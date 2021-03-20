Немецкие СМИ о выборах в Госдуму: "Такие выборы никому не нужны"

В России прошли парламентские выборы, а также выборы в региональные органы власти. Согласно предварительным итогам, в новом составе Государственной думы конституционное большинство вновь достанется правящей партии "Единая Россия". Вероятно, единственным сюрпризом может стать появление в парламенте партии "Новые люди". Немецкие СМИ комментируют итоги голосования.
SZ: "Парализующий эффект" победы "Единой России"
"Никому не нужны такие выборы, как голосование в Госдуму на этих выходных", - написала Зильке Бигальке (Silke Bigalke) из газеты Süddeutsche Zeitung. По ее мнению, в Кремле даже не особенно переживают, что в нынешний раз чиновникам пришлось еще сильнее, чем раньше, манипулировать результатами выборов, и что об этом знает или подозревает практически каждый. "И тем не менее победа нелюбимой кремлевской партии имеет свой парализующий эффект. Большая, пассивная часть населения получила сигнал, что все останется, как есть", - пишет автор комментария.
Окончательные итоги выборов в Госдуму глава ЦИК Элла Памфилова обещает озвучить в пятницу, 24 сентября
Еще никогда Кремлю не приходилось исключать из выборного процесса столько оппозиционеров, вынуждать их уехать из страны, привлекать к суду, добавила журналистка SZ. И хотя Кремлю хотелось бы доказать, что деятельность оппозиции бесплодна, но последняя волна репрессий, уверена она, доказывает кое-что другое. "А именно то, что у российских избирателей есть свое собственное желание, чтобы в Кремле обратили внимание на их, избирателей, волю и испугались ее. Иначе эту целенаправленную манипуляцию в определенных избирательных кругах трудно объяснить", - пишет Зильке Бигальке.
Она выразила сожаление, что российская оппозиция не смогла использовать это желание избирателей еще лучше. "Умное голосование" Алексея Навального, например, не представляло из себя никакой политической программы, оно лишь помогало организовать протестное голосование, констатировала автор SZ. "Власти не оставили ему практически никакого выбора. И все же есть в России демократические силы, с которыми могла бы объединиться команда Навального. Но в разрозненной российской оппозиции уже много лет каждый только сам за себя. Едва ли это способно вселить мужество в тех людей, которые были бы готовы голосовать против Кремля", - заключила автор SZ.
Bild: Вот почему Кремль побеждает
Газета Bild называет в своем материале пять пунктов, почему, согласно официальным данным, на выборах в Госдуму победила партия Путина. Авторы статьи Леони Рюменапп (Leonie Rümenapp) и Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) напомнили, что на российских выборах в этом году отсутствовали иностранные наблюдатели - в ОБСЕ пришли к выводу, что допущенных 60 человек мало для организации полноценной миссии наблюдения за выборами, и что это открывает возможности для манипуляций.
В доказательство того, что манипуляции на выборах усилились, Юлиан Рёпке написал в соцсети Twitter: "Наконец, "выборы в России!". Но не больше, чем 50 избирательных бюллетеней на одного человека", - прикрепив к твиту видео с предполагаемым моментом фальсификации на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге.
Вторым пунктом Bild указывает жесткие законы против оппозиции - принятие закона об "иностранных агентах", закона о просветительской деятельности, ужесточение закона о противодействии экстремистской деятельности. В-третьих, напоминает газета, от участия в выборах отстранили многих известных оппозиционеров - в этом контексте таблоид называет имя Алексея Навального. Наконец, последним пунктом газета называет репрессии в стране. "Уже давно они распространяются не только против известных оппозиционеров", - замечает газета. Речь идет как о подавлении протестов, которые прошли в России в начале года после ареста Навального, так и о ликвидации целого ряда независимых СМИ.
Die Zeit: Владимир Путин контролирует не все
Колумнист газеты Die Zeit Михаэль Туман (Michael Thumann) пишет, что главной задачей для Кремля было продемонстрировать контроль над ситуацией. "При помощи этих постановочных выборов президент хочет показать, что большинство людей поддерживает его, несмотря на растущую бедность и постоянный рост цен. Еще и поэтому выборы в Думу - это одновременно тест президентских выборов 24-го года", - замечает автор комментария Туман. Вот только явка подкачала, едва достигнув 50 процентов, что должно разочаровать правителей в Кремле, ведь на участки свезли бюджетников, а в "выборных султанатах" кавказских республик местные избиркомы отчитались чуть ли не о стопроцентной явке, пишет Туман.
Кажется, все идет по плану, но несмотря на демонстрацию контроля со стороны Кремля, дыры в этой системе есть, а гражданское общество в России еще не умерло, пишет газета Die Zeit. Так, многие избиратели прислушались к "умному голосованию" команды Алексея Навального, от чего в этом году больше всех выиграли коммунисты. Но куда большую надежду издание связывает с тем, что многие избиратели взяли на себя инициативу отслеживать нарушения на выборах. Автор комментария в этой связи объясняет немецкой публике, что означает "крылатое на российских парламентских выборах слово "вброс".
Во время выборов вся Россия могла видеть в соцсетях фотографии и видео, на которых зарегистрированы многочисленные нарушения и подтасовки, указывает Михаэль Туман. "При этом роль профессиональных наблюдателей фактически переняли люди, которые пришли на выборы - простые избиратели. Так что за официальными результатами кроется иная, радостная весть: задушить российское гражданское общество еще не удалось", - заключает газета Die Zeit.
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Автор: Сергей Елкин