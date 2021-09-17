 Google и Apple удалили приложение ″Навальный″ из Google Play и App Store | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store

В приложении публикуются сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. В Совфеде Google и Apple пригрозили уголовными делами.

Функция Умного голосования на смартфоне

Корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play, сообщила "Команда Навального" в своем Telegram-канале в пятницу, 17 сентября.

В приложении "Навальный" публикуются сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. В нем также имеется функция "Умного голосования". Приложение остается доступным для пользователей App Store и Google Play за пределами России.

Накануне представители Apple и Google были вызваны на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами.

"Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", - сказал он. Джабаров также выразил мнение, что размещение компаниями Apple и Google на своих площадках приложения "Навальный" нарушает российское законодательство о выборах.

Требования Роскомнадзора

Роскомнадзор 19 августа потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов приложений, сославшись на его связь с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФСБ), который был объявлен российскими властями экстремистской организацией. 16 сентября ведомство пригрозило корпорациям штрафами, если они проигнорируют требование.

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать "Умное голосование" в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России. Суд также запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче.

Исключение из поисковой выдачи

"Яндекс" убрал сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи после внесения этого сайта в список запрещенных. Чтобы добиться исключения "Умного голосования" из результатов выдачи Google, в московский офис компании пришли приставы.

15 сентября команда Навального опубликовала рекомендации "Умного голосования" по кандидатам в Госдуму. В основном, предлагается голосовать за кандидатов от КПРФ. 16 сентября соратники Навального сообщили, что Telegram-бот и сайт "Умного голосования" подвергся "мощнейшей" DDoS-атаке.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 04:09

На что способен Навальный находясь в тюрьме, и готова ли оппозиция противостоять Путину? (26.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Год спустя после отравления Навального: как изменилась Россия (20.08.2021)  

Что ждет власть от выборов в Госдуму? DW Новости (16.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

МИД и МВД РФ поручили вернуть на родину полмиллиона россиян-эмигрантов  

"Умное голосование": кто в списке и что это даст  

Команда Навального обнародовала списки "Умного голосования"  