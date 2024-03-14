Какие стратегии на выборах есть у противников власти в РФ

Помимо акции "Полдень против Путина" у оппозиционно настроенных россиян на голосовании есть и другие опции. DW изучала их плюсы и минусы.

"Полдень против Путина" - акция, к которой призывают многие российские оппозиционеры. Она позволит подсчитать примерное количество протестного электората в РФ. Вместе с тем предлагаются еще несколько опций: голосовать за "антивоенного кандидата" Владислава Даванкова, испортить бюллетень, оставить антивоенное сообщение. DW изучила, какой стратегии придерживаются разные оппозиционные течения и к какому результату может, по мнению экспертов и СМИ, привести каждый из вариантов.

"Полдень против Путина" - единая тактика оппозиции

Наиболее сильную поддержку в России получила акция протеста "Полдень против Путина". Чтобы принять в ней участие, достаточно прийти на свой избирательный пункт 17 марта в 12:00. В самом голосовании можно не участвовать, так как в результате президентских выборов в России ни у кого нет сомнений. Этой тактики решили придерживаться многие оппозиционные политики, включая Алексея Навального. "Это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города. Политическое действие в реальном мире, а не в интернете", - писал незадолго до своей гибели в тюрьме Навальный.

Плюсы Оппозиционно настроенная часть общества, независимо от результатов выборов в России, может ощутить единение. Кроме того, на таких безопасных встречах завязываются знакомства и укрепляется связи в протестном комьюнити.

Минусы Протестный поток может раствориться среди множества избирательных участков в небольших населенных пунктах. Итоговый результат будет трудно подсчитать из-за отсутствия единого кандидата на выборах. Кроме того, протестный электорат увеличит общую явку на выборах.

Владислав Даванков – "антивоенный кандидат"

Владислав Даванков - единственный, участвующий в выборах как "антивоенный кандидат". Впрочем, его программа "мирных переговоров с Украиной на наших условиях" мало чем отличается от требований Кремля. Голосовать за Даванкова активно призывает оппозиционный политик Максим Кац. Он ссылается на данные социологических опросов, согласно которым Даванков идет на втором месте по популярности после Путина.

Противники этой идеи напоминают, что Кремль имеет все рычаги, чтобы выдать необходимый ему результат. Например, ЦИК при любой активности голосования за Даванкова "нарисует" ему в итоговом протоколе низкий процент, а российская пропаганда будет использовать эти результаты в своих целях. Помимо этого, Даванков поддержал российское вторжение в Украину, проголосовав в качестве депутата Госдумы за закон о присоединении "ДНР" и "ЛНР" к РФ. Это создает этическую дилемму для оппозиции.

Плюсы Этот вариант дает возможность сфокусироваться на едином кандидате, в теории это полезно для примерного измерения протестного настроения в российском обществе.

Минусы Электоральный процесс и его результат полностью контролируется властями в России, а допущенные кандидаты играют роль "ритуальных оппонентов" для Путина. Голосование за одного из кандидатов фактически означает согласие с правилами игры.

Испортить избирательный бюллетень на выборах

Порча бюллетеня - традиционный способ для протестного голосования. Недействительным может считаться такой бюллетень, в котором стоят галочки за более чем одного кандидата или никаких отметок не сделано. Решения по таким спорным вопросам обычно принимает избирательная комиссия на голосовании.

Согласно российским законам, если больше половины проголосовавших испортят свои бюллетени, то выборы могут признать несостоявшимися. Это маловероятный сценарий, учитывая результаты президентских выборов в прошлом: в 2018 году было испорчено 1,08%, в 2012 году - 1,17%, в 2008 году - 1,36%. Но даже если этот показатель превысит 3-4%, то это позволит говорить о заметном уровне протестных настроений в РФ.

Плюс Общее число недействительных бюллетеней в итоговом протоколе ЦИК продемонстрирует градус недовольства в обществе.

Минус Если пометка от руки затронет только один квадратик, то член ЦИК может засчитать голос одному из кандидатов. Например, если зачеркнуть фамилию Путина, то бюллетень признают действительным и голос засчитают ему.

Оставить сообщение на бюллетене членам ЦИК

Еще один способ порчи бюллетеня - вписать туда собственного кандидата, например, Алексея Навального. Также можно оставить антивоенный лозунг или какое-то другое протестное послание. Как считает политолог Екатерина Шульман, сообщения в бюллетенях "из другой России" увидят члены ЦИК. Моментально политический режим, уточняет она, это не изменит, но протестный потенциал оценят "сотни тысяч членов избирательных комиссий". Они, как часть системы для легитимации путинского режима, увидят лживость "тотальной поддержки" президента.

Плюс Позволит выразить протест безопасным способом. Фотографию такого бюллетеня можно анонимно затем разместить в тематических соцсетях через бот.

Минус Вчитываться в "послание" член ЦИК вряд ли будет, учитывая большой объем работы по подсчету бюллетеней. Участие в выборах таким образом повышает общую явку - одна из целей, которую преследуют власти на нынешних выборах.

Бойкот электорального процесса

Это тот вариант поведения на выборах, с которым пытается бороться как нынешние обитатели Кремля, так и их политические оппоненты. Для действующей власти побеждать на выборах с низкой явкой - признак снижающейся престижности. Оппозиционные силы также опасаются политической апатии населения, которая позволит властям усилить репрессии внутри страны и расширить театр военных действий.

Такой вариант поведения на выборах избрали сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский и гроссмейстер, оппозиционер Гарри Каспаров. Бывший чемпион мира по шахматам уверен, что участие в выборах подыгрывает диктатуре в России. "Повлиять на ситуацию могут только события на фронте", - говорил Каспаров на антивоенном форуме в Берлине в 2023 году.

Плюс Низкая явка не позволила бы власти мобилизовать своих сторонников, а также получить согласие большей части населения на дальнейшую эскалацию.

Минус Порог явки отменен в России, поэтому выборы состоятся в любом случае. Кроме того, пропаганда сформировала в стране образ "послушного большинства", что уменьшает возможность низкой явки.

Участвовать в выборах в качестве наблюдателя

Наблюдатели на выборах всегда создают проблемы для членов ЦИК, намеренных фальсифицировать результаты выборов на своих участках. Именно гражданская активность наблюдателей и доступность мобильных телефонов с видеокамерами в 2011 году позволили привлечь внимание общества к массовым фальсификациям на выборах в Госдуму РФ и спровоцировали протесты в стране.

С тех пор российские власти стали уделять больше внимания борьбе с независимыми наблюдателями. Обеспечивать общественный контроль на предстоящих президентских выборах должны будут около 200 тысяч человек от 17 политических партий, сообщали российские СМИ. Многие из них проходили обучение на базе Общественной палаты, полностью подконтрольной Кремлю.

Плюс Наблюдатели обладают правом фиксации нарушений на выборах и могут передавать эту информацию в партии, которые они представляют.

Минус Члены ЦИК могут вызвать полицию и потребовать удаления с участка наблюдателей под предлогом, что они "совершают действия, препятствующие работе комиссии".

Забрать бюллетень с собой

До 1995 года такой способ протеста имел смысл, так как никто не мог переписать ваш бюллетень. Но с тех пор норма изменилась: количество избирателей считают по количеству бюллетеней, за которые они расписались. Вместе с тем на уровень поддержки кандидатов унесенный бюллетень никак не влияет - голоса кандидатам рассчитывают только по числу опущенных в урну бюллетеней.

Плюс Можно сохранить исторический документ, а также выразить этическую позицию.

Минус Не снижает общую явку, а также может стать причиной задержания - избирателя могут заподозрить в попытке фальсификации.

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