В Берлине помянули жертв сталинских репрессий

Несколько десятков человек собрались вечером в воскресенье, 29 октября, у памятного камня жертвам сталинских репрессий на площади Штайнплац в западной части Берлина - небольшой площади поблизости от железнодорожного вокзала Zoo, на которой в ноябре 1951 года был установлен гранитный памятный знак жертвам сталинских репрессий. Организатором акции "Возвращение имен" стало немецкое отделение "Международного Мемориала".

Акция памяти жертв сталинских репрессий в Берлине Фото: Vladimir Esipov/DW

Само мероприятие проходило на двух языках - русском и немецком. Организаторы подготовили для зачитывания имена и фамилии жертв репрессий из ГДР и СССР, но в режиме "открытого микрофона" присутствующие могли зачитывать имена жертв репрессий из числа своих родственников и знакомых, на любых языках народов Советского Союза.

Аналогичные акции прошли в десятках городов России и Европы. В столице Германии мероприятие впервые состоялось в 2020 году. В то же время акция в Москве была запрещена - четвертый раз подряд.

Директор "Международного Мемориала": Преступники должны быть наказаны

По словам исполнительного директора "Международного Мемориала" Елены Жемковой, сегодня эта акция важнее, чем раньше. Поскольку "преступники должны быть наказаны за свои преступления, а жертвы должны получить компенсации и наше сострадание", объясняет она.

Несмотря на дождь, на акцию пришо больше ста человек Фото: Vladimir Esipov/DW

"А если у жертв нет имен, их пытаются забыть, то это - попытка скрыть преступления. И сегодня, когда на наших глазах совершаются новые и новые преступления, это чтение имен показывает, что ничто не должно быть забыто, и что справедливость должна вернуться. И чем раньше мы поймем наше прошлое и рассчитаемся с ним, тем для всех нас будет лучше", - подчеркивает Жемкова.

Инициаторы акции выбрали датой ее проведения 29 октября, канун Дня памяти жертв политических репрессий, отмечаемого 30 октября. Этот день считается не только днем памяти погибших, но и днем солидарности с политзаключенными, число которых в России перед военным вторжением в Украину превышало 1000 человек, а после вторжения ускорило рост.

Выставка о современных политзаключенных в России

Уличная выставка "Заложники Путина" прошла рядом с акцией "Возвращение имен" Фото: Vladimir Esipov/DW

Акции предшествовало открытие выставки о судьбах сегодняшних политзаключенных в России. Ее организовала берлинская гражданская инициатива Demokrati-JA. По словам ее координатора Дарьи Дадли, на выставке под названием "Заложники Путина" идет речь не только о хорошо известных российских политзаключенных, арестованных за антивоенную позицию, но и историях рядовых украинских граждан, находящихся в заключении в России по обвинениям в шпионаже.

Первая акция "Возвращение имен" состоялась 29 октября 2007 года у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве, первые фамилии зачитал тогдашний уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Акция была приурочена к 70-й годовщине начала "Большого террора" в СССР, волны репрессий и расстрелов по обвинению, среди прочего, в пресловутой "антисоветской агитации и пропаганде".

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