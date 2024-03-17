"Полдень против Путина" в Берлине растянулся на долгие часы

Объявленная российской оппозицией акция "Полдень против Путина" началась в Берлине досрочно - прямо в 8 утра, как только открылся участок для голосования в здании российского посольства на центральном бульваре немецкой столицы Унтер-ден-Линден. Количество участков резко сократилось по сравнению с прошлыми выборами в РФ - россияне могли голосовать лишь на двух, в Берлине и Бонне. И без того немалая российская диаспора в Германии с момента прежнего голосования лишь выросла. Вероятно, этим и объясняется такой ажиотаж.

Корреспондент DW приехал в 10.30 в полной уверенности, что успеет относительно быстро проголосовать перед началом работы. Однако к этому моменту очередь уже обогнула весь квартал с дипмиссиями России, Великобритании и США, а к полудню растянулась еще на два километра, мимо парка Тиргартен до самой Потсдамской площади. Одновременно замедлилось продвижение: многим пришлось стоять уже по три, четыре, пять часов и более - а на них с любопытством косились даже немцы-прохожие, хотя в Берлине сложно кого-то удивить очередями.

Среди собравшихся были самые разные лица - мужчины и женщины, пары, группы и одиночки, пожилые и совсем молодые. Некоторым из присутствующим нельзя было дать на вид и 18 лет, если не знать, что это - очередь на выборы, а голосовать могут лишь совершеннолетние.

Чучело Путина на демонстрации протеста

Импровизированный мемориал Алексею Навальному Фото: Andrey Schaschkov/DW

Почти ни у кого из ожидающих не было флагов, плакатов и вообще какой-либо символики. Все стояли терпеливо и спокойно, очень активно улыбались и махали всем, кто снимал происходящее на телефоны, фотоаппараты и профессиональные камеры. Зато обилие символики, в отличие от очереди, можно было наблюдать на бульваре рядом с посольством - там параллельно с голосованием началась многочасовая протестная демонстрация, организованная российскими активистами и политэмигрантами. Они привезли чучело Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, и раздавали листовки. Со стороны этот огороженный участок бульвара напоминал фан-зону во время чемпионата мира по футболу.

Там же соорудили сцену, с которой перед собравшимися выступали правозащитница Ольга Романова, галерист и политтехнолог Марат Гельман, политолог Федор Крашенинников и другие. В какой-то момент там появилась и Юлия Навальная. Окружающие постоянно обнимались с ней, просили сделать селфи, аплодировали вдове Алексея Навального и скандировали ее имя.

Putinversteher и множество полицейских

Некоторым приходилось стоять в очереди по три-четыре часа Фото: Andrey Schaschkov/DW

В то же время нельзя сказать, что абсолютное большинство собравшихся пришли на протестное голосование. Как только корреспондент DW взял в руки фирменный микрофон с логотипом медиакомпании вместо телефона и начал снимать с оператором, многие в очереди начали реагировать весьма агрессивно - не просто отказываясь говорить что-то на камеру, но даже оскорбляя. Вопреки расхожему стереотипу о том, что к "понимающим Путина" (Putinversteher. - Ред.) относятся в основном люди в возрасте, порой так себя вели и вполне молодые парни.

Местами не обошлось без инцидентов: из разных частей очереди очевидцы сообщали в соцсетях об агрессивных провокаторах. Впрочем, самым серьезным происшествием, увиденным своими глазами, стала словесная перепалка полицейских с водителем автомобиля, который остановился перед служебным входом в посольство, открыл окна и включил на полную громкость российский гимн. Сотрудников полиции вокруг здания дипмиссии было необычайно много - пожалуй, больше чем на среднего размера митингах, которые проводят сами немцы.

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