 Соратник Навального Милов уехал из России в Европу | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2021

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Россия

Соратник Навального Милов уехал из России в Европу

Отъезд из России позволит без опасений ареста привлекать на международном уровне внимание к судьбе Алексея Навального, держащего голодовку в колонии, объяснил Владимир Милов.

Соратники Навального Владимир Милов и Любовь Соболь

Соратники Навального Владимир Милов и Любовь Соболь

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального политик Владимир Милов уехал из России в Европу. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Навальный Live", который провел вместе с руководителем сети региональных штабов Навального Леонидом Волковым в воскресенье, 18 апреля. "Мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы", - объяснил Милов. Он привел в пример месяц под административным арестом летом 2019 года, когда был взят под стражу прямо в студии канала.

Политик напомнил, что активно занимается международными связями. Судьба Алексея Навального во многом зависит именно от международной реакции, объяснил он. В свою очередь Волков указал, что присоединение Милова к европейской команде сторонников Навального позволит "открыть направление по охоте за активами путинских чиновников и ворья в Европе".

Команда Навального готовит большую акцию 21 апреля

Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Команда Навального намерена провести 21 апреля большой митинг в его поддержку. Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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