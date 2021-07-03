 ″Яблоко″ внесло Андрея Пивоварова в выборные списки в Краснодаре | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Яблоко" внесло Андрея Пивоварова в выборные списки в Краснодаре

Вопрос о выдвижении экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова от "Яблока" на выборах в Госдуму будет решен после голосования делегатов, сообщили DW в пресс-службе партии.

Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров

Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров - бывший исполнительный директор ликвидированной организации "Открытая Россия", находящийся в данный момент под арестом в Краснодарском крае по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации", - был внесен в список кандидатов от партии "Яблока" на выборах в Госдуму по Краснодарской территориальной группе. Об этом вечером в субботу, 3 июля, сообщил DW пресс-секретарь партии "Яблока" Игорь Яковлев.

"Голосование за утверждение списка будет ближе к полуночи. Когда делегаты его (Пивоварова. - Ред.) утвердят, то можно будет говорить о выдвижении списка", - пояснил он.

3 июля в Москве открылся двухдневный съезд партии "Яблоко", на котором должны быть утверждены федеральные выборные списки.

В конце июня Андрей Пивоваров в открытом письме призвал Григория Явлинского включить его (Пивоварова. - Ред.) в избирательные списки "Яблока" на выборах Госдумы.

Явлинский не пойдет на выборы в Госдуму от "Яблока"

Еще до своего задержания Пивоваров вел переговоры с "Яблоком" о возможном включении его в списки кандидатов на выборы Госдумы, однако в опубликованном 20 июня перечне кандидатов, рекомендованных к выдвижению московским отделением партии, имя Пивоварова не фигурировало.

Ранее в тот же день, 3 июля, сооснователь партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский объявил на съезде партии в Москве, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму.

Смотрите также:

  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Старт от памятника Маяковскому

    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Самая массовая точка - у Пушкина

    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 00:11

"Единая Россия" в Думе: везде и всюду

 

Аудио- и видеофайлы по теме

"Тотальная зачистка" или Как Кремль избавляется от несистемной оппозиции (03.06.2021)  

"Россия больше, чем Путин": что западные эксперты говорят об атаке на оппозицию? (02.06.2021)  

Также по теме

Konferenz Russische Tschetschenien-Kriege Moskau Grigory Jawlinskij

Явлинский не будет баллотироваться на выборах в Госдуму 03.07.2021

О решении Григория Явлинского отказаться от выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году было объявлено на съезде партии в Москве.

Russland Opposition Andrey Pivovarov

Письмо Явлинскому: Поддержит ли "Яблоко" экс-главу "Открытой России"? 28.06.2021

Арестованный экс-глава "Открытой России" призвал Явлинского дать ему возможность баллотироваться от "Яблока" на выборах Госдумы. Глава пресс-службы партии прокомментировал для DW это обращение.

Marina Litvinovich I Marina Litwinowitsch

В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга 20.06.2021

Находящийся в краснодарском СИЗО экс-глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров не попал в список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

Реклама

Самые читаемые

Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси  

Экономист: "Внешнеторговое чудо" Беларуси близится к концу  

Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?  