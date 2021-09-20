 ″Единая Россия″ заявила о получении конституционного большинства в Госдуме | Новости из Германии о России | DW | 20.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Единая Россия" заявила о получении конституционного большинства в Госдуме

ЦИК РФ отложил брифинг с объявлением официальных результатов выборов, пишет "Медуза". По предварительным официальным данным, ЕР получает более 300 из 450 мест в Госдуме.

Табло с результатами голосования в России

Табло с результатами голосования в России

Правящая в РФ партия "Единая Россия" заявила о получении более двух третей мест в новом составе Госдумы, что является конституционным большинством. ЕР получит более 300 из 450 мандатов в нижней палате парламента, заявил в понедельник, 20 сентября, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сославшись на предварительные данные завершившихся накануне выборов.

"Единая Россия" набирает более 48 процентов голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах", - сообщил он журналистам.

По даным ЦИК, ЕР набирает почти 50 процентов голосов

Между тем после заявления Турчака в ходе дальнейшей обработки бюллетеней результаты голосования изменились в пользу "единороссов". По результатам подсчета 98,2 процента протоколов "Единая Россия" получает 49,79 процента голосов. Пятипроцентный барьер, по данным ЦИК РФ, также преодолели КПРФ (19,04 процента голосов), ЛДПР (7,48 %), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,41 %) и партия "Новые люди", которая впервые может попасть в парламент (5,36 %).

Партия пенсионеров, по тем же данным, набрала 2,48 процента, "Коммунисты России" - 1,28 процента, "Яблоко" - 1,31 процента, Российская экологическая партия "Зеленые" - 0,91 процента, Партия "Родина" - 0,80 процента.

Кроме того, "Единая Россия" лидирует в 199 одномандатных округах по итогам подсчета более 98 процентов бюллетеней. КПРФ одерживает победу в девяти округах, "Справедливая Россия" - в восьми, ЛДПР - в одном, Партия Роста, "Родина" и "Гражданская платформа" - также в одном.

Независимые наблюдатели заявляют о масштабных нарушениях

Независимые наблюдатели и оппозиция заявляют о масштабных нарушениях в ходе избирательной кампании и трехдневного голосования. По данным Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", в ходе голосования 17-19 сентября было выявлено не менее 4478 нарушений.

В частности, сопредседатель "Голоса" Роман Удот указал, что количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве из-за их фальсификации. При этом к моменту публикации настоящей новости результаты электронного голосования в российской столице до сих пор не были обнародованы.

В свою очередь Турчак назвал нынешнюю кампанию по выборам в Госдуму и региональные органы власти "одной из самых прозрачных" и заявил об отсутствии  "существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования".

ЦИК отложил объявление итогов выборов в Госдуму

По данным издания "Медуза", ЦИК отложил брифинг, на котором ожидалось оглашение официальных результатов выборов в Госдуму. Он должен был состояться в 14 часов мск, а на полдень была намечена встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным, которая также еще не состоялась, пишет далее издание.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно?

    Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Школьник поправил Путина: что из этого вышло

    Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз

    В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.

  • Путин выглядывает из коробки на которой написано выборы 2021

    Российская политика в карикатурах

    Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?

    На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.

  • Человек несет крест, на котором написано иностранный агент

    Российская политика в карикатурах

    СМИ-"иноагенты", или Тяжкое бремя свободы слова в России

    Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" стали очередными СМИ в списке "иноагентов" Минюста РФ. Сергей Елкин о статусе, который грозит поставить крест на независимой журналистике в России.

  • Путин держит в руках литы бумаги, на одном написано план содействия коррупции

    Российская политика в карикатурах

    Как быть с коррупцией в России? У Путина есть план!

    Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Но если этот план не сработает, у президента РФ есть запасной вариант, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатуры Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит

    Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

  • Карикатуры Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга

    Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.

  • DW Karikatur Sergey Elkin l Russland - Sperre von Webseiten, die von Alexey Navalny und seinem Team betrieben wurden

    Российская политика в карикатурах

    Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!

    Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.

  • Durchsuchungen bei unabhängigen Journalisten in Russland

    Российская политика в карикатурах

    Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика

    В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Impfkampagme mit allen Mitteln

    Российская политика в карикатурах

    Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!

    Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.

  • Putin hat eine Kommission zur geschichtlichen Aufklärung gegründet

    Российская политика в карикатурах

    История России под надзором Путина и Мединского: как это будет

    Президент Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Ее возглавил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Сергей Елкин о том, как это повлияет на историю России.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?

    В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин - живописец

    Российская политика в карикатурах

    Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом

    Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин перед картой, где указано расположение врагов

    Российская политика в карикатурах

    Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?

    "США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин допрашивает шампанское

    Российская политика в карикатурах

    Как французское шампанское в России стало игристым вином

    Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал

    Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.

  • DW Karikatur | Sergey Elkin | Wladimir Putin

    Российская политика в карикатурах

    "Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества

    Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Russland Druck auf Medien

    Российская политика в карикатурах

    Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"

    Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!

    Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

    Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

    Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 13:54

Праздник урожая голосов. Вредоносный интернет. Теория большого хайпа – "Заповедник", выпуск 184, 19.09.21

Аудио- и видеофайлы по теме

Что ждет власть от выборов в Госдуму? DW Новости (16.09.2021)  

Почему в Дагестане голосуют за партию Путина и при чем здесь утренняя зарядка? Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Год в белорусской тюрьме. Что известно о гражданке Швейцарии Наталье Херше  

ЦИК РФ обработал две трети протоколов: в Госдуму проходит новая партия  

Восемь человек погибли при стрельбе в университете в Перми  