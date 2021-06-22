 Навальный рассказал об обысках, которым подвергается в колонии | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2021

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Россия

Навальный рассказал об обысках, которым подвергается в колонии

По словам Алексея Навального, ни одно его свидание с адвокатом невозможно без "полного обыска", то есть с раздеванием догола.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, содержащийся в исправительной колонии № 2 в Покрове (Владимирская область), рассказал об обысках, которым он подвергается в ИК. Запись об этом политик оставил в пятницу, 9 июля, в Instagram.

По словам Навального, ни одно его свидание с адвокатом невозможно без "полного обыска", то есть с раздеванием догола". По инструкции Минюста РФ, подобная процедура проводится до и после его общения с защитником.

Политик также добавил, что в следственном изоляторе (СИЗО) № 1 "Матросская тишина" ему приходилось раздеваться для досмотра до посещения суда и по возвращении с него, а также при каждом обыске камеры, которые проводились "постоянно".

"У меня нюдсов сейчас больше, чем у тик-токеров"

К ситуации оппозиционер относится с присущим ему юмором. Обращаясь к аудитории своего аккаунта в Instagram, он пошутил: "Деточки, поверьте, у меня голых фотографий, видео и вообще нюдсов сейчас больше, чем у самых развратных тик-токеров вашего города вместе взятых".

Дело "Ив Роше" и Алексей Навальный

Алексей Навальный находился в СИЗО "Матросская тишина" до этапирования в колонию. В конце марта оппозиционер сообщил, что его объявили "склонным к побегу", в связи с чем подвергают "пытке бессонницей": ночью сотрудники ИК-2 каждый час будили Навального для проверки. Политик настаивал на отсутствии причин для постановки на учет и указывал на нарушение его права на непрерывный сон.

Голодовка Навального из-за недопуска врачей

До этого, 17 января, Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В середине марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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