"Умное голосование": кто в списке и что это даст

За два дня до начала выборов в Госдуму, 15 сентября, стали известны имена кандидатов в депутаты от "Умного голосования". По мнению членов команды Алексея Навального, именно эти люди имеют самые высокие шансы победить в своих округах единороссов.

Поддержкой медиаресурсов Навального заручились, например, коммунист Валерий Рашкин, самовыдвиженка Анастасия Брюханова и "яблочник" Сергей Митрохин. Некоторые известные кандидаты в депутаты рассчитывавшие на помощь от "Умного голосования", в список не попали. Тем не менее они продолжат свои кампании.

КПРФ - главный бенефициар "Умного голосования"

С 11 утра 15 сентября на всех ресурсах команды Алексея Навального появились данные о кандидатах "Умного голосования". Соратники Навального отобрали из восьми тысяч человек, участвующих в выборах разного уровня, 1234 - самых перспективных, по их мнению, оппонентов кандидатов от власти. Непосредственно отбором, как сообщается на сайте "Умного голосования", занимался аналитический отдел проекта.

Соратники Навального отобрали самых сильных кандидатов для борьбы с представителями властей

"Видимо, мне не хватает членского билета КПРФ", - сетует зампредседателя столичного отделения партии "Яблока" Кирилл Гончаров. Он борется за место в Госдуме от Кунцевского округа Москвы. Правда, "Умное голосование" в этом округе поддержало не его, а коммуниста Михаила Лобанова. Гончаров считает, что организаторы "УмГ" (аббревиатура, которую использует команда Навального) при отборе кандидатов не руководствовались критериями, которые сами же декларировали: активность кампании, достаточное финансирование и лидерство в соцопросах. Теперь в этом округе выиграет телеведущий Евгений Попов, уверен Гончаров.

Среди отобранных командой Алексея Навального кандидатов действительно преобладают представители КПРФ. В списке поддержанных на выборах в Госдуму фигурируют 137 коммунистов, 48 справедливороссов, 20 кандидатов от ЛДПР, 10 "яблочников", два человека от "Зеленых", одна самовыдвиженка и одна представительница "Партии роста".

"Мы руководствовались только одним требованием, - объяснил логику отбора Леонид Волков в своем Telegram-канале. - В каждом округе найти кандидата, который имеет наилучшие шансы победить там административного кандидата". Соратник Навального допустил, что в 1234 рекомендациях для выборов разного уровня могли быть допущены ошибки.

Те, кто не попал в список, не отказываются от борьбы

Гончаров - не единственный заметный политик, не попавший в обнародованный список. Так, в 198-м округе Москвы "УмГ" не поддержало правозащитницу Марину Литвинович. Команда Навального посчитала, что самым перспективным кандидатом здесь будет самовыдвиженка Анастасия Брюханова, которую поддерживает политтехнолог Максим Кац. Она поборется за место в Госдуме с Галиной Хованской от "Справедливой России - За правду", которая считается кандидатом от власти.

Марина Литвинович

Ни Кирилл Гончаров, ни Марина Литвинович после публикации списка "Умного голосования" не намерены отказываться от борьбы за депутатский мандат. "Я буду продолжать работать, а избиратель решит, за кого он будет голосовать, - пояснил DW Гончаров. - Мне и моим избирателям нет разницы - будет в Госдуме 50 коммунистов или 51. В любом случае будут приниматься драконовские законы". Литвинович на своей страничке в Facebook назвала ошибкой решение организаторов "УмГ".

Конкуренция с властями в федеральном масштабе

Попадание в список "УмГ" дает многим кандидатам надежду на победу в округе - пусть иногда и слабую. "Если бы "Умное голосование" нас не поддержало, то было бы вообще сложно говорить о каких-то шансах на победу, - признает Данил Махницкий, баллотирующийся в Новомосковском округе. - Мы бы претендовали на второе-третье место. Сейчас появляется вероятность победы - но не запредельная. Я ее оцениваю в 15-20%".

Константин Калачев

От "Единой России" на место в Госдуме от этого округа претендует опытный политик Дмитрий Саблин. Потенциальные махинации с голосами не учтенных Центризбиркомом жителей округа и электронное голосование могут способствовать победе кандидата от власти, указывает Махницкий.

Рекомендациям "Умного голосования" готовы последовать сотни тысяч избирателей - но точно не миллионы, уточняет политтехнолог Константин Калачев. Эта технология, по его словам, влияет на электоральные процессы, но преувеличивать ее эффект не стоит. "Это список, который позволит команде Навального в дальнейшем продолжать свою работу и сказать, что их вклад (в победу кандидатов. - Ред.) стал определяющим", - говорит Калачев.

Власти не оставили без внимания "Умное голосование". Его сайт заблокирован и вычищен из поисковой выдачи "Яндекса", а приложение работает нестабильно. Проблемы с доступностью этих ресурсов связаны с тем, что команда Навального бросила властям вызов на самом высоком уровне, добавляет Калачев. "Сама по себе ситуация, в которой кто-то пытается создать конкуренцию власти в федеральном масштабе, не может не ее пугать, - констатирует эксперт. - Впрочем, страх - неподходящее слово. Власть не боится, она опасается".

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