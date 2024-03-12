Выборы президента РФ. Что не так с системой голосования ДЭГ?

На предстоящих президентских выборах в России впервые используют систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в которой примут участие больше 4,5 млн человек. Это произойдет несмотря на то, что в ДЭГ находили серьезные уязвимости, - они могли привести к фальсификациям на выборах в Госдуму 2021 года. Опротестовать результаты в суде не удалось - не столько из-за предвзятости судей, сколько из-за некомпетентности экспертов в судебном процессе, считают наблюдатели.

Изъяны при ДЭГ и аномальность на предыдущих выборах

К 11 марта заявки на регистрацию в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подали свыше 4,5 миллиона россиян. Эта возможность есть не у всех, а только у жителей 29 регионов, включая Москву. Всего в этих федеративных субъектах проживает 38 млн человек. Прежде ДЭГ использовали в меньших масштабах: в 2021 году 635 тысяч избирателей через ДЭГ выбирали депутатов Госдумы в шести регионах России. Тогда результат ДЭГ в Москве коренным образом изменил итоги выборов в целом: произошел сильный перекос в сторону провластных кандидатов.

Специалисты также констатировали ряд уязвимостей в этой системе. В 2021 году наблюдатель за электронным голосованием Петр Жижин обнаружил "дыру" в системе ДЭГ, позволяющую фальсифицировать итоги электронного голосования в Москве. Программист установил, что реальные протестные голоса могли изменить ситуацию на одном из этапов выборов, продолжавшихся три дня.

Свои выводы Жижин выложил в свободный доступ в интернете, предложив всем желающим перепроверить его результаты. Его подозрения подтверждают и другие наблюдатели, которые отмечали аномальность в ходе голосования.Тогда на второй и третий день голосования необычно много избирателей решили переголосовать в пользу провластных кандидатов.

ДЭГ невозможно проверить на наличие "электоральных ботов"

Такие аномалии на предстоящих выборах наблюдатели вряд ли увидят, говорит Жижин в разговоре с DW: опцию переголосования, по его словам, из ДЭГ убрали. Специалист обращает внимание, что система блокчейн на выборах в России малоэффективна: "В данном случае блокчейн используют исключительно для рекламы: мол, наше голосование надежное. Но не уточняют, что блокчейн - это просто база данных, в которой складываются избирательные голоса. Блокчейн не знает, записали в него голоса реальных людей или ботов". Поэтому, говорит эксперт, наблюдателям извне невозможно удостовериться, что все 4,5 млн заявок принадлежат реальным людям.

Оспорить итоги электронного голосования в суде невозможно Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

По словам Жижина, каждому избирателю в ДЭГ придется самостоятельно выступить наблюдателем. Пользователи этой системы могут сохранить шифр от собственного результата голосования, а затем удостовериться на сайте (в Москве - observer.mos.ru, для остальных регионов - https://stat.vybory.gov.ru), что их голоса не заменили и учли в общих результатах. Впрочем, в московской системе голосования предварительно нужно поставить галочку напротив "Хочу получить адрес зашифрованной транзакции в блокчейне", иначе этот голос теоретически могут заменить.

Жижин предполагает, что под эти выборы могли написать специальную программу, способную автоматически переписывать "бесхозные голоса" за нужного кандидата. "То есть общее количество голосов избирателей будет неизменным, но их результат голосования можно будет изменить", - говорит он. На фоне того, что выборы будут проходить три дня, создаются практически идеальные условия для фальсификации, уверен программист.

Оспорить результаты ДЭГ в суде практически невозможно

Судебная практика по электронному голосованию еще совсем небольшая, но она показывает: опротестовать его итоги практически невозможно. Один из примеров - попытка обратиться в суд начальника систем электронного голосования из МГТУ им. Н.Э. Баумана Виктора Толстогузова. В 2023 году его не пустили в здание ТИК ДЭГ во время выборов губернатора Московской области, хотя он был официальным наблюдателем от партии КПРФ. В своем иске он настаивал, что итоги ДЭГ не соответствовали реальному волеизъявлению избирателей: часть файлов, полученных в начале голосования, расходилась с итоговыми результатами по размеру и содержанию.

Эксперты считают традиционный способ голосования более надежным Фото: Artyom Geodakyan/TASS/picture alliance

Толстогузова не допустили и к техническим данным системы и руководству по эксплуатации, отказались предоставить сертификаты и аттестаты от ФСБ и ФСТЭК - эти госорганы отвечают за сохранность результатов голосования и их результаты. Суд в итоге не принял его иск, сославшись на то, что Толстогузов сам участвовал в голосование с помощью ДЭГ, то есть фактически согласился с существующими "правилами голосования в ДЭГ".

Госслужащих в РФ принуждают регистрироваться в ДЭГ

Российские госорганы и госкомпании массово заставляют сотрудников регистрироваться в ДЭГ, рассказал на условиях анонимности российский политик, живущий в России. Наиболее впечатлительных, говорит он, убеждают, что начальство имеет доступ к "мифической базе", через которую можно отследить, зарегистрировался человек или нет.

Собеседник DW предполагает, что в потенциале ДЭГ будут географически расширять, подготавливая к этому остальные регионы. "Думаю, будет постепенный процесс, так как мало регионов с такими богатыми техническими возможностями, как столица. Нужно еще убедить тех, кто принимает решения, что это мощный административный инструмент как для повышения явки, так и подкручивания результатов", - говорит он.

ДЭГ ввели в регионах с большим количеством населения

Наблюдатель Роман Удот по просьбе DW попытался установить взаимосвязь между результатами президентских выборов 2018 года и регионами, в которых ввели ДЭГ в этом году. "Можно было бы предположить, что ДЭГ мог понадобиться в протестных регионах, где в 2018 году за Путина голосовали меньше всего. Но такой взаимосвязи нет", - констатирует специалист. По его мнению, ДЭГ не сочли нужным вводить в "электоральных султанатах" - в Чечне и Кабардино-Балкарии, так как там общая явка была выше 80 процентов.

При этом система электронного голосования появилась в регионах с большим количеством населения, говорит Удот. Так, ДЭГ ввели в ряде регионов с населением больше миллиона человек. В их числе Московская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская, Нижегородская, Воронежская, Белгородская области и Москва.

"На мой взгляд, антиконституционно ставить избирателей в разные условия во время выборов. Очевидно, что задача властей - получить "правильные цифры" с минимумом скандалов и протестов с помощью "черного ящика" под названием ДЭГ. Но его внедрение - трудоемкое. Видимо, без особой необходимости его не вводят", - заключает Роман Удот.

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