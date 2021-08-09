Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии

The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.
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Изданные в Германии судебные речи Алексея Навального вошли в топ-20 бестселлеров по версии Der Spiegel. Политик воспринимается как продолжатель традиций мирного сопротивления.
Цветы, подаренные Владимиром Путиным Ангеле Меркель, и показное дружелюбие не смогли скрыть тот факт, насколько далеко сейчас разошлись позиции России и Германии.
Неудачная попытка отравления Алексея Навального радикально изменила не только его жизнь, но и всю российскую политику на годы вперед, считает Федор Крашенинников.