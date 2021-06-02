 На сайте ″Умного голосования″ обнаружили уязвимость | Новости политики из Германии | DW | 23.07.2021

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Политика

На сайте "Умного голосования" обнаружили уязвимость

"Дыра" на интернет-ресурсе проекта Навального открывала посторонним доступ к базе данных с адресами электронной почты людей, регистрирующихся на сайте.

Сайт проекта Алексея Навального

Пользователь "Хабра" под ником grumpysugar в четверг, 22 июля, связался с командой Алексея Навального и сообщил о том, что он обнаружил уязвимость на сайте проекта  "Умное голосование" . Она позволяет посторонним лицам отследить адреса электронной почты людей, которые регистрируются на этом  сайте.

Благодаря обнаруженной "дыре" пользователь получил возможность посмотреть журнал технической информации о сайте "Умного голосования" за последние 40 дней. Там содержались адреса электронной почты регистрирующихся пользователей. Grumpysugar полагает, что каждый, кто выявил эту уязвимость, мог без проблем скачать адреса из рассылки Навального.

Как сообщила вечером 23 июля команда Навального, уязвимость была устранена "в первые же минуты" после обращения пользователя "Хабра", и специалисты нашли ошибку. То, что произошла утечка данных, соратники оппозиционного политика отрицают.

Между тем в июне и июле в сети неоднократно появлялись сообщения об утечке данных с сайта  "Умного голосования". А в середине апреля в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!".

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    Автор: Вадим Шаталин


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