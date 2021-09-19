Явка на выборы в России демонстрирует большой разброс между регионами

В заключительный день голосования на выборах в Государственную думу и региональные органы власти наблюдается большой разброс в показателях явки избирателей. В Москве суммарная явка на 15 часов мск составила 43,11 процента, заявил на брифинге в воскресенье, 19 сентября, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

При этом явка по традиционному голосованию в Москве на 15 часов составила 19 процентов, а по электронному - 93,9 процента от зарегистрировавшихся ранее москвичей. Показатель электронной явки превышает аналогичный результат на голосовании по поправкам в Конституцию, указал Венедиктов.

В Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму до 12 часов проголосовали 23,4 процента избирателей, сообщил член Горизбиркома Юрий Кузьмин. На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга при этом проголосовали несколько меньше избирателей - 21,8 процента.

Явка - в среднем более 45 процентов

В целом по России, по данным к вечеру третьего дня выборов, на выборах депутатов Госдумы проголосовали 45,15 процента избирателей. В девяти южных регионах страны явка превысила 50 процентов. Так, в Чечне к 18 часам мск показатель явки достиг 93,37 процента (в 2016 году он составлял 67,43 %), в Карачаево-Черкесии - 78,51 процента (в 2016-м - 60,54 %), в Северной Осетии - 78,17 процента (50,46 %), в Кабардино-Балкарии 77,86 процента (58,04 %), в Ингушетии - 78,09 процента (58,2 %), в Дагестане – 68,73 процента (46,7 %), в Адыгее - 59,69 процента (49,45 %), в Краснодарском крае 54,91 процента (50 %), в Ставропольском крае - 54,53 процента (25,85 %).

В Мордовии проголосовали 61,3 процента избирателей, Белгородской области - 54,74 процента, Пензенской области - 54,47 процента, Ульяновской области - 42,47 процента, Тверской области - 33,96 процента. В Нижегородской области, по данным на 12 часов мск, проголосовали 39,96 процента избирателей на выборах депутатов Госдумы и 31,57 процента избирателей на выборах областного Законодательного собрания. Явка на дистанционном электронном голосовании на тот же момент составила 85 процентов. В Свердловской области явка избирателей на 18 часов местного времени (16 часов мск) составила 45,95 процента.

В Новосибирской области показатель на 18.30 часов местного времени (14.30 часов мск) составил 34,46 процента, в Новосибирске - 27,72 процента, сообщил областной избирком в соцсетях. В Смоленской области по состоянию на 12 часов мск явка избирателей составила 30,32 процента, сообщается на сайте регионального избиркома; в 2016 году на выборах в Госдуму явка в этом регионе на 12 часов составляла 14,37 процента.

По данным, предоставленным заместитель министра обороны РФ Николаем Панковым, участие в выборах в Госдуму приняли 99,8 процента российских военнослужащих.

Выборы в Госдуму и региональные органы власти

В России с 17 сентября проходит голосование на выборах различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах. 19 сентября - заключительный день голосования. В ходе выборов уже зафиксированы многочисленные нарушения.

Смотрите также: