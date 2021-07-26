 Сайт Навального заблокирован Роскомнадзором | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2021

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Россия

Сайт Навального заблокирован Роскомнадзором

В команде Навального считают, что сайт "Умного голосования" также может быть заблокирован и предлагают желающим зарегистрироваться там. Ранее на этом сайте нашли уязвимость.

YouTube-канал Алексея Навального

YouTube-канал Алексея Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил Telegram-канал команды Навального. Кроме того, заблокированы еще 47 связанных с Навальным ресурсов, в том числе 39 сайтов штабов Навального.

Как сказано в сообщении, "это было ожидаемо, и мы знаем, что с сайтом Умного голосования votesmart.appspot.com они могут сделать то же самое". Сторонникам Навального и тем, кто поддерживает концепцию умного голосования, предлагается зарегистрироваться на сайте, пока он еще работает.

Уязвимость на сайте "Умного голосования"

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на сайте "Умного голосования" обнаружили уязвимость, которая открывала посторонним доступ к базе данных с адресами электронной почты людей, регистрирующихся на сайте.

До этого, в июне и июле в сети неоднократно появлялись сообщения об утечке данных с сайта "Умного голосования". А в середине апреля в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!".

Навальный в заключении, его штабы разгромлены 

Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

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    Автор: Вадим Шаталин


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