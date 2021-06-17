Комментарий: Госдума VII созыва начала с репрессивных законов и закончила борьбой с Навальным

18 июня завершает свою работу весенняя сессии Государственной думы. Она - последняя в седьмом созыве. За годы своей деятельности эта Дума приняла многие спорные и непопулярные законы, но запретительная горячка последних месяцев впечатляет даже на фоне прошлых парламентских "достижений".
Повышение пенсионного возраста и путинское "обнуление"
Уходящий состав российского парламента был избран в 2016 году. Помимо перманентного "закручивания гаек" этот вполне типичный для путинского времени законодательный орган запомнится двумя вещами - пресловутой пенсионной реформой 2018 года и правкой конституции в 2020 году.
Федор Крашенинников
Пенсионная реформа свелась к повышению пенсионного возраста и в итоге существенно снизила доверие граждан к властям. Вернуть дореформенный уровень популярности им так и не удалось.
С внесением поправок в Конституцию России в 2020 году все оказалось еще незатейливее. В практическом смысле они оказались лишь предлогом для законодательного "обнуления" всех прошлых президентских сроков Владимира Путина и открыли ему дорогу к участию в выборах не только 2024, но и 2030 годов.
Реакционная Дума
Едва ли, получая свои мандаты в 2016 году, депутаты уходящей в историю Госдумы полагали, что все пять лет им придется принимать все новые и новые законы, косвенно или прямо направленные против роста протестной и оппозиционной активности и конкретно против Алексея Навального и его сторонников. Но получилось именно так - прежде всего потому, что все последние годы оппозиционеру удавалось задавать ритм внутрироссийской политики и вынуждать власти постоянно реагировать на свою активность.
Весной 2017 года структуры Алексея Навального выпустили фильм-расследование "Он вам не Димон". И с этого началась новая волна протестов, которая впервые за многие годы стала не только массовой, но организованной и всероссийской. Потом Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в президентских выборах, и 2017-2018 годы прошли на фоне поездок политика по стране и создания всероссийской сети штабов его сторонников. 2019 год ознаменовался новый витком протестов, вызванных выборами в Московскую городскую думу. В 2020 году Алексей Навальный объявил о подготовке к участию в выборах Государственной думы и инициировал проект "умного голосования".
На возрастающую оппозиционную активность и снижение своей популярности власти ответили потоком запретительных, ограничительных и карательных законов и поправок к уже действующим. Значительная, если не основная часть законодательных усилий думы была посвящена именно юридическому оформлению политической реакции и полицейского террора.
Апофеоз репрессивного законотворчества
В августе 2020 года, за 13 месяцев до новых выборов, Алексея Навального попытались отравить. Но он не только выжил, но и усилил критику Владимира Путина, прямо обвиняя его в покушении на свою жизнь.
17 января Навальный вернулся в Россию и был арестован прямо в аэропорту. Это привело к массовым уличным протестам, которые обернулись небывалой в истории современной России волной задержаний и преследований их участников.
На таком политическом фоне 19 января началась последняя сессия Государственной думы седьмого созыва. И депутаты немедленно начали подводить законодательную базу под волну репрессий и создавать условия для полного разгрома силовиками всех оппозиционных структур в России. Именно во время завершающейся сессии произошло юридическое оформление новой политической реальности, в которой любая оппозиционная деятельность в России если не запрещена прямо, то чревата множество проблем, в том числе и уголовными преследованиями по самым разным поводам.
Цель работы Думы - выборы без сюрпризов
Очевидно, что главной целью нынешнего состава Государственной думы было обеспечение стабильности существующего режима и создание таких условий, в которых ни одни выборы не могут преподнести сюрпризов властям. И прежде всего, конечно же, выборы новой Государственной думы.
Уходящая Дума сделала все, чтобы ничто не помешало Владимиру Путину сформировать очередной состав парламента из лояльных и удобных ему депутатов и лишить оппозиционеров даже теоретической возможности принять участие в выборах. Насколько все эти усилия окажутся успешными - мы узнаем по итогам выборов в сентябре этого года.
Есть основания полагать, что и Думе восьмого созыва придется прилагать дальнейшие усилия на сочинение и принятие все новых и новых карательных законов. Во-первых, не известно, что может случиться до сентября и чем закончатся сами выборы. Критики режима все равно готовятся к ним и призывают всех недовольных поддержать предложенную Алексеем Навальным стратегию "умного голосования". Во-вторых, социально-экономическая ситуация в России не улучшается и вполне можно ожидать, что вопреки полицейскому террору и поощряющим его законам начнутся новые массовые протесты - и в этом, и во все последующие годы.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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Автор: Сергей Елкин