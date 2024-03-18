Ирина Щербакова: Несогласных с Кремлем ждут трудные времена

Кампания перед выборами президента России показала отсутствие страха у многих избирателей, а для Кремля такая ситуация "невыносима", считает соосновательница "Международного Мемориала".

Результаты президентских выборов в России являются "очень угрожающим символом", считает соосновательница Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Ирина Щербакова. Несогласных с политикой Кремля ждут "тяжелые времена", заявила она в интервью агентству AFP, опубликованном в понедельник, 18 марта.

Данные Центральной избирательной комиссии "не имеют ничего общего с реальностью", считает Щербакова. Избирательная кампания "показала, что в действительности есть много людей, которые не боятся", отметила соосновательница организации, получившей Нобелевскую премию мира. При этом Щербакова допустила, что речь может идти не о миллионах, а о тысячах человек. Но и такое положение дел является "невыносимым" для действующего главы государства, и он "сделает все возможное, чтобы наказать людей", убеждена правозащитница.

Призыв Ходорковского не признавать итоги голосования в РФ

Между тем бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский призвал власти стран Запада не признавать итоги выборов в России. "Когда главы западных государств и правительств пожимают Путину руку, это означает очень сильную легитимность Путина внутри" России, отметил экс-предприниматель.

Три дня и четыре кандидата в президенты

Президентские выборы в России прошли 15-17 марта. У посольств РФ во многих странах в заключительный день голосования состоялась объявленная российской оппозицией акция "Полдень против Путина".

По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31 процента. Владислав Даванков от партии "Новые люди" получает 3,85 процента, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20 процента. Окончательные итоги будут обнародованы 21 марта.

США назвали выборы в России "явно ни свободными, ни справедливыми". Германия не признает эти выборы законными. Евросоюз указал на жесткие ограничения и давление на гражданское общество в РФ. Кроме того, Берлин и Брюссель не признают "выборы" на оккупированных Россией территориях Украины.

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