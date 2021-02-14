В Австралии и Океании зажгли фонарики в поддержку Навального

В Австралии и Океании прошли акции "Любовь сильнее страха" в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и политзаключенных в РФ. Об этом DW в воскресенье, 14 февраля, сообщила из Мельбурна активистка Евгения Манакова.

По ее словам, к мероприятиям присоединились примерно 50 участников в пяти австралийских городах - Сиднее, Аделаиде, Перте, Мельбурне и Брисбене, - а также в новозеландском Окленде. Люди собирались в знаковых местах, у различных достопримечательностей, зажигали фонарики и свечи, складывали руки в форме сердечка. Многие принесли с собой российские флаги, кто-то снялся с плакатом #freenavalny.

"Не грусти, все будет хорошо!"

В Брисбене и Мельбурне из-за жесткого локдауна, введенного в связи с резким ростом инфицированных коронавирусом на период с 13 по 18 февраля, акцию пришлось проводить в виртуальном формате.

Каждый из участников сделал селфи, после чего координационная группа подготовила коллаж и опубликовала в соцсетях видео. На нем активисты говорят: "Не грусти, все будет хорошо! Любовь к свободе!"

Участники акции в поддержку Навального и всех политзаключенных в Перте

"Любовь сильнее страха"

Глава сети региональных штабов Алексея Навального - Леонид Волков - в начале недели сообщил о планах 14 февраля провести акцию "Любовь сильнее страха". Ее предложили организовать в различных городах РФ в следующем формате: вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять несколько минут. К инициативе присоединились и активисты за рубежом.

По версии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные мероприятия организуются в России под влиянием Запада. Акция в РФ - не согласована с властями. Сразу три российских правоохранительных ведомства призвали отказаться от участия в ней.

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