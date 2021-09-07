"Яндекс" удалил "Умное голосование" из поисковой выдачи

Российская компания "Яндекс" удалила сайт проекта "Умное голосование", созданного командой оппозиционера Алексея Навального, из поисковой выдачи после соответствующего требования Роскомнадзора. Об этом со ссылкой на пресс-службу поисковика во вторник, 7 сентября, сообщают ТАСС и TJournal.

"Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - заявили в компании.

"Яндекс" оспорит судебное решение о запрете выдавать "Умное голосование" в поиске

Накануне "Яндекс" сообщил о намерении оспорить решение суда в рамках иска компании по продаже овечьей шерсти, запретившее поисковикам выдавать словосочетание "умное голосование". Через несколько часов пользователи заметили, что данные слова исчезли из поисковой выдачи. При этом внесение сайта "Умного голосования" в реестр запрещенных связано не с данным судебным решением, а с тем, что проект связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), признанным НКО - "иностранным агентом" и экстремистской организацией.

Арбитражный суд в Москве 3 сентября принял решение об обеспечительных мерах по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", запретив поисковикам Google и Yandex показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование". Эта компания, занимающаяся заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти, в конце июня подала заявку на регистрацию товарного знака "Умное голосование", и в рекордные сроки, спустя месяц, она была одобрена.

Между тем 6 сентября Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования", заявил ближайший соратник Навального Леонид Волков. Блокировка осуществляется на так называемых "технических средствах противодействия угрозам" (ТСПУ), созданных в рамках закона о изоляции Рунета. До сих пор портал "Умного голосования" оставался последним из незаблокированных в РФ сайтов команды Навального, написал далее Волков.

Проект "Умное голосование"

Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками Алексея Навального и представлена в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. Целью проекта является разрушение монополии партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР во всех избирательных округах.

Блокировка самого сайта Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, началась Роскомнадзором в июле. 20 августа ведомство потребовало от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play. Требование было обосновано тем, что Генпрокуратура РФ требует "ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией". В Роскомнадзоре заявили, что это приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

17-19 сентября в России состоятся выборы в Государственную думу. Кроме того, будут избраны депутаты законодательных собраний и главы ряда регионов.

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