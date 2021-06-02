Гудков уехал из России: каток репрессий разгоняется перед выборами

Политик Дмитрий Гудков после освобождения из-под ареста по уголовному делу уехал из России в Украину. Сергей Елкин о том, кто утаптывает политическую поляну перед выборами в Госдуму.
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