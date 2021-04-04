Глава "Яблока" раскритиковал "умное голосование" Навального

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, выступая в понедельник, 6 июля, в эфире радиостанции "Эхо Москвы", резко раскритиковал проект оппозиционного политика Алексея Навального "Умное голосование".

"Это самое циничное, что я видел за многие годы в российской политике. Потому что оно говорит: ваши идеи, ваши ценности, ваши убеждения, дорогой избиратель, никому не важны", - заявил Рыбаков. При этом он призвал граждан не участвовать в этом проекте: "Оно ("Умное голосование". - Ред.) говорит о том, что вы хотите, может быть, светлого демократического будущего для страны, но проголосуете за бандита или сталиниста, или коррупционера. Не надо этого делать".

Стратегия "умного голосования" была разработана соратниками Навального с целью забрать максимальное число мандатов у кандидатов от партии "Единая Россия". Зарегистрировавшись на сайте проекта, избиратели могут узнать, какой кандидат в их округе имеет наибольшие шансы победить единоросса. Нередко среди выдвиженцев, которых рекомендовал поддержать проект, были и представители "Яблока".

В марте 2020 года в партии "Яблоко" заявили, что "Умное голосование" способствовало победе оппозиционных кандидатов на выборах в Московскую городскую Думу в 2019 году и "было одним из слагаемых успеха, но общий исход выборов не определяло и высокой эффективностью не отличалось".

Кандидаты от "Яблока" на выборах Госдумы 2021

На съезде, состоявшемся 3 и 4 июля в Москве, было решено, что Николай Рыбаков станет единственным кандидатом в федеральной части списка партии на выборах в Госдуму, а сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский баллотироваться не будет.

При этом "Яблоко" выдвинуло как минимум двух кандидатов, которые обвиняются по "политическим" статьям. Андрей Пивоваров - бывший исполнительный директор ликвидированной организации "Открытая Россия", находящийся в данный момент под арестом в Краснодарском крае по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации", - будет выдвигаться в списке краснодарской региональной группы. А в барнаульский список "Яблоко" внесло Виктора Рау. Его подозревают в неоднократном нарушении правил проведения митингов - по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК РФ.

Трехдневное голосование на выборах в Госдуму РФ

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму в 2021 году будет проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Согласно российскому законодательству, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента России о назначении этих выборов.

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