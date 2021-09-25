Зачем коммунисты продолжают протестовать

В воскресенье, 24 октября, КПРФ провела в Москве уличный митинг в формате встречи с депутатами. Коммунисты не очень активно анонсировали в соцсетях эту акцию за отмену результатов электронного голосования (ДЭГ). На дворовой территории в центре столицы собрались не больше двухсот человек. Депутаты Госдумы Валерий Рашкин, Сергей Обухов и Денис Парфенов рассказали собравшимся о планах оспорить электронное голосование в международных судах и о готовности выразить недоверие Владимиру Путину.

Коммунисты готовятся к международным судам

Коммунисты провели третью после выборов относительно крупную встречу депутатов с избирателями. Такой формат КПРФ использует на фоне запрета проводить публичные уличные мероприятия из-за пандемии коронавируса. На предыдущий, широко анонсированный митинг 25 сентября на Пушкинский площади пришли в несколько раз больше людей - около тысячи человек.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин не намерен прекращать борьбу с "Единой Россией"

"Сколько придет (избирателей на встречу. - Ред.), для меня не важно, - заявил журналистам депутат Госдумы Валерий Рашкин. - Главное, что избиратели нас приглашают. Они хотят посмотреть нам в глаза, услышать нас и дать нам наказы". В итоге во дворе в Брюсовом переулке собрались пара сотен человек. Среди участников митинга были и традиционные избиратели КПРФ старшего возраста, и молодые люди до тридцати лет.

"Мы просим вас поддержать тех, кому народ доверил быть депутатами Госдумы, - начал отчитываться перед собравшимися Рашкин. - Мы за этот период (после выборов 17-19 сентября. - Ред.) подали иски в Пресненский районный суд, чтобы ликвидировать результаты электронного голосования в Москве". Первые иски КПРФ об отмене результатов ДЭГ Пресненский суд рассмотрел 21 октября - и все отклонил.

Рашкин сообщил, что в партии и не надеялись добиться справедливости в российских судах. "Мы подали иски, чтобы пройти все ступеньки и дальше выйти на международный уровень, - сообщил депутат. - У меня надежды на судопроизводство в России нет. Будем рассматривать в международном суде, где правосудие пока есть". Кроме того, он рассказал о планах КПРФ на следующей неделе внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который не позволит проводить электронное голосование в России.

Путину выразили недоверие

Хотя КПРФ и выступает против электронного голосования, партия не является противником прогресса, каким ее хотят выставить власти, заявил коллега Рашкина Сергей Обухов. "Дистанционное электронное голосование имени гражданина Собянина - это коробка из-под бананов с мигающими лампочками и калькулятором, которая через 10 часов выплевывает нужный протокол, - уверен депутат. - Что там происходит за мигающими лампочками, никто толком не доказал".

Обухов рассказал, что пытался на суде выяснить механизм ДЭГ. Для этого он попросил привлечь в качестве третьей стороны разработчика системы ДЭГ "Лабораторию Касперского", но суд ему в этом отказал. Кроме того, он обратил внимание судьи на то, что москвичи в течение месяца регистрировались для участия в ДЭГ, хотя мэр Москвы якобы "официально ввел систему электронного голосования" с 14 сентября - за три дня до выборов. "То есть целый месяц москвичи подавали заявки и регистрировалась в несуществующей системе электронного голосования! - воскликнул Обухов. - Это какая афера, какое жульничество!"

Валерий Рашкин напомнил, что накануне выборов в Госдуму он выходил к зданию Администрации президента и "напрямую обратился к президенту, чтобы он исключил фальсификации на выборах". В ином случае депутат угрожал выразить недоверие главе государства. "Я, Рашкин, созрел, чтобы выразить недоверие господину Путину, потому что он не обеспечил проведение чистых и прозрачных выборов", - заявил Рашкин на митинге в воскресенье, чем вызвал одобрительные аплодисменты.

КПРФ продолжит участвовать в выборах

Голоса, отданные за кандидатов в депутаты Госдумы электронным образом, 20 сентября резко изменили список тех, кто проходит в парламент от московских округов. С десяток коммунистов, побеждавших на офлайн-участках, проиграли кандидатам от власти с помощью онлайн-голосования. Несмотря на несогласие с результатами выборов, коммунисты не собираются отказываться от участия в них.

"Значит ли это, что нам нужно отказаться от выборов и уйти в профсоюзное движение или защиту частных интересов? - риторически спросил у публики Михаил Лобанов, проигравший телеведущему Евгению Попову в Кунцевском округе Москвы. - Ни в коей мере. Мы продолжим использовать выборы. Мы будем пытаться вырывать мандаты и разворачивать их против чиновников и нечестных работодателей".

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