"Форточка закрылась": Эксперты из ФРГ и РФ о блокировке сайтов Навального

Около 50 интернет-ресурсов, связанных с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками, а также сайты немецких НПО Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен") и Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", LibMod), признанных ранее в России "нежелательными", 26 июля были включены Роскомнадзором в реестр запрещенных.

DW попросила прокомментировать это решение немецких политиков, а также экспертов в области политологии и киберправа из Германии и России.

Мириам Космель (Miriam Kosmehl) - эксперт по Восточной Европе Фонда Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) - называет принятое Кремлем решение заблокировать доступ к ресурсам Навального и сайтам немецких НПО последовательным. Тот факт, что незадолго до выборов в Госдуму критика власти вытесняется из публичной сферы, а свобода мнений подвергается дальнейшему ограничению, показывает, что Кремль чувствует себя под сильным давлением, считает она.

По примеру Беларуси

Эксперт обращает внимание и на международный контекст. "На выборах, прошедших летом в Молдове и Армении, несмотря на все сложности, успеха добились партии, выступающие за реформы, и именно этого не хотят допустить (в Москве. - Ред.)", - отмечает она.

Мириам Космель

В то же время в Кремле боятся "белорусского сценария", полагает Космель. "В обеих странах стремление общества к переменам воспринимается властью как серьезная угроза", - констатирует эксперт. По мнению Мириам Космель, накладывая ограничения на немецкие НПО, Москва пытается противостоять "мягкой силе" ЕС, проявляющейся через организации гражданского общества и межкультурный обмен.

Аналогичное мнение высказала в беседе с DW и Татьяна Голова - научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине, эксперт по протестным движениям и политическому активизму в России. Последовательное давление на институты гражданского общества в РФ, начавшееся несколько лет назад и заметно усилившееся с 2020 года, она связывает, в первую очередь, с массовыми протестами в Беларуси и выступлениями в Хабаровске после ареста тогдашнего губернатора края Сергея Фургала.

Татьяна Голова

"В обоих случаях существовала связь между электоральной политикой, с одной стороны, и уличными протестами, с другой. На этих примерах власть многому научилась и решила осенью 2021 года не пускать на выборы никого, кто мог бы стать для нее настоящим конкурентом или просто альтернативой. Ведь давлению подвергаются не только политики, связанные со штабами Навального, но и, например, кандидаты от коммунистов в регионах, как Николай Бондаренко в Саратове", - подчеркивает эксперт.

Давление на международные организации в РФ

Присвоение трем немецким НПО статуса "нежелательных" в России и блокировку сайтов двух из них она связывает с ориентацией режима на дальнейшее закрытие и стремлением ограничить доступ к альтернативной информации. "Доступ активистов к либеральным ресурсам в России закрывался постепенно. Многие международные организации прекратили свою работу в стране уже несколько лет назад. В таких условиях сотрудничество с европейскими, в том числе немецкими организациями подобными Deutsch-Russischer Austausch и LibMod, оставалось даже не окошком, а небольшой "форточкой", - констатирует Голова.

Что думают немецкие политики о блокировке сайтов Навального

Немецкие политики, с которыми пообщалась DW, резко критикуют решение российских властей закрыть доступ граждан к сайтам, связанным с Алексеем Навальным.

По словам эксперта Свободной демократической партии (СвДП) по Восточной Европе Ренаты Альт (Renata Alt), "правительство России не оставило сомнения в том, что оно хочет заставить оппозицию окончательно замолчать".

"Жителям России нельзя даже догадываться о том, что существуют другие мнения и другая реальность - отличные от тех, о которых вещает пропагандистское телевидение", - говорит депутат бундестага. По ее мнению, РФ в этом плане берет пример с Китая, "с которым постоянно обменивается ноу-хау".

Родерих Кизеветтер

В свою очередь, эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) обращает внимание, что криминализация критики действий властей и ограничения свободы мнений в России противоречат обязательствам, взятым на себя Москвой в Совете Европы. "Правительство РФ игнорирует принятое в прошлом году решение ЕСПЧ, признающее блокировку оппозиционных сайтов противоправным, и дает понять, что не уважает ценности международной общественности", - указывает немецкий политик.

Его мнение подтверждает экспертная оценка правовой ситуации в России, высказанная в беседе с DW сооснователем "Роскомсвободы", специалистом по киберправу Саркисом Дарбиняном. "Говорить о законности тут не приходится, и решения Генпрокуратуры абсолютно не прозрачны. Даже в случае обжалования в суде, я боюсь, информация, обосновывающая их, так и не всплывет", - уверен он. - Ни один владелец сайта в России не может знать наверняка, что делать для того, чтобы его ресурс не попал в реестр запрещенных или был снова вычеркнут из него. У меня нет сомнений, что, несмотря на прикрытие буквой закона, вся эта практика не имеет отношения к правам человека и соблюдению международных норм".

Владимир Милов о требованиях Роскомнадзора

Утром 27 июля стало известно, что российские власти потребовали от YouTube заблокировать и личный канал сторонника Алексея Навального Владимира Милова, несмотря на то что формально тот никак не связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), объявленным в России экстремистской организацией.

Комментируя в интервью DW этот шаг, Милов отметил, что позиция российских властей не стала для него неожиданностью. "Очевидно, что Роскомнадзор просто двигается по списку. Кроме YouTube-каналов самого Навального, есть набор довольно популярных индивидуальных каналов отдельных оппозиционеров (доступ, к которым теперь решили перекрыть. - Ред.), говорит он.

Сторонник Навального - Владимир Милов

Резкое усиление давления на оппозицию Милов связывает с "паникой" перед выборами: "Ведь это происходит одновременно со снятием с выборов Грудинина, Бондаренко, Ирины Фатьяновой…" Напоминая, что, даже по данным ВЦИОМ, рейтинг "Единой России" за два месяца до выборов составляет менее 28 процентов, политик резюмирует: "Видимо, поэтому было принято "комплексное" решение - зачистить все поле, все ресурсы оппозиционной агитации и убрать более-менее живых кандидатов из списков".

По словам Милова, он и другие сторонники Навального поддерживают контакт с Google и YouTube и уверены, что IT-гигант не станет удовлетворять требования российских властей по удалению контента. "Их политика не такова, чтобы потакать диктаторам в разных странах", - уверен оппозиционер.

Согласится ли Google на сделку с Кремлем?

Гораздо менее оптимистично настроен в этой связи эксперт по киберправу Саркис Дарбинян. "Так называемый "закон о приземлении", предписывающий западным IT-гигантам открыть офисы в РФ и соблюдать российское законодательство, на сегодня является камнем преткновения, и мы не знаем, как они (западные компании. - Ред.) себя поведут, - говорит юрист. - Возможно, из-за страха потерять многомиллиардный рекламный рынок в России компании начнут блокировать и удалять какой-то контент".

Подобное опасение разделяет и эксперт ZOiS Татьяна Голова. "Google - это не оплот демократии, и он не будет поддерживать сайт "Умного голосования" до последнего", - подчеркивает она.

Что будет с сайтом "Умного голосования"

Со своей стороны, Мириам Космель из Фонда Бертельсмана не сомневается, что этот ресурс станет следующим в списке запрещенных в России.

"Навального в Кремле воспринимают как реальную угрозу не в последнюю очередь потому, что ему удалось мобилизовать людей в регионах благодаря активной работе в интернете, - напоминает она. - Как сайт "Умного голосования", так и антикоррупционные расследования ФБК - серьезные угрозы для прокремлевской партии и самого Кремля, именно поэтому против них будут принимать все более жесткие меры".

Между тем Владимир Милов настроен решительно. "Мы будем бороться и найдем способ донести информацию о том, за кого стоит голосовать, до людей, которые хотят это знать", - говорит он.

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