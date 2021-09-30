Докладчик Европарламента: В России не было выборов как таковых

Постоянный докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс в интервью DW рассказал, какие действия российских властей привели к тому, что выборы в российскую Госдуму, прошедшие 16-19 сентября 2021 года, нельзя считать демократическими, и почему Европейская народная партия рекомендует странам ЕС не признавать новый российский парламент легитимным.
DW: Европейская народная партия - самая крупная и старейшая в Европарламенте - недавно призвала Евросоюз не признавать выборы в Госдуму России. И вы, кстати, выступали одним из инициаторов этого призыва. Почему вы считаете, что ЕС не должен признавать эти парламентские выборы?
Андрюс Кубилюс: Во-первых, на мой взгляд, да и по мнению многих депутатов Европарламента, выборов как таковых просто не было. Происходящее в России нельзя называть выборами. Во-вторых, еще накануне голосования, на той же неделе, Европейский парламент принял резолюцию ЕС по России, с рекомендациями европейским институтам и странам-членам ЕС. Среди прочего, мы рекомендовали очень внимательно отнестись к вопросу признания новой Думы легитимной, потому что действия российских властей еще до начала выборов создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами.
Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по России
Арест Алексея Навального и других лидеров оппозиции, отказ в регистрации независимых оппозиционных кандидатов. Кроме того, были введены ограничения для независимых СМИ - их признали "иностранными агентами". И многое другое. Так что речь идет о многих событиях, которые произошли в течение года перед выборами и не только в дни голосования.
Ну и, конечно же, само голосование - три дня без международных наблюдателей. С электронным голосованием, которое, похоже, стало лишь дополнительной возможностью для фальсификаций. Если бы такие вещи происходили с выборами, например, в Литве или Латвии, в одной из европейских стран, то их не признали бы легитимными. Вот почему мы говорим, что если обозначить те же стандарты, те же критерии и для выборов в России, то называть эту Думу законной мы не можем.
- Вы вспомнили о недавно принятой резолюции Европарламента. Вы знаете, что в России ее критиковали? Потому что ЕС якобы призывал не признавать выборы в Госдуму России еще до их начала 16 сентября.
- Необходимо разделять Кремль и российское общество. Когда мы критикуем поведение кремлевских властей, мы не критикуем российское общество. Поэтому неправильно говорить, что Россия критиковала наше заявление. Потому что российская оппозиция, например, была рада увидеть нашу резолюцию, а вот власти в Кремле - нет. И в этом разница. Вы ведь знаете, что выборы - это не только дни, когда люди идут на избирательные участки и опускают бюллетени в урны для голосования.
Выборы и весь процесс подготовки к ним длился в России в течение последнего полугода. И что же сделали власти? Как я уже говорил, недопуск кандидатов, отказ в регистрации, преследование независимых СМИ и НПО - это произошло до принятия нашей резолюции Европарламента по России. Мы просто видели все, что происходит, и это давало основания усомниться в том, что выборы и подготовка к ним, а не только дни голосования, все это протекает в соответствии с демократическими традициями, правилами, стандартами и критериями.
- Каковы в целом настроения среди членов Европейского парламента, европейских дипломатов? Считаете ли вы, что ЕС был более сплоченным в своем ответе по поводу выборов в Беларуси? Видите ли вы какие-либо параллели между этими двумя выборами, а также в восприятии этих выборов в ЕС?
- Я, действительно, вижу много общего в так называемых "выборах", в Беларуси и в России, если говорить о действиях Лукашенко и Путина. Разница лишь в том, что Лукашенко украл результаты выборов после того, как выборы состоялись, когда он увидел, что Тихановская победила. А президент Путин сделал то же самое, но до выборов. Не регистрируя кандидатов, не давая людям самой возможности выбора. Это же ясно.
И я думаю, что многие из тех жестких мер, которые Кремль применял в течение последнего года против российского народа, НПО, оппозиции и средств массовой информации - были вызваны страхом Кремля, который он начал испытывать, когда увидел, что происходило в прошлом году в Беларуси. Это сделало поведение Кремля намного более агрессивным в самой России.
Теперь о позиции ЕС. Также абсолютно ясно, что в ситуации с выборами Лукашенко - так называемыми "выборами" - их результаты были сразу признаны ЕС нелегитимными. А то, что по отношению к Кремлю, по отношению к России есть колебания, лишь означает, что в Европейском парламенте нам необходимо продолжать нашу работу, продолжать дискуссии, причем не только среди депутатов Европейского парламента, а также и диалог со столицами стран-членов Евросоюза, с правительствами этих государств. Потому что в некоторых столицах все еще сохраняются некоторые, я бы назвал их наивными, взгляды на то, что диалог с Путиным может изменить поведение России.
Это совершенно неправильный подход. Путин не изменится. Путин не поменяет поведение России. Поэтому нам придется поддерживать какой-то диалог, просто чтобы сохранить мир на континенте. Но давайте без иллюзий, не будем мечтать о каких-либо переменах в России. Перемены в России будут исходить не от Путина, а от российского общества.
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Автор: Наталья Позднякова