Роскомнадзор требует от Google прекратить техподдержку "Умного голосования"

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить техническую поддержку сайта проекта "Умное голосование", созданного командой оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание "Коммерсант" в среду, 23 июня, со ссылкой на екатеринбургского юриста, главу правового центра "Репутация" Андрея Еланцева, подавшего жалобу в Роскомнадзор.

Согласно ответу ведомства на его обращение, которое Еланцев опубликовал в Facebook, Роскомнадзор направил Google письмо с просьбой "оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта". Еланцев просил Роскомнадзор заблокировать ресурс, но пока неизвестно, будет ли ведомство это делать.

Еланцев обратился в Роскомнадзор в конце мая, когда обнаружил, что серверы "Умного голосования" располагаются на территории США, и решил, что пользователи должны быть предупреждены, что их данные обрабатываются на территории "недружественного для России государства". Данные могут использоваться "как для рассылки СМС с призывом голосовать, так и для фальсификации на выборах", считает Еланцев.

Власти стремятся нейтрализовать "Умное голосование"

В рамках проекта "Умное голосование" команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами на выборах в РФ и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника "Единой России". При этом самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов.

Проект был официально представлен в сентябре 2019 года, в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. В 2018 году сайт "Умного голосования" уже блокировался по решению суда, но команда Навального перенесла его на новый адрес, и два года проект работал без препятствий.

Накануне выборов в Госдуму власть хочет нейтрализовать "Умное голосование" "по-хорошему", но в случае неудачи сделает это и "по-плохому", указал в беседе с "Коммерсантом" политолог Павел Салин.

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