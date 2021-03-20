Соратники Навального высмеяли слова Володина об "Умном голосовании"

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционного политика Алексея Навального с сарказмом отозвались о скептическом высказывании председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина по поводу проекта "Умное голосование". "Володин предостерегает от "Умного голосования", потому что это "желание попасть во власть". Пора уже признать всю концепцию выборов экстремистской - ведь это очевидное преступление, если во власти есть кто-то не из "Единой России", - написали они в Twitter пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш в субботу, 20 марта.

Сама Ярмыш с 1 февраля находится под домашним арестом и с этого времени ее аккаунт ведут сотрудники ФБК.

Председатель Госдумы несколькими часами ранее в своем Telegram-канале назвал "Умное голосование" "несодержательным проектом", который "не направлен на решение вопросов и проблем" россиян. По мнению Володина, в основе проекта лежит "желание попасть во власть", его инициаторы находятся за границей, а за самой стратегией "стоят западные государства и спецслужбы".

Представленный командой Навального проект "Умное голосование", как следует из описания на его сайте, призван консолидировать голоса выступающих против партии "Единая Россия" в единый день голосования в РФ. Впервые он был опробован на выборах в ряде российских регионов в сентябре 2019 года. Ближайшие выборы депутатов Госдумы РФ запланированы на 19 сентября.

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