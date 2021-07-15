 На ″Умное голосование″ претендует продавец овечьей шерсти | Новости политики из Германии | DW | 15.07.2021

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Политика

На "Умное голосование" претендует продавец овечьей шерсти

Если заявку компании из Ставропольского края одобрят, она получит право использовать логотип проекта Навального для любых товаров и услуг, вплоть до организации политических собраний.

Алексей Навальный

Права на товарный знак "Умное голосование", идентичный логотипу одноименного проектаАлексея Навального, оформляет компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края, специализирующаяся на переработке и продаже овечьей шерсти. Об этом в среду, 14 июля, сообщило интернет-издание "Открытые медиа".

На звонки журналистов в компании не отвечают

Заявка на регистрацию товарного знака, поданная в Роспатент 29 июня, обнаружена журналистами "Открытых медиа" на сайте Федерального института промышленной собственности. В случае если ее одобрят, продавец овечьей шерсти получит право использовать логотип "Умного голосования" для любых товаров и услуг - от выпуска автомобилей до организации политических мероприятий. Секрет прост: "Вулинтертрейд" оформляет товарный знак по всем возможным классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг).

Учредителем фирмы "Вулинтертрейд", зарегистрированной в 2017 году, является Асият Магомедова, а ее генеральным директором - Даниял Умаров. Штат компании насчитывает, в общей сложности, трех человек. Издание "Открытые медиа" попыталось связаться с фирмой по телефону, однако там не ответили на его телефонный звонок.

Как ответил на запрос "Открытых медиа" один из ближайших соратников Навального Леонид Волков, компания "Вулинтертрейд" никакого отношения к проекту "Умное голосование" не имеет.

"Умное голосование" Навального

В рамках проекта "Умное голосование" команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами на выборах в РФ и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника "Единой России". При этом самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов.

Проект был официально представлен в сентябре 2019 года, в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. В 2018 году сайт "Умного голосования" уже блокировался по решению суда, но команда Навального перенесла его на новый адрес, и два года проект работал без препятствий.

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