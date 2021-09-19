Публикацию итогов онлайн-голосования в Москве задерживают

Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в российскую Госдуму, прошедшего в Москве, не опубликовали в первые часы после закрытия избирательных участков. На 00.45 мск понедельника, 20 сентября, итоги не обнародованы.

Причины задержки не уточняются. Глава московского штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что система автоматизирована, и расшифровка пока продолжается.

По его версии, пауза затянулась из-за подсчета голосов, поданных в ходе переголосования. "Результаты онлайн-выборов по всем трем голосованиям были обработаны достаточно быстро. Сейчас идет работа с электронными бюллетенями, в которых избиратели меняли свой голос в течение 24 часов, таких порядка 300 тыс.", - отметил глава штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Результаты увидим к утру"

Как в свою очередь указал зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, все результаты голосования "увидим к утру". "Все будет введено", - заявил он. "Сможем проанализировать, сможем высказать свое "фу" по поводу того, что "ах, могли бы и раньше сделать", - добавил Булаев в общении с журналистами.

По данным Венедиктова, в электронном голосовании в Москве приняли участие 1,922 млн человек.

Предварительные итоги: коммунисты довольны результатами

По предварительным подсчетам, партия "Новые люди" впервые может попасть в парламент. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов очень оптимистично оценил первые итоги выборов для коммунистов. В Госдуму - наряду с "Единой Россией" - проходят также ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

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