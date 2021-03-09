 Роскомнадзор требует от Google прекратить техподдержку ″Умного голосования″ | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2021

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Россия

Роскомнадзор требует от Google прекратить техподдержку "Умного голосования"

Роскомнадзор обвиняет проект команды оппозиционного политика Алексея Навального в "неправомерной обработке персональных данных" российских граждан.

Подсчет голосов на выборах в Томске

Подсчет голосов на выборах в Томске (фото из архива)

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить техническую поддержку сайта проекта "Умное голосование", созданного командой оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание "Коммерсант" в среду, 23 июня, со ссылкой на екатеринбургского юриста, главу правового центра "Репутация" Андрея Еланцева, подавшего жалобу в Роскомнадзор.

Согласно ответу ведомства на его обращение, которое Еланцев опубликовал в Facebook, Роскомнадзор направил Google письмо с просьбой "оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта". Еланцев просил Роскомнадзор заблокировать ресурс, но пока неизвестно, будет ли ведомство это делать.

Еланцев обратился в Роскомнадзор в конце мая, когда обнаружил, что серверы "Умного голосования" располагаются на территории США, и решил, что пользователи должны быть предупреждены, что их данные обрабатываются на территории "недружественного для России государства". Данные могут использоваться "как для рассылки СМС с призывом голосовать, так и для фальсификации на выборах", считает Еланцев.

Власти стремятся нейтрализовать "Умное голосование" 

В рамках проекта "Умное голосование" команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами на выборах в РФ и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника "Единой России". При этом самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов.

Проект был официально представлен в сентябре 2019 года, в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. В 2018 году сайт "Умного голосования" уже блокировался по решению суда, но команда Навального перенесла его на новый адрес, и два года проект работал без препятствий.

Накануне выборов в Госдуму власть хочет нейтрализовать "Умное голосование" "по-хорошему", но в случае неудачи сделает это и "по-плохому", указал в беседе с "Коммерсантом" политолог Павел Салин.

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