Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит

Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
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Новое уголовное дело против Алексея Навального вряд ли удивит тех, кто следит за российской политикой. Оно - сигнал для всех, кто поддерживает оппозиционера, считает Татьяна Фельгенгауэр.
О причинах ухода с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы, а также о Навальном, усталости от Путина и влиянии коронавируса на политику Илья Яшин рассказал в интервью DW.