Что нужно знать о выборах-2021 в Госдуму

Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ, экономия на видеонаблюдении и отсев несистемных кандидатов - чем уже отметилась кампания по выборам в Госдуму и чего ждать от трехдневного голосования?
Выборы в Госдуму начинаются 17 сентября и продлятся три дня
В четверг, 17 сентября, в России официально стартуют трехдневные выборы депутатов Госдумы. В них примут участие 14 политических партий, включая партии "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и РПСС, которые впервые борются за представительство в Думе. Всего же кандидатами по федеральным партийным спискам зарегистрированы 3812 человека, по одномандатным округам - 2020.
В среднем на место в парламенте по федеральному избирательному округу претендует 17 кандидатов, по одномандатным округам - около 9, сообщили в ЦИК. Самая высокая конкуренция - в Москве (Перовский округ) и в Санкт-Петербурге (Западный округ). Самая низкая - в Ингушетии, Магадане, Чукотке и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, по всей стране пройдут региональные и местные выборы. В ЦИК пообещали максимальную открытость и конкурентность выборов. Но возможно ли это? DW собрала главное о проблемах и прецедентах осеннего голосования.
Без кандидатов от несистемной оппозиции
Заметным оппозиционным политикам в России и раньше с трудом удавалось стать кандидатами в депутаты Госдумы. Например, ЦИК предъявлял повышенные требования при проверке собранных ими подписей или к неверной информации, которую предоставляли такие кандидаты. В этом же году число и разнообразие причин, по которым несистемных оппозиционеров снимали с предвыборной гонки, заметно выросло.
Из-за опасений, что против них возбудят уголовные дела, от участия в кампании отказались оппозиционеры Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников. Все они уехали из России.
Из-за принятого в мае закона, предусматривающего недопуск членов экстремистских организаций к участию в выборах, возможности стать кандидатами лишились все те лица, что имели хоть какое-то отношение к организациям Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией и все структуры оппозиционера сейчас запрещены в России). Так, например, избираться не смогли Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.
Илья Яшин
Пострадали и те, кто просто поддерживал деятельность Навального. Оказалось, что это также подпадает под новый антиэкстремистский закон. С такой формулировкой до довыборов в Мосгордуму не допустили оппозиционера Илью Яшина. "Практически любое публичное позитивное высказывание о Навальном или его сторонниках становится табуированным и может повлечь поражение в избирательных правах", - делает вывод движение "Голос".
Без наблюдателей от ОБСЕ
Другая проблема предстоящих выборов - отсутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По санитарно-эпидемиологическим причинам Россия ограничила их число, предложив квоту в 60 человек вместо запрошенных 500 (примерно столько было на выборах в Госдуму РФ в 2016 году). В организации ответили, что это слишком мало и недостаточно, чтобы эффективно наблюдать за выборами. Впервые с 1993 года ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в России.
"Способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, - это ключевой элемент международного наблюдения за выборами. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей при отсутствии каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией", - заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.
Миссию наблюдателей пришлет лишь Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В ней всего пять человек.
Без голосования за один день
Из-за пандемии думские выборы в этом году растянутся на три дня. Практику многодневного голосования, которую впервые применили летом 2020 года при принятии поправок к конституции, неоднократно критиковали эксперты.
Так проходило голосование на местных выборах в Тамбовской области, сентябрь 2020 года
Они указывали, что провести полноценное независимое наблюдение в течение трех дней довольно сложно. Все это, по их мнению, повышает риски фальсификации результатов голосования. Эпидемиологические же соображения при продлении выборов на три дня некоторые из них считают неубедительным аргументом.
"Многотысячные мероприятия в Лужниках проводить можно, а одновременное присутствие на участке десятка избирателей - опасно. Если существует угроза жизни и здоровью участников выборов, то голосование следует откладывать и не подвергать людей риску", - считает сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Без видеонаблюдения для всех желающих
Из-за трехдневного голосования на этих выборах не получится, как в 2016 году, следить за участками с помощью камер видеонаблюдения. Доступ к сайту с прямой трансляцией будет только у партий, зарегистрированных кандидатов и в центрах общественного наблюдения в отдельных городах.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил, что открыть доступ всем желающим на три дня слишком дорого. "Мы все были запрограммированы на голосование на один день. Теперь у нас трое суток. Понятно, что это другое удовольствие и за другие деньги", - заявил он в интервью ТАСС.
Элла Панфилова
Глава ЦИК Элла Панфилова оценила стоимость трех дней видеонаблюдения в Москве в миллиард рублей. А само желание иметь доступ всех желающих к камерам назвала "простым любопытством диванных наблюдателей". Движение "Голос" с этой оценкой не согласно, там затраты на работу камер по всей стране оценили максимум в шесть миллионов долларов. Позже Панфилова добавила, что дело не только в экономии, но и в том, что другие страны могут "скачать" данные россиян. А после - подменить картинку и таким образом дискредитировать результаты выборов.
"ЦИК постоянно укоряет непрофессиональных, "диванных" наблюдателей. Но дело в том, что именно они и есть источник легитимности, - считает член движения "Голос" Иван Шукшин. - Именно простые люди, которые в любой момент видят, что творится на их участке... Каждый открыл, посмотрел - все хорошо".
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