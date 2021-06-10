ФБК и "Штабы Навального" обжаловали признание их экстремистскими организациями

Юристы правозащитного проекта "Команда 29" (К29) обжаловали решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабы Навального" экстремистскими организациями. "Борьба продолжается", - написала "Команда 29", сообщив о подаче апелляции в пятницу, 9 июля, .

По словам руководителя практики К29 по гражданским и административным делам Максима Оленичева, судебное решение было принято с грубыми нарушениями норм материального и процессуального права и поэтому является незаконным.

В частности, суд "не смог указать, какими доказательствами, кроме неподписанных информационных справок и односторонних актов фиксации страниц ФБК, ФЗПГ и Штабов Навального в Интернете, он пришел к выводу об осуществлении экстремистской деятельности".

Кроме того, по словам адвокатов, судья рассмотрел дело в отсутствие более 70 человек, упоминаемых в решении суда, в том числе Алексея Навального. "Все эти люди из-за вступившего 4 июня в силу "закона против ФБК" могут лишиться возможности избираться от 3 до 5 лет, если решение суда вступит в силу. И всех этих людей суд лишил права возразить на претензии прокуратуры", - указывает "Команда 29".

Юристы отмечают, что на настоящий момент решение Мосгорсуда не вступило в силу, а последствия, связанные с признанием ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального" экстремистскими организациями не наступили, кроме прекращения их деятельности.

9 июня Мосгорсуд признал связанные с Алексеем Навальным ФБК и ФЗПГ, а также "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ" ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена.

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