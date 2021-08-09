Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии

Путин и Навальный: у каждого свой режим

Политик Алексей Навальный жалуется на недопуск к нему врачей и лишение сна в колонии. На сочувствие президента РФ Владимира Путина он вряд ли может рассчитывать. Сергей Елкин знает почему.