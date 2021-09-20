"Единая Россия" заявила о получении конституционного большинства в Госдуме

Правящая в РФ партия "Единая Россия" заявила о получении более двух третей мест в новом составе Госдумы, что является конституционным большинством. ЕР получит более 300 из 450 мандатов в нижней палате парламента, заявил в понедельник, 20 сентября, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сославшись на предварительные данные завершившихся накануне выборов.

"Единая Россия" набирает более 48 процентов голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах", - сообщил он журналистам.

По даным ЦИК, ЕР набирает почти 50 процентов голосов

Между тем после заявления Турчака в ходе дальнейшей обработки бюллетеней результаты голосования изменились в пользу "единороссов". По результатам подсчета 98,2 процента протоколов "Единая Россия" получает 49,79 процента голосов. Пятипроцентный барьер, по данным ЦИК РФ, также преодолели КПРФ (19,04 процента голосов), ЛДПР (7,48 %), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,41 %) и партия "Новые люди", которая впервые может попасть в парламент (5,36 %).

Партия пенсионеров, по тем же данным, набрала 2,48 процента, "Коммунисты России" - 1,28 процента, "Яблоко" - 1,31 процента, Российская экологическая партия "Зеленые" - 0,91 процента, Партия "Родина" - 0,80 процента.

Кроме того, "Единая Россия" лидирует в 199 одномандатных округах по итогам подсчета более 98 процентов бюллетеней. КПРФ одерживает победу в девяти округах, "Справедливая Россия" - в восьми, ЛДПР - в одном, Партия Роста, "Родина" и "Гражданская платформа" - также в одном.

Независимые наблюдатели заявляют о масштабных нарушениях

Независимые наблюдатели и оппозиция заявляют о масштабных нарушениях в ходе избирательной кампании и трехдневного голосования. По данным Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", в ходе голосования 17-19 сентября было выявлено не менее 4478 нарушений.

В частности, сопредседатель "Голоса" Роман Удот указал, что количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве из-за их фальсификации. При этом к моменту публикации настоящей новости результаты электронного голосования в российской столице до сих пор не были обнародованы.

В свою очередь Турчак назвал нынешнюю кампанию по выборам в Госдуму и региональные органы власти "одной из самых прозрачных" и заявил об отсутствии "существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования".

ЦИК отложил объявление итогов выборов в Госдуму

По данным издания "Медуза", ЦИК отложил брифинг, на котором ожидалось оглашение официальных результатов выборов в Госдуму. Он должен был состояться в 14 часов мск, а на полдень была намечена встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным, которая также еще не состоялась, пишет далее издание.

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