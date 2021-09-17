Выборы в России: как прошел первый день голосования

В первый из трех дней голосования на выборах в нижнюю палату парламента России, в пятницу, 17 сентября, российские и зарубежные СМИ, а также наблюдатели от политических партий сообщали о серьезных нарушениях в Москве и регионах. Среди них - выбросы и организованный привод на участки избирателей. Подробности - в репортаже корреспондентов DW из Москвы и Санкт-Петербурга.
Очереди на избирательных участках
В эти три дня - 17, 18 и 19 сентября - помимо выборов депутатов в Государственную думу на следующие пять лет избиратели в 12 регионах голосуют за губернаторов, в 39 – за депутатов облсоветов и местных парламентов. По данным ЦИК на 20.00, явка в первый день голосования по России составила почти 17 процентов (без учета электронного голосования). Правом на досрочное голосование воспользовались около 225 тысяч человек из 36 регионов.
Очередь избирателей на одном из участков в Анадыре
Первые сообщения о длинных очередях, выстроившихся возле избирательных участков, начали появляться с утра 17 сентября в соцсетях от пользователей из Красноярска, Москвы, Тамбова, Новосибирска, Рязани и других городов. В некоторых случаях люди по часу ждали на улице. Нередко, сообщают СМИ и наблюдатели на участках, они принадлежали к одной организации или учреждению. Чаще всего это были бюджетники или военные.
Два источника DW среди сотрудников бюджетных организаций также подтвердили, что руководство рекомендовало им голосовать именно в пятницу. При этом некоторых просили не только присутствовать на участке, но и сфотографироваться с паспортом и бюллетенем.
"Пятница стала удобным рабочим днем для принуждения работников к голосованию на определенных участках. Пришел на работу и пошел голосовать под присмотром, - считает сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. - Трехдневку лоббировали прежде всего администрации, так как она нужна для пятничной мобилизации работников. Видим, какие они очереди искусственно создают своей мобилизацией, тогда как декларируется о рассредоточении избирателей по трем дням из-за пандемии".
Новая атака на "Умное голосование"
В первый же день голосования корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play. В нем публиковались сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального, а также рекомендации "Умного голосования" по кандидатам в Госдуму.
Сначала это объяснили требованием Роскомнадзора, который пригрозил корпорациям штрафами. Основная причина - связь с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), который был объявлен властями экстремистской организацией.
Аномальный рост голосующих дистанционно
Возможность проголосовать в электронной форме была у избирателей Москвы и Севастополя, а также у жителей Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Дистанционно проголосовал и Владимир Путин. Только в российской столице в первый день проголосовало больше половины всех избирателей, которые подали заявку на электронное голосование.
"Доля дистанционного голосования будет очень большая - такого на выборах никогда не было, - объяснил координатор движения по наблюдению за выборами "Голос" Дмитрий Нестеров. - Это не очень хорошо - система крайне непрозрачная и проверить, действительно ли ваш голос учтен, сложно".
Вбросы и фальсификации
Возможностей для фиксации вбросов бюллетеней в урны на участках в этом году было меньше, чем на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году. Это связано с отказом ЦИК предоставить доступ к камерам видеонаблюдения все желающим. Однако такая возможность осталась у партий.
Так, вбросы по камерам зафиксировала в подмосковной Балашихе партия "Яблоко". Видео разошлось по соцсетям, Мособлизбирком остановил работу участка. КПРФ по камерам наблюдения также заявила о вбросах 300 бюллетеней в Брянской области, сообщила "Медиазона".
Кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский
Вбросы зафиксировал и корреспондент DW на участках в Центральном районе Санкт-Петербурга. Здесь в Заксобрание города избираются сразу три Бориса Вишневских и два - в Госдуму. Против настоящего Бориса Вишневского из "Яблока" здесь выставили двух мужчин, которые сменили имя, чтобы стать его спойлерами.
Пачка бюллетеней в сумке
В другом случае женщина пыталась пройти на участок с пачкой бюллетеней в сумке, а когда это обнаружил полицейский и попытался остановить ее, она сбежала. Позже удалось задержать женщину и выяснить ее имя и фамилию. Любовь Зенькова работает воспитательницей в детском саду и является членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Председательница УИК, куда пыталась попасть женщина - заведующая того самого детского сада Наталия Меньшикова.
За день до голосования женщины собрались в детсаду, на своем основном месте работы, клеили специальные марки на бюллетенях и ставили на них подписи - рутинная работа с бюллетенями, которая должна проводиться на территории избиркома. Но Меньшикова не успевала исполнить свои обязанности и в детсаде, и в УИКе, поэтому решила перенести все на одну площадку.
По окончании работы с бюллетенями пачку количеством 145 штук забыли в детсаде, а пропажу обнаружили только в пятницу. При попытке незаметно вернуть бюллетени на место подчиненную Меньшиковой и поймали.
Такую версию Меньшикова озвучила корреспонденту DW, Горизбиркому и полиции. Теперь она ожидает, что против нее возбудят административное дело о халатном обращении с избирательными документами.
Проблемы трехдневного голосования
Всего движение "Голос" зафиксировало больше 2 тысяч нарушений в первый день голосования. Около 600 из них - в Москве. Но большую часть фальсификаций независимые наблюдатели ожидают в ночь на 18 и 19 сентября.
"По опыту прошлогоднего многодневного голосования мы уже знаем, что подмены и вбросы в ночное время наиболее вероятны. Нет видеозаписей, нет свидетелей. Это самое слабо контролируемое место", - объяснил DW координатор "Голоса" Дмитрий Нестеров.
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Автор: Сергей Елкин