Комментарий: Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального

26 июля по решению Генеральной прокуратуры РФ был заблокирован доступ к 49 сайтам команды Навального. Среди попавших под блокировку - сайт самого Алексея Навального, сайты его соратников Леонида Волкова, Любови Соболь, Олега Степанова, связанных с политиком проектов ФБК, "Альянса врачей", "Росяма", РосЖКХ, а также сайты всех распущенных региональных штабов. Цель акции вполне очевидна: сделать недоступными для пользователей внутри России все сайты команды главного критика Кремля, чтобы минимизировать их влияние на идущую в России предвыборную кампанию и итоги сентябрьского голосования.
Новый эпизод войны
Главной целью властей, судя по всему, остается головной сайт проекта "Умного голосования". Впрочем, он-то как раз продолжил работать, как продолжило работать и приложение команды в App Store. Скорее всего, и основные сайты команды Навального скоро вновь будут доступны для аудитории в России. К сожалению, означает это лишь то, что ближе к дням голосования последуют новые атаки - и прежде всего именно на сайт "Умного голосования". В своем комментарии к происшедшему Леонид Волков признал, что у власти есть технические возможности в итоге заблокировать и этот сайт, "но это для них труднее, поэтому нет сомнений: приберегают (эту возможность) ближе к выборам".
Федор Крашенинников
С прошлого августа, когда Алексея Навального попытались убить, отравив боевым отравляющим веществом, атаки власти на оппозиционера и его команду не прекращаются. Сам чудом выживший после отравления политик оказался осужденным и заключенным в тюрьму, его структуры в России объявлены экстремистскими и почти полностью разгромлены, а те из его ближайших соратников, кто не успел или не смог покинуть страну, находятся под следствием. Митинговая активность спала до нуля после жестких мер к участникам и организаторам зимних протестов и принятия новых репрессивных законов.
Казалось бы, в Кремле могли бы уже и успокоиться. Но российские власти явно не считают, что им ничто не угрожает и продолжают усиливать давление на оппозицию - в том числе и в виртуальном пространстве.
Последние бастионы свободы
После того как, как инакомыслящих и несогласных с властями в России изгнали из эфира общенациональных каналов, всероссийских газет, вытеснили из публичной политики, интернет стал единственной площадкой для свободных дискуссий и местом, где власть все еще можно критиковать. Публикуемые критиками властей расследования неизменно собирают миллионы просмотров и широко обсуждаются в том числе и в среде вполне лояльных граждан.
С учетом того, что даже по данным провластной социологии ВЦИОМ рейтинги партии Путина находятся на историческом минимуме, решения Генпрокуратуры вполне объяснимы: все силы российского государства брошены на повышение результатов "Единой России", и потому любая критика опасна, а раз главный ее источник - интернет, то и удары наносятся там. Между прочим, буквально на днях вышло расследование команды Навального, посвященное деятельности спикера Государственной думы и одного из лидеров "Единой России" Вячеслава Володина. Возможно, это и спровоцировало столь яростную атаку.
Другим наука
Единовременная блокировка десятков сайтов по решению прокуратуры это не только удар по команде Навального, но и важный сигнал всему российскому обществу, в том числе и представителям системных партий. Теперь такой подход станет нормой и все, что власти не нравится, будет просто блокироваться и запрещаться без долгих церемоний.
Наивно полагать, что подобные меры будут применяться только к несистемной оппозиции и конкретно к команде Навального. Точно также, как репрессивные законы принимались под соусом борьбы с международным терроризмом, но послужили для преследования политических оппонентов Путина, многое из того, что проводилось через думу под предлогом борьбы с несистемной оппозицией в итоге будет применено и против системной.
Собственно, власти уже с ней не церемонятся. Так, ЦИК РФ вычеркнул из списка КПРФ Павла Грудинина. Обвинение бывшего кандидата в президенты в том, что он не задекларировал какие-то свои активы, выглядит издевательством на фоне игнорирования аналогичных обвинений в адрес видных единороссов и прежде всего того же Володина. Против саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко, ставшего популярным благодаря своему YouTube-каналу, возбуждено дело об экстремизме, что позволит запретить ему участвовать в выборах. Это та же самая схема, по которой к ним не были допущены сторонники Навального, только теперь ее применяют к коммунисту.
Не стоит удивляться, если ближе к сентябрьскому голосованию или чуть позже, в рамках подготовки к президентским выборам, власти однажды заблокируют и ресурсы системной оппозиции. Впрочем, теперь уже не удивит и объявление КПРФ экстремистской организацией. В России возможно все, а массовые блокировки сайтов в обозримом будущем могут стать не только обычным делом, но даже казаться мелочью на фоне действительно серьезных угроз со стороны власти всем, кого она считает своими врагами.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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Автор: Марина Барановская