 Суд в Петербурге отправил депутата Заксобрания Резника под домашний арест | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2021

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Россия

Суд в Петербурге отправил депутата Заксобрания Резника под домашний арест

Максим Резник был задержан по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Защита обжалует судебное решение о домашнем аресте депутата.

Максим Резник, январь 2021

Максим Резник, январь 2021

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 18 июня, отправил под домашний арест депутата городского Законодательного собрания Максима Резника, задержанного по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Резник арестован до 16 августа, ему запрещено покидать квартиру и общаться с кем-либо, кроме проживающих с ним родственников, следователя и адвоката, получать и отправлять корреспонденцию, а также пользоваться любыми средствами связи.

Защита ходатайствовала о залоге в 500 тыс. рублей либо о подписке о невыезде. На суде адвокат Михаил Пашинский сообщил, что за Резника поручились спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Александр Рассудов, Борис Вишневский, режиссер Александр Сокуров, журналисты Владимир Кара-Мурза, Лев Лурье и другие. Суд, однако, отказался приобщить к делу ходатайство о поручительстве.

Решение суда будет обжаловано

Пашинский пообещал обжаловать решение суда о домашнем аресте Резника. "Будем обжаловать. По делам такой категории всем поголовно избирают прописку о невыезде. Более строгая мера пресечения свидетельствует об особом отношении к Максиму Львовичу Резнику, его общественно-политической деятельности", - пояснил он.

Сам Резник заявил, что не видит "серьезных оснований" для домашнего ареста. "Единственный мотив - помешать моему участию в выборах, такая форма сделает участие невозможным", - отметил он.

Максим Резник, обвиняемый по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), был задержан 17 июня. Своей вины он не признает. Согласно материалам дела, Резник "у неустановленного лица приобрел для личного потребления марихуану массой 18,2 г, которую незаконно хранил".

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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