Гудков уехал из России: каток репрессий разгоняется перед выборами

Задержание Гудкова и выборы в Госдуму. Что говорят политики и активисты

Задержанный Дмитрий Гудков ожидает суда по уголовному делу о неуплаченной аренде. В чем суть обвинений против оппозиционера и почему они могут быть связаны с выборами в Госдуму РФ?