - русском и немецком, а также был изменен текст заключительного монолога, произносимого актрисой от имени Ирины Щербаковой.

Показ адаптированной версии состоялся на фестивале Брехта в Аугсбурге, а 16 октября прошел с аншлагом в Мюнхене. Зрительница Юлианна рассказала DW, что специально приехала в столицу Баварии из города Ульма, потому что не смогла попасть на него в Аугсбурге, и к тому же является большой поклонницей Бертольта Брехта (Bertolt Brecht), который играет в постановке немаловажную роль. Его желание защитить Каролу Неер, некогда очень близкую ему женщину, и вызванное страхом решение все же не отправлять письмо в ее защиту, а также ужас от происходящего в советской России перекликаются с сегодняшним днем.

Кроме истории "Мемориала" в двухчасовом спектакле содержатся воспоминания и данные протоколов допросов политзаключенных, а также цитаты из официальных отчетов. Практически дословно воспроизводится стенограмма выступления Андрея Сахарова на съезде народных депутатов СССР. Через несколько недель он умер, и согласно просьбе, озвученной его вдовой Еленой Боннэр Горбачеву, был зарегистрирован "Мемориал".

Кто такая Карола Неер

Трагедия жертв сталинских репрессий ярко продемонстрирована на примере известной в 1920-30-е годы немецкой актрисы Каролы Неер. Ее дело казалось забытым, как и дела многих других советских политзаключенных. Карола Неер родилась в Мюнхене в 1900 году и в 2024-м вернулась в баварскую столицу в качестве героини спектакля. "Это высшая справедливость для постановки, что состоялась встреча сюжета и места", - уверена Анастасия Патлай.

Карола Неер Фото: bifab/dpa/picture alliance

В 1934 году Кароле Неер пришлось бежать в СССР от гитлеровского режима, поскольку она близко дружила с Бертольтом Брехтом, придерживалась левых взглядов и даже пыталась вступить в компартию. Однако возможности продолжить карьеру в СССР у нее не было, по-русски она не говорила, но даже и без того вряд ли какой-то театр согласился бы дать значимую роль гражданке Германии. А вскоре начался Большой террор. В 1934 году Карола Неер родила в Москве ребенка, вскоре после чего сначала арестовали ее мужа, а потом и ее. Из лагерей она пыталась писать письма своему оказавшемуся в детдоме сыну. Одно из них чудом сохранилось. Но увидеться им было уже не суждено. Карола Неер умерла в 1942 году в лагере от тифа в Соль-Илецкой тюрьме. Посещение ее сыном лагеря, где она скончалась, - одно из самых эмоциональных мест в спектакле. Но эта история современна и сегодня, ведь она не только о немцах, бежавших от нацистов, но и о русских, бежавших от Путина, подчеркнула в беседе с DW Анастасия Патлай.

Несколько пластов истории

Вторым главным лицом - рассказчиком со своей историей о Кароле Неер и жертвах репрессий - стала блестяще говорящая по-русски немецкая актриса Катарина Шпиринг (Katharina Spiering), исполняющая роль соосновательницы "Мемориала" Ирины Щербаковой. Ее монолог в заключительной части спектакля Анастасия Патлай решила в обновленной версии переделать. И не столько из-за немецкой публики, сколько из-за полномасштабной войны. Историю последних двух с половиной лет исполнительница роли Щербаковой пропускает через себя. И сама правозащитница с горечью признается, что решила уехать из России, потому что не смогла бы молчать про войну.

История с закрытием "Мемориала" для правозащитницы очень личная, поэтому спектакль играет тут особую роль. "Это очень интересная попытка рассказать о том, что мы делали, другим языком. Потому что мы всячески пытаемся описать, что же делал "Мемориал", что мы делали 35 лет, и внести туда истории конкретных людей, вытащить их из забвения", - рассказала в разговоре с DW Ирина Щербакова.

Спектакль, понятный для немцев и русских

Постановка "Мемории" - на двух языках. Катарина Шпиринг говорит по-немецки, что смотрится особенно органично, ведь Ирина Щербакова - германистка и после начала полномасштабной войны живет в ФРГ. Артисты Алена Старостина и Иван Николаев, тоже покинувшие Россию после начала войны, мастерски и на разный лад играли все остальные роли, в основном на русском языке. Но это и не служило преградой для немецких зрителей. Спектакль идет с титрами. Кстати, Алена и Иван рассказали DW, что раньше сами занимались темой репрессий и ощущали, что "Мемориал" идет с ними, по их же словам, параллельным курсом. Лагерная тематика сопровождала их на протяжении их обучения в Санкт-Петербурге, а сами они, в частности, побывали в Норильске, где находились сталинские лагеря. Тема репрессий очень интересует немцев, уверена Ирина Щербакова. В беседе с DW она подчеркнула, что эта история связывает две диктатуры. Карола Неер, о которой Ирина Щербакова делала выставку, бежала от гитлеровского режима и погибла от сталинского.

"Мемория": сцена из спектакля Фото: Jan-Pieter Fuhr

В то же время есть в спектакле и эпизоды, все же менее сразу понятные немецкой публике. Немного не хватило бэкграунда паре заядлых немецких театралов, посмотревших, по их словам, практически все постановки последнего сезона в Мюнхене. Спектакль "Мемория" произвел на них очень сильное впечатление, но они с сожалением отметили, что не всегда успевали следить за переводом на немецкий в виде титров на сцене и при этом его воспринимать. Как признались собеседники DW, о некоторых событиях, как, например, выступлении Сахарова на съезде народных депутатов СССР и его перепалке с Горбачевым, включенном в спектакль без сокращений, в Германии помнят, скорее всего, только те, кто особенно интересуется российской и советской историей.

Как восприняла спектакль публика

Большинству выходцев из России эту историю в Мюнхене, напротив, разъяснять особо было не надо. Алена Старостина точно воспроизводила речь Сахарова, слушая его речь в наушниках. Анастасия Патлай еще до спектакля обратилась к публике с небольшим вступительным словом и предложила зрителям продолжить общение в фойе. Чем и воспользовались более двух десятков молодых людей. Они стали интересоваться у режиссера и драматурга деталями: например, кому принадлежат прозвучавшие в спектакле зонги. Как пояснила режиссер, они были положены на стихи Бертольда Брехта, большого поклонника и друга актрисы Каролы Неер.

А дальше были вопросы про смысл некоторых эпизодов, возможные показы спектакля в других городах Германии, новые планы драматурга и режиссера и отъезд из России из-за войны - в общем, почти обо всем. Несмотря на поздний вечер, беседа затянулась и шла больше часа. Многие сожалели, что в Мюнхене состоялся всего один показ и поэтому даже нельзя рекомендовать друзьям обязательно сходить на спектакль. Актриса Катарина Шпиринг отметила в беседе DW трудности, с которыми приходится сталкиваться уехавшим из России творческим людям. По ее словам, это фактически борьба за выживание в новых условиях. Но участники "Мемории" не теряют оптимизма и продолжают работать. Они надеются, что и их новые проекты вызовут интерес у европейской публики.