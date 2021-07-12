Московского депутата Хараидзе отправили под домашний арест

Московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе, планировавшую баллотироваться на выборах в Госдуму и задержанную по обвинению в мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил в понедельник, 12 июля, глава столичного муниципального округа Тверской Яков Якубович в своем канале в Telegram. "Ура, домашний арест. Никогда не думал, что это словосочетание будет вызывать радость", - написал политик. Мера действует до 13 августа, уточнило онлайн-издание "МБХ медиа".

В мае Хараидзе объявила о намерении выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах в Госдуму РФ. 18 июня ее задержали, а на следующий день предъявили обвинения по делу о мошенничестве. Кетеван Хараидзе вменяют в вину лишение гражданина права на жилое помещение из-за того, что депутат, по утверждению следствия, препятствовала введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. Сама Хараидзе говорила, что дом построили с нарушениями и без канализации. В знак протеста против уголовного преследования депутат объявляла голодовку, которую прекратила 28 июня.

В России задерживают возможных кандидатов на выборах в Госдуму

В последние месяцы в России заводят уголовные дела на возможных кандидатов на выборах в Госдуму. 1 июня был задержан оппозиционер Дмитрий Гудков, его обвинили в неуплате аренды и причинении ущерба департаменту городского имущества Москвы. Когда его выпустили из СИЗО, он покинул Россию из-за угрозы ареста и объявил, что не станет баллотироваться от партии "Яблоко" на сентябрьских выборах, как планировал ранее.

9 июня в Санкт-Петербурге по обвинению "в призывах к терроризму" задержали блогера Юрия Хованского. В ЛДПР заявили о связи задержания с кампанией по думским выборам. Наконец, 17 июня был задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Следствие утверждает, что в марте Резник незаконно приобрел для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма.

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