"Умное голосование": кто в списке и что это даст

Поддержкой медиаресурсов Навального заручились, например, коммунист Валерий Рашкин, самовыдвиженка Анастасия Брюханова и "яблочник" Сергей Митрохин. Некоторые известные кандидаты в депутаты рассчитывавшие на помощь от "Умного голосования", в список не попали. Тем не менее они продолжат свои кампании.
КПРФ - главный бенефициар "Умного голосования"
С 11 утра 15 сентября на всех ресурсах команды Алексея Навального появились данные о кандидатах "Умного голосования". Соратники Навального отобрали из восьми тысяч человек, участвующих в выборах разного уровня, 1234 - самых перспективных, по их мнению, оппонентов кандидатов от власти. Непосредственно отбором, как сообщается на сайте "Умного голосования", занимался аналитический отдел проекта.
Соратники Навального отобрали самых сильных кандидатов для борьбы с представителями властей
"Видимо, мне не хватает членского билета КПРФ", - сетует зампредседателя столичного отделения партии "Яблока" Кирилл Гончаров. Он борется за место в Госдуме от Кунцевского округа Москвы. Правда, "Умное голосование" в этом округе поддержало не его, а коммуниста Михаила Лобанова. Гончаров считает, что организаторы "УмГ" (аббревиатура, которую использует команда Навального) при отборе кандидатов не руководствовались критериями, которые сами же декларировали: активность кампании, достаточное финансирование и лидерство в соцопросах. Теперь в этом округе выиграет телеведущий Евгений Попов, уверен Гончаров.
Среди отобранных командой Алексея Навального кандидатов действительно преобладают представители КПРФ. В списке поддержанных на выборах в Госдуму фигурируют 137 коммунистов, 48 справедливороссов, 20 кандидатов от ЛДПР, 10 "яблочников", два человека от "Зеленых", одна самовыдвиженка и одна представительница "Партии роста".
"Мы руководствовались только одним требованием, - объяснил логику отбора Леонид Волков в своем Telegram-канале. - В каждом округе найти кандидата, который имеет наилучшие шансы победить там административного кандидата". Соратник Навального допустил, что в 1234 рекомендациях для выборов разного уровня могли быть допущены ошибки.
Те, кто не попал в список, не отказываются от борьбы
Гончаров - не единственный заметный политик, не попавший в обнародованный список. Так, в 198-м округе Москвы "УмГ" не поддержало правозащитницу Марину Литвинович. Команда Навального посчитала, что самым перспективным кандидатом здесь будет самовыдвиженка Анастасия Брюханова, которую поддерживает политтехнолог Максим Кац. Она поборется за место в Госдуме с Галиной Хованской от "Справедливой России - За правду", которая считается кандидатом от власти.
Марина Литвинович
Ни Кирилл Гончаров, ни Марина Литвинович после публикации списка "Умного голосования" не намерены отказываться от борьбы за депутатский мандат. "Я буду продолжать работать, а избиратель решит, за кого он будет голосовать, - пояснил DW Гончаров. - Мне и моим избирателям нет разницы - будет в Госдуме 50 коммунистов или 51. В любом случае будут приниматься драконовские законы". Литвинович на своей страничке в Facebook назвала ошибкой решение организаторов "УмГ".
Конкуренция с властями в федеральном масштабе
Попадание в список "УмГ" дает многим кандидатам надежду на победу в округе - пусть иногда и слабую. "Если бы "Умное голосование" нас не поддержало, то было бы вообще сложно говорить о каких-то шансах на победу, - признает Данил Махницкий, баллотирующийся в Новомосковском округе. - Мы бы претендовали на второе-третье место. Сейчас появляется вероятность победы - но не запредельная. Я ее оцениваю в 15-20%".
Константин Калачев
От "Единой России" на место в Госдуме от этого округа претендует опытный политик Дмитрий Саблин. Потенциальные махинации с голосами не учтенных Центризбиркомом жителей округа и электронное голосование могут способствовать победе кандидата от власти, указывает Махницкий.
Рекомендациям "Умного голосования" готовы последовать сотни тысяч избирателей - но точно не миллионы, уточняет политтехнолог Константин Калачев. Эта технология, по его словам, влияет на электоральные процессы, но преувеличивать ее эффект не стоит. "Это список, который позволит команде Навального в дальнейшем продолжать свою работу и сказать, что их вклад (в победу кандидатов. - Ред.) стал определяющим", - говорит Калачев.
Власти не оставили без внимания "Умное голосование". Его сайт заблокирован и вычищен из поисковой выдачи "Яндекса", а приложение работает нестабильно. Проблемы с доступностью этих ресурсов связаны с тем, что команда Навального бросила властям вызов на самом высоком уровне, добавляет Калачев. "Сама по себе ситуация, в которой кто-то пытается создать конкуренцию власти в федеральном масштабе, не может не ее пугать, - констатирует эксперт. - Впрочем, страх - неподходящее слово. Власть не боится, она опасается".
Смотрите также:
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Глас "иноагента": от Древней Руси и до наших дней
Все больше независимых СМИ в России вынуждены помечать свои тексты громоздкой маркировкой "иноагентов". Как это выглядело бы во времена Древней Руси, предположил Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Путин и YouTube: как президент понял просьбу школьника
Подписаться на его канал в YouTube 10-летний школьник попросил президента России. "Не понял, что я должен подписать," - ответил Владимир Путин. Сергей Елкин о новом сервисе соцсети для главы государства.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"?
Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Оппозиция в России: как ее видит Путин
Вычищенные Кремлем списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Навального оставили Россию без оппозиции. Все по плану, констатирует Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!
Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Бананы дорожают: чем ответят российские овощи?
Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет. Это случилось вскоре после того, как Путина спросили, почему бананы стоят дешевле моркови. Взгляд Сергея Елкина на ценовую гонку.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества
Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"
Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку?
Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Ковид в Москве: что не так с мерами мэра Собянина
В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Праймериз "Единой России": эволюция кандидатов по Дарвину
"Единая Россия" подводит итоги праймериз. Из-за недопуска несистемных кандидатов представили этой партии - главные претенденты на места в Госдуме. Сергей Елкин о пути, который им предстоит пройти.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального
Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Суды над Соболь и DOXA: один судья на всех?
Соратницу Навального Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ. Днем ранее судили и журналистов издания DOXA. Как в России выносят решения по резонансным делам, знает Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?
Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина
Правосудие в России. Только карательное?
Рассчитывать на справедливый суд в России критикам нынешних властей в стране не приходится. Чаша весов Фемиды склоняется, как правило, не в их сторону, считает Сергей Елкин.
Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина