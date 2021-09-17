Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store

Корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play, сообщила "Команда Навального" в своем Telegram-канале в пятницу, 17 сентября.

В приложении "Навальный" публикуются сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. В нем также имеется функция "Умного голосования". Приложение остается доступным для пользователей App Store и Google Play за пределами России.

Накануне представители Apple и Google были вызваны на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами.

"Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", - сказал он. Джабаров также выразил мнение, что размещение компаниями Apple и Google на своих площадках приложения "Навальный" нарушает российское законодательство о выборах.

Требования Роскомнадзора

Роскомнадзор 19 августа потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов приложений, сославшись на его связь с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФСБ), который был объявлен российскими властями экстремистской организацией. 16 сентября ведомство пригрозило корпорациям штрафами, если они проигнорируют требование.

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать "Умное голосование" в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России. Суд также запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче.

Исключение из поисковой выдачи

"Яндекс" убрал сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи после внесения этого сайта в список запрещенных. Чтобы добиться исключения "Умного голосования" из результатов выдачи Google, в московский офис компании пришли приставы.

15 сентября команда Навального опубликовала рекомендации "Умного голосования" по кандидатам в Госдуму. В основном, предлагается голосовать за кандидатов от КПРФ. 16 сентября соратники Навального сообщили, что Telegram-бот и сайт "Умного голосования" подвергся "мощнейшей" DDoS-атаке.

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