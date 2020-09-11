 Комментарий: Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 26.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального

Массовая блокировка сайтов команды Навального демонстрирует приверженность российских властей силовому давлению на любых своих оппонентов, считает Федор Крашенинников.

Карикатура Сергея Елкина

26 июля по решению Генеральной прокуратуры РФ был заблокирован доступ к 49 сайтам команды Навального. Среди попавших под блокировку - сайт самого Алексея Навального, сайты его соратников Леонида Волкова, Любови Соболь, Олега Степанова, связанных с политиком проектов ФБК, "Альянса врачей", "Росяма", РосЖКХ, а также сайты всех распущенных региональных штабов. Цель акции вполне очевидна: сделать недоступными для пользователей внутри России все сайты команды главного критика Кремля, чтобы минимизировать их влияние на идущую в России предвыборную кампанию и итоги сентябрьского голосования.

Новый эпизод войны

Главной целью властей, судя по всему, остается головной сайт проекта "Умного голосования". Впрочем, он-то как раз продолжил работать, как продолжило работать и приложение команды в App Store. Скорее всего, и основные сайты команды Навального скоро вновь будут доступны для аудитории в России. К сожалению, означает это лишь то, что ближе к дням голосования последуют новые атаки - и прежде всего именно на сайт "Умного голосования". В своем комментарии к происшедшему Леонид Волков признал, что у власти есть технические возможности в итоге заблокировать и этот сайт, "но это для них труднее, поэтому нет сомнений: приберегают (эту возможность) ближе к выборам".

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

С прошлого августа, когда Алексея Навального попытались убить, отравив боевым отравляющим веществом, атаки власти на оппозиционера и его команду не прекращаются. Сам чудом выживший после отравления политик оказался осужденным и заключенным в тюрьму, его структуры в России объявлены экстремистскими и почти полностью разгромлены, а те из его ближайших соратников, кто не успел или не смог покинуть страну, находятся под следствием. Митинговая активность спала до нуля после жестких мер к участникам и организаторам зимних протестов и принятия новых репрессивных законов.

Казалось бы, в Кремле могли бы уже и успокоиться. Но российские власти явно не считают, что им ничто не угрожает и продолжают усиливать давление на оппозицию - в том числе и в виртуальном пространстве.

Последние бастионы свободы

После того как, как инакомыслящих и несогласных с властями в России изгнали из эфира общенациональных каналов, всероссийских газет, вытеснили из публичной политики, интернет стал единственной площадкой для свободных дискуссий и местом, где власть все еще можно критиковать. Публикуемые критиками властей расследования неизменно собирают миллионы просмотров и широко обсуждаются в том числе и в среде вполне лояльных граждан.

С учетом того, что даже по данным провластной социологии ВЦИОМ рейтинги партии Путина находятся на историческом минимуме, решения Генпрокуратуры вполне объяснимы: все силы российского государства брошены на повышение результатов "Единой России", и потому любая критика опасна, а раз главный ее источник - интернет, то и удары наносятся там. Между прочим, буквально на днях вышло расследование команды Навального, посвященное деятельности спикера Государственной думы и одного из лидеров "Единой России" Вячеслава Володина. Возможно, это и спровоцировало столь яростную атаку.

Другим наука

Единовременная блокировка десятков сайтов по решению прокуратуры это не только удар по команде Навального, но и важный сигнал всему российскому обществу, в том числе и представителям системных партий. Теперь такой подход станет нормой и все, что власти не нравится, будет просто блокироваться и запрещаться без долгих церемоний.

Наивно полагать, что подобные меры будут применяться только к несистемной оппозиции и конкретно к команде Навального. Точно также, как репрессивные законы принимались под соусом борьбы с международным терроризмом, но послужили для преследования политических оппонентов Путина, многое из того, что проводилось через думу под предлогом борьбы с несистемной оппозицией в итоге будет применено и против системной.

Собственно, власти уже с ней не церемонятся. Так, ЦИК РФ вычеркнул из списка КПРФ Павла Грудинина. Обвинение бывшего кандидата в президенты в том, что он не задекларировал какие-то свои активы, выглядит издевательством на фоне игнорирования аналогичных обвинений в адрес видных единороссов и прежде всего того же Володина. Против саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко, ставшего популярным благодаря своему YouTube-каналу, возбуждено дело об экстремизме, что позволит запретить ему участвовать в выборах. Это та же самая схема, по которой к ним не были допущены сторонники Навального, только теперь ее применяют к коммунисту.

Не стоит удивляться, если ближе к сентябрьскому голосованию или чуть позже, в рамках подготовки к президентским выборам, власти однажды заблокируют и ресурсы системной оппозиции. Впрочем, теперь уже не удивит и объявление КПРФ экстремистской организацией. В России возможно все, а массовые блокировки сайтов в обозримом будущем могут стать не только обычным делом, но даже казаться мелочью на фоне действительно серьезных угроз со стороны власти всем, кого она считает своими врагами.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodorkTwitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Дворец Путина на берегу Черного моря под Геленджиком

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Дворец для Путина. История самой большой взятки"

    19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

  • Серия расследований ФБК в регионах РФ

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Серия расследований в регионах России

    В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.

  • В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения Единой России Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского. Так, по данным фонда, семье Метельского принадлежат части в четырех гостиницах в Австрии, а также исторический дворец Strudlhof в Вене. На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании Манор, зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры. Кроме того, по версии фонда, депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. В Лефортово фирма Метельских Интерфлора строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс Лефорт. Только недвижимости у лидера Единой России по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей, - резюмируют авторы расследования. Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Богатая мама московского лидера единороссов

    В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.

  • 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как помещение для отдыха/оздоровительный комплекс площадью 310 квадратных метров. На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара. Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева - руководит компанией Комплексные коммунальные системы холдинг. Их дед, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии. Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет Карачаевочеркесавтодор. Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики.

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Кто правит в Карачаево-Черкессии

    21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:54

Случай с Навальным символичен - мнение комиссара Совета Европы по правам человека (18.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Организации Навального суд хочет признать экстремистскими. DW Новости 09.06.2021  

Увольнение за поддержку Навального: ответ бывших сотрудников московского метро. Европа в фокусе  

Также по теме

08.09.2018 +++ NOVOSIBIRSK, RUSSIA - SEPTEMBER 8, 2018: A voting booth at a polling station ahead of the Novosibirsk Region's gubernatorial election scheduled for September 9, 2018. Kirill Kikhmar/TASS Foto: Kirill Kukhmar/TASS/dpa |

Как голосует Новосибирск после фильма Навального? Глава его штаба о выборах 11.09.2020

В Кремле пристально следят за выборами в Новосибирске, где до своего отравления снимал фильм Навальный. Как результаты этого расследования повлияют на голосование, рассказал Сергей Бойко.

Реклама

Самые читаемые сегодня

СМИ узнали детали о новых санкциях США в отношении Беларуси  

На юге Африки стоят рекордные морозы  

Комментарий: "Северный поток-2" - вред, который нанесла Меркель  