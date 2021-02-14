Леонида Волкова оштрафовали на 25 тысяч рублей за акцию с фонариками

Экс-глава сети региональных штабов Алексея Навального - Леонид Волков оштрафован на 25 тысяч рублей за призывы участвовать в середине февраля в акции "Любовь сильнее страха". Об этом Волков сам написал в Twitter во вторник, 6 июля, приложив сканы заявления, по которому проводилась проверка в ГУ МВД по Москве, и рапорта оперуполномоченного полиции.

Запрос о проведении проверки, который Волков с своем твите называет доносом, подписан Евгением Зубаревым - директором РИА ФАН, связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют "поваром Путина". "Прошу рассмотреть запрос РИА ФАН о актах призывов участия в незаконных массовых мероприятия со стороны Волкова Леонида, который обращается к неопределенному кругу лиц через социальные сети", - говорилось в заявлении от 26 января 2021 года.

По словам Волкова, суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей по статье о нарушениях при проведении массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП).

Мирные акции солидарности с осужденным оппозиционером Алексеем Навальным и другими политзаключенными под девизом "Любовь сильнее страха" прошли в разных городах России 14 февраля - в День святого Валентина. Несогласованные с властями акции заключались в том, чтобы по всей стране люди вышли в 20.00 во двор, включили фонарики на телефоне, подняли его и постояли так несколько минут.

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