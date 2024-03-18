Фарс для легитимации Путина и войны. СМИ ФРГ о выборах в РФ

Победа Путина на псевдовыборах и "Полдень против Путина" как знак несогласия с кремлевским режимом. Как прокомментировали выборы президента России, проходившие с 15 по 17 марта, ведущие немецкие СМИ - в обзоре DW.

Трехдневное голосование в России, по итогам которого Владимир Путин идет на очередной президентский срок, ведущие немецкие СМИ назвали псевдовыборами, от результатов которых ничего не зависит, поскольку их исход был предрешен. Немецкие журналисты уделили больше внимания акции "Полдень против Путина", к которой призывал лидер оппозиции Алексей Навальный, месяц назад умерший в колонии. Самые яркие комментарии немецких изданий - в обзоре DW.

FAZ: Россия превратилась в открытую диктатуру

"У Путина есть все шансы править страной дольше, чем Иосиф Сталин. В конце его нового шестилетнего президентского срока, который стал возможен благодаря нынешним псевдовыборам, Путин будет находиться у власти 31 год", - пишет в своем комментарии обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser). Он сравнивает ситуацию в нынешней России с временами правления Сталина и подчеркивает, что в последние годы правления Путина РФ окончательно превратилась в диктатуру.

"С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину два года назад Россия превратилась в открытую диктатуру. В стране больше нет оппозиционных СМИ и организованной оппозиции. Любая попытка возразить власти уничтожается на корню. В школах и университетах введены занятия по идеологии, на которых от учащихся требуют поддерживать войну против Украины и путинский режим. Травля якобы врагов России стала такой откровенной и истеричной, что пропаганда напоминает сталинские времена", - пишет FAZ.

В условиях радикализации режима, отмечает автор комментария, трехдневное голосование было имитацией президентских выборов, которой не удалось скрыть существующие противоречия внутри российского общества. "От этого голосования не зависело ничего ни для России, ни для Европы - победитель и без того был заранее известен. Поэтому и результаты голосования не играют никакой роли", - делает вывод автор комментария.

SZ: Очереди избирателей - свидетельство того, что люди недовольны Путиным

"Голосование в этом году проходило в еще более репрессивных условиях, чем все предыдущие выборы в России", - пишет газета Süddeutsche Zeitung . Она отмечает, что независимые претенденты, желающие побороться за президентское кресло, не были допущены к выборам, а "Путин выступал против трех лояльных Кремлю псевдокандидатов".

Издание обращает внимание на то, что многие россияне использовали голосование, чтобы выразить свой осторожный протест. "Многие приняли участие в акции "Полдень против Путина", к которой призвала команда Алексея Навального. Сам лидер оппозиции месяц назад умер в колонии, но до этого успел рассказать о своей идее по поводу голосования. В воскресенье, 17 марта, во многих российских городах, а также в Европе в полдень стояли огромные очереди у избирательных участков, чтобы проголосовать против Путина. И это говорит о том, что многие люди недовольны российским президентом", - пишет SZ.

Der Spiegel: Президентские выборы в России - фарс

"Фарсом" назвало издание Der Spiegel президентские выборы в России: "Очереди против псевдовыборов Путина выстроились у избирательных участков. Никогда еще выборы в России не подвергались такой манипуляции". Тысячи россиян выступили против псевдоподдержки Путина. Тем не менее он останется правителем якобы единого народа, пишет издание.

Оно подчеркивает, что триумфальная победа Путина на выборах, результаты которых превзошли даже итоги выборов Путина шестилетней давности, стала "результатом массовых манипуляций и репрессий со стороны путинского режима. И они направлены на то, чтобы продолжать военный курс России". В ночь после окончания гослования Путин заявил, что будет вести войну с Украиной до конца и будет поддерживать российскую армию еще сильнее, отмечает издание.

Die Zeit: Результаты выборов - огромный обман

Очереди избирателей, пришедших голосовать в полдень 17 марта, увидели все, пишет комментатор Die Zeit , а значит "протест был успешным и показал, что есть много россиян, не поддерживающих Путина".

Но вызывает вопрос, какими будут последствия. ГосСМИ снимали очереди людей, пришедших голосовать в полдень, и могут передать эти записи спецслужбам. Пропагандисты могут использовать эти кадры также и как доказательство того, что избирательная явка в более чем 70 процентов не была выдуманной.

Как отмечает издание, результаты голосования кремлевские пропагандисты могут использовать для того, чтобы праздновать победу Путина и поддержку его войны, легитимацию его вечной борьбы против Запада, единство с генералами, солдатами и народом. И все это - на фоне манипуляций результатами - огромный обман.

Handelsblatt: Путинская инсценировка все более смешная

Арестами, репрессиями, убийствами президент России Владимир Путин обеспечил себе высокие результаты на выборах, пишет в своем комментарии в издании Handelsblatt Кристоф Херварц (Christoph Herwartz).

Еще на выборах 2018 года Путин добился результатов, которые вряд ли возможны действующем демократическом государстве. На нынешних выборах они еще выше. Может даже показаться, что россияне преклоняются перед Путиным, пишет автор комментария.

Но на самом деле Путину удается создавать лишь видимость того, что его жестокое авторитарное правление является демократией, подчеркивает автор комментария. Однако за этим фасадом скрывается не только очевидно диктаторский режим, но и недовольство населения. Свидетельством тому была протестная акция "Полдень против Путина", пишет Кристоф Херварц. К сожалению, у россиян не так много возможностей выразить свое неприятие режима. Российские ввласти при всем желании не смогли запретить им прийти на выборы. Но все остальные политические методы выразить свою позицию в стране невозможны, констатирует журналист немецкого издания Handelsblatt.

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