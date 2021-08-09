 Комментарий: Навальный останется за решеткой, пока Путин будет в Кремле | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 12.08.2021

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Мнения

Комментарий: Навальный останется за решеткой, пока Путин будет в Кремле

Новое уголовное дело против Алексея Навального вряд ли удивит тех, кто следит за российской политикой. Оно - сигнал для всех, кто поддерживает оппозиционера, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Алексей Навальный по время судебного процесса, февраль 2021 года

Алексей Навальный по время судебного процесса, февраль 2021 года

Следственный комитет (СК) России официально объявил о том, что против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. На этот раз ему предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В апреле стало известно о существовании этого дела, но тогда Навальный и его ближайшие соратники Леонид Волков и Иван Жданов были в статусе подозреваемых. Теперь же оппозиционер стал обвиняемом по статье УК, которую обычно используют для борьбы с религиозными сектами.

Будет сидеть

Дело, о котором рассказали в СК, не единственное уголовное дело против Алексея Навального. Сам политик через своих адвокатов ранее рассказал о том, что против него возбудили дело об оскорблении судьи. Речь идет о Вере Акимовой, мировой судье участка №321, которая присудила Навальному штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Кроме того, еще в конце прошлого года СК возбудил против политика уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Навальный присвоил себе пожертвования, которые были сделаны ФБК и другим структурам оппозиционера (позднее все их признали экстремистскими организациями).

Все это выглядит как уголовный конвейер, запущенный ради бесконечного судебного процесса над главным оппонентом Владимир Путина. Навальному показывают, что нынешнее его заключение не закончится через два с небольшим года. После срока, который он отбывает по делу "Ив Роше", оппозиционеру могут дать еще один, а потом - и еще один. Дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (именно так следствие видит деятельность ФБК), грозит Навальному сроком до 3 лет, а статья о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает наказание и вовсе до 10 лет лишения свободы.

Не только Навальный

Бесконечные абсурдные дела возбуждают не только против Алексея Навального - его соратники тоже находятся в статусе обвиняемых или подозреваемых по нескольким статьям УК. Более того, каждое следующее дело расширяет возможности для давления на любых граждан, которые каким-то образом соприкасались со структурами Навального.

В этом плане и дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, дает следствию максимум возможностей привлекать в качестве свидетелей всех, кого можно связать с объявленным экстремистской организацией Фондом борьбы с коррупцией. Как в России обращаются со свидетелями, мы знаем на шокирующем примере нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Власти открыто запугивают всех, кто продолжает поддерживать Навального и его команду. Жертвовали деньги? Станете либо свидетелем по делу о мошенничестве, либо подозреваемым по делу о поддержке экстремистской организации. Ходили на митинги - дайте показания по делу о некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

Пока президентский срок не разлучит нас

Очевидно, что следователи будут возбуждать новые дела, а суды давать новые сроки Алексею Навальному до тех пор, пока такой сценарий транслируют из Кремля. Владимир Путин, который устами все того же СК долго и упорно предупреждал Навального не возвращаться в Россию, не выпустит своего главного политического оппонента из неволи.

В этом плане их судьбы связаны напрямую. Навальный останется в колонии столько, сколько Владимир Путин будет у власти. В такой ситуации странно было ожидать, что оппозиционера выпустят на свободу в 2023 году, аккурат перед годом президентских выборов.

Ни по одному из уже возбужденных против Навального уголовных дел процессы пока не начались. Власти могут начать судить политика тогда, когда им это удобно. Вот только в Кремле вряд ли учли, что любое свое публичное выступление Алексей Навальный превращает в яркое политическое шоу. Процесс по делу о клевете на ветерана - прямое тому доказательство. Значит, даже в такой ситуации Навальный будет играть по своим правилам, в очередной раз ломая все планы Владимир Путина.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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